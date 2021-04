Siêu bão ảnh hưởng như thế nào tới thời tiết TP.HCM?

TP.HCM thường xảy ra mưa vào buổi chiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của siêu bão Surigae, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có thể mưa bất kỳ lúc nào trong ngày.

Từ sáng nay, thời tiết chủ đạo tại TP.HCM là trời nhiều mây, nắng ít, thỉnh thoảng có mưa nhỏ vài nơi.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ảnh radar thời tiết lúc 13h cho thấy mây đối lưu đang phát triển và sẽ gây mưa rào và dông trên khu vực phía nam, phía tây và trung tâm TP.HCM. Ngoài ra, mây đối lưu cũng đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và có hướng di chuyển vào TP.HCM.

Chiều nay, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó mở rộng ra vùng lân cận. Có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mây đối lưu tại các tỉnh lân cận cũng sẽ di chuyển về phía bắc và phía nam TP.HCM, gây mưa cho khu vực này.

TP.HCM mưa rào nhiều nơi do ảnh hưởng của bão Surigae. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lý giải hiện nay, rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc có xu hướng nối với hoàn lưu cơn bão mạnh Surigae đang hoạt động ở khu vực phía đông Philippines, gây ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ ít thay đổi.

Với hình thế này, thời tiết Nam Bộ có mưa dông phát triển nhiều nơi, gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng mưa tập trung nhiều hơn ở miền Tây.

Trong 2-3 ngày tới, rãnh áp thấp nối với hoàn lưu cơn bão mạnh Surigae vẫn duy trì và xu hướng nâng lên phía bắc, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Sự chuyển hướng của cơn bão làm cho trường gió Tây Nam trên khu vực hoạt động mạnh hơn. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ ít thay đổi.

Do đó, những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên mưa có khả năng xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả vào buổi sáng, trưa hoặc chiều tối và đêm.