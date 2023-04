Siêu anh hùng và những năng lực bị đánh giá thấp

Wonder Woman là chiến binh vĩ đại của Themyscira. Cô được huấn luyện từ nhỏ, thông thạo nhiều loại vũ khí và các phong cách chiến đấu khác nhau. Wonder Woman là siêu anh hùng mạnh mẽ và đầy bền bỉ. Thậm chí cô ấy có thể tự mình chống lại Superman. Kết hợp với nhiều vũ khí cao cấp như Lasso of Truth, kiếm hay khiên, Wonder Woman là một chiến binh xuất sắc đến đáng kinh ngạc. Nhưng một sức mạnh của Diana bị đánh giá thấp trong nhiều năm chính là tốc độ của cô ấy. Nhưng cần phải nhìn nhận đúng vấn đề, Wonder Woman sở hữu siêu tốc độ, đủ nhanh để giúp cô ấy chiến đấu với các phản diện nhanh nhẹn khác hay cho phép Diana chặn đứng các viên đạn bằng vòng tay của mình. Cô ấy cũng có thể tung ra hàng trăm đòn tấn công siêu mạnh chỉ trong vài giây đồng hồ.