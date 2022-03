Siêu dự án ở khu tứ giác Bến Thành đổi chủ?

One Central HCM ngừng thi công từ đầu năm đến nay, giữa luồng thông tin cho rằng Masterise Homes đã rút khỏi dự án vì không thống nhất được quyền lợi giữa các cổ đông.

Đầu năm 2021, cái tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo xung quanh công trường khu tứ giác Bến Thành (quận 1, TP.HCM). Ít tháng sau đó, nhà thầu Newtecons cũng chính thức "hồi sinh" tổ hợp này với tên gọi mới One Central HCM.

Nhưng đến nay, toàn bộ bảng hiệu liên quan đến Masterise Homes đã được tháo dỡ. Công trường vắng bóng công nhân, chỉ còn ngổn ngang vài máy móc, dụng cụ...

Công trường One Central HCM vắng bóng công nhân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Những tay chơi đằng sau siêu dự án One Central HCM

Thực tế, dự án One Central HCM đã ngừng thi công từ đầu năm nay. So với thời điểm giữa năm ngoái khi Newtecons tiếp nhận đã hoàn thiện 10 tầng khối đế, nay công trình chỉ mới có thêm vài tầng tháp. Dù đổi chủ hay tổng thầu, tiến độ thi công dự án vẫn được đánh giá khá chậm.

Giữa lúc này, thị trường rộ lên thông tin Masterise Homes đã rút khỏi siêu dự án này vì không thống nhất được quyền lợi giữa các cổ đông trong dự án.

Khu đất tứ giác Bến Thành có vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM với 4 mặt tiền là đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette và đối diện chợ Bến Thành.

One Central HCM đến nay mới chỉ hoàn thiện thêm vài tầng tháp, so với giữa năm 2021. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án ban đầu có tên gọi The Spirit of Saigon, thuộc về chủ đầu tư là Tập đoàn Bitexco của anh em ông Vũ Quang Hội, Vũ Quang Bảo. Sau khi xây dựng phần hầm trong giai đoạn 2012-2013, dự án "đắp chiếu" một thời gian dài.

Đến tháng 6/2018, dự án được chuyển cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH Saigon Glory, công ty con mới thành lập do Bitexco chiếm 100% vốn sở hữu. Điều này làm dấy lên nghi vấn về sự tham gia của một nhà đầu tư mới, và quả thực vào tháng 1/2021, Saigon Glory công bố thay đổi người ủy quyền đại diện vốn góp.

Theo đó, bên cạnh ông Vũ Quang Bảo, nguyên Tổng giám đốc Bitexco, Chủ tịch HĐTV Saigon Glory đại diện ủy quyền 30% vốn góp, hai nhân vật mới là ông Trịnh Quang Công (40% vốn) và ông Nguyễn Anh Đức (30% vốn).

Trong khi ông Trịnh Quang Công từng có nhiều năm công tác tại một số doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Anh Đức lại là thành viên của Tập đoàn Masterise.

Ba nhân vật này cũng trở thành 3 người đại diện theo pháp luật của Saigon Glory, thay vì chỉ mỗi ông Vũ Quang Bảo như trước đây.

Trong khi những đồn đoán về ông lớn thực sự đứng sau siêu dự án này còn chưa lắng xuống, thì thương hiệu Masterise Homes đã kịp xuất hiện trên các hàng rào bao quanh dự án với vai trò đơn vị phát triển. Nơi này cũng được đổi tên thành One Central HCM.

Không chỉ vậy, dự án còn có sự góp mặt của tổng thầu thi công mới - Công ty CP Xây dựng Newtecons, thay thế Coteccons. Hiện cả Masterise Homes lẫn Newtecons đều không có động thái với tin đồn đổi chủ, dừng thi công của dự án.

Liên tục lập đỉnh giá bất động sản siêu sang

Đây là khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, siêu căn hộ, khách sạn 6 sao nằm trên tổng diện tích đất hơn 8.500 m2, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ tháng 4/2013.

Dự án được quy hoạch cao 224 m, gồm 2 tòa tháp được kết nối bởi khối đế bán lẻ rộng 58.400 m2. Tòa tháp 55 tầng West Tower bao gồm 37.400 m2 sàn khách sạn Ritz Carlton 250 phòng, 17.800 m2 sàn văn phòng hạng A. Tháp 48 tầng East Tower bao gồm 58.400 m2 sàn chia thành 350 căn hộ hạng sang.

Khu đất tứ giác Bến Thành với vị trí đắc địa và tiện ích hạng sang được dự báo phá vỡ mọi kỷ lục giá bất động sản. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo phân tích công bố hồi cuối năm 2020, Công ty CP Chứng khoán VNDirect cho biết dự án Khu tứ giác Bến Thành, khi đó còn thuộc 100% vốn đầu tư của Bitexco, sẽ góp mặt vào giỏ hàng dự án mở bán trong năm 2021.

Giá mở bán dự kiến phá vỡ mọi kỷ lục của các dự án bất động sản siêu sang từng có, vào khoảng 20.000- 25.000 USD /m2.

Đến khi Masterise Homes tham gia, dưới sức hút của thương hiệu mới nổi này, dự án cũng được đồn đoán mức giá mở bán dự kiến lên đến 25.000- 30.000 USD /m2. Trong đó, có thông tin cho rằng dự án đã mở đăng ký giữ chỗ, với giá trị khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng không hoàn lại.