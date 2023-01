'Siêu lừa gặp siêu lầy' thiệt hại gì khi bất ngờ rút khỏi rạp

Ba ngày trước khi công chiếu như dự kiến, phim "Siêu lừa gặp siêu lầy" bất ngờ được thông báo dời lịch phát hành sang ngày 24/3.

Chiều 19/1, đạo diễn Võ Thanh Hòa thông báo bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy của anh rút khỏi rạp chiếu. Tác phẩm sẽ chính thức trình làng vào ngày 24/3. Nam đạo diễn mong muốn phim có thời điểm ra mắt phù hợp và điều kiện tiếp cận khán giả tốt hơn.

Cùng thời điểm, Galaxy - đơn vị phát hành phim - cho biết quyết định này được đưa ra theo nguyện vọng của đạo diễn Võ Thanh Hòa và nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc.

"Galaxy xin lỗi vì sự thay đổi này và mong nhận sự ủng hộ của khán giả khi phim ra mắt với lịch chiếu mới", đại diện nhà phát hành chia sẻ.

Phim Siêu lừa gặp siêu lầy dời lịch chiếu sang ngày 24/3.

Nguyên nhân phim rút khỏi rạp

Quyết định rút phim Siêu lừa gặp siêu lầy khỏi hệ thống rạp chiếu chỉ diễn ra ba ngày trước khi tác phẩm trình làng theo đúng kế hoạch ban đầu, gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn công chúng.

Zing liên hệ với đạo diễn Võ Thanh Hòa để hỏi về nguyên nhân phim đột ngột dời lịch chiếu vào những ngày giáp Tết, cha đẻ của Siêu lừa gặp siêu lầy cáo ốm và cho biết sẽ trả lời sau.

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt phim, nam đạo diễn chia sẻ không lo ngại khi đối đầu với hai tác phẩm Việt còn lại trong mùa Tết.

"Tôi chỉ lo Tết này khán giả có ra rạp xem phim Việt hay không, chứ không sợ cạnh tranh với phim khác. Nhiều phim ra rạp, khán giả sẽ có thêm lựa chọn, thị trường điện ảnh Tết thêm màu sắc", anh nói.

Đại diện Galaxy cũng có câu trả lời tương tự. "Hiện tại, đơn vị đang bận rộn với các công việc sau khi phim rời rạp", người này chia sẻ.

Phim của Võ Thanh Hòa có sự góp mặt của Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước. Ảnh: ĐPCC.

Trên trang cá nhân, diễn viên Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Ngọc Phước... cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả. Họ hy vọng phim tiếp tục nhận sự ủng hộ từ công chúng sau khi ra mắt vào thời điểm mới.

Đáng nói, trước khi thông báo hủy lịch chiếu không lâu, ê-kíp đã tổ chức các buổi họp báo ra mắt phim tại TP.HCM và Hà Nội vào ngày 12/1 và 16/1. Tác phẩm cũng được mở bán vé trực tuyến từ ngày 18/1. Các khâu truyền thông trước và sau khi phim công chiếu cũng đã được ê-kíp lên kế hoạch hoàn chỉnh.

Phân tích nguyên nhân Siêu lừa gặp siêu lầy đột ngột rút khỏi rạp, ông Nguyễn Phong Việt - người có nhiều năm quan sát thị trường điện ảnh - nhận định đây là quyết định bất ngờ nhưng đã được nhà sản xuất, phát hành cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn về mặt doanh thu cho phim.

"Trong thời điểm đặc biệt như mùa Tết Nguyên đán, khi CGV có Chị chị em em 2 và CJ có Nhà bà Nữ. Hai đơn vị này lại 'chung nhà'. Dẫn đến tình huống, CGV và CJ sẽ ưu tiên cho phim của họ. Như vậy, Siêu lừa gặp siêu lầy gặp khó khăn đầu tiên về suất chiếu tại hệ thống rạp", ông Việt nói.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng ở góc độ truyền thông và dàn cast, Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 đang lấn lướt Siêu lừa gặp siêu lầy. Vì thế, nhà rạp sẽ ưu tiên suất chiếu cho những phim tạo được độ nhận diện cao, thu hút thị hiếu khán giả.

Vị này cũng cho rằng thị trường phim Tết năm nay khó đoán, đặc biệt là sau một năm nhiều phim Việt kém chất lượng, bết bát doanh thu nối tiếp nhau trình làng. Lòng tin của khán giả vào phim nội địa ngày càng đi xuống.

Hai tác phẩm Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 trở thành phép thử để đo lường thị trường điện ảnh và tâm lý của khách hàng với phim Việt trong thời gian tới.

Thiệt hại khi dời lịch chiếu

Việc phim của Võ Thanh Hòa dời lịch chiếu khi mọi công tác marketing, PR đã hoàn tất khiến cho nhà sản xuất sẽ phải chịu thiệt hại lớn về kinh phí.

Một người làm việc lâu năm trong ngành điện ảnh tiết lộ với Zing sau mỗi lần thay đổi lịch chiếu, con số thiệt hại phải lên tới tiền tỷ. Bởi toàn bộ ấn phẩm truyền thông, kế hoạch quảng bá cho phim hầu như phải làm lại từ đầu.

Người này viện dẫn trường hợp một số phim Việt trước đây như Lật mặt: 48h (năm 2021) phải tốn 5- 7 tỷ đồng khi hoãn chiếu; Rừng thế mạng, 578: Phát đạn của kẻ điên (2022) cũng chi vài tỷ đồng để dời lịch phát hành.

"Nhà sản xuất Siêu lừa gặp siêu lầy chấp nhận thiệt hại về kinh phí trước mắt để chọn thời điểm phát hành phù hợp thay vì ra rạp vào mùng 1 Tết. Điều này nhằm đảm bảo về mặt doanh thu. Ra mắt vào ngày 24/3, phim có thể không cạnh tranh với nhiều bom tấn nước ngoài. Hiện tại, chưa có phim Việt nào công bố phát hành vào thời điểm đó", người này nhận định.

Đường đua phim Việt trong dịp Tết Nguyên đán 2023 còn lại Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2. Ảnh: ĐPCC.

Sau khi Siêu lừa gặp siêu lầy rút khỏi rạp, đường đua phim Tết năm nay chỉ còn lại Nhà bà Nữ (Trấn Thành) và Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng). Hai phim theo đuổi các thể loại khác nhau nhưng đều đến từ hai đạo diễn mát tay, đồng thời quy tụ dàn diễn viên có tên tuổi: Trấn Thành, Minh Hằng, Lê Giang, Song Luân...

Vì không còn cạnh tranh với Siêu lừa gặp siêu lầy, Chị chị em em 2 cũng sẽ có ưu thế hơn về suất chiếu và do đó cơ hội kiếm thêm doanh thu trở nên mở rộng.

Trong cuộc đua về doanh thu phòng vé, hai phim Việt kể trên sẽ phải cạnh tranh với hai tác phẩm ngoại gồm bom tấn Avatar: The Way of Water và Puss in Boots: The Last Wish.

Nhìn chung, khán giả trong nước không có quá nhiều chọn lựa về phim Việt ở mùa Tết năm nay. Song nếu tác phẩm nội địa nào có chất lượng tốt, chinh phục khán giả, thu về doanh thu cao sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường điện ảnh nước nhà trong những ngày đầu năm mới.