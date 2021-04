Siêu anh hùng Shang-Chi của Marvel lộ diện trên màn ảnh

Trailer chính thức của bộ phim “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” mới được công bố. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 3/9.

Quá khứ siêu anh hùng Shang-Chi được hé lộ qua trailer đầu tiên Trailer đầu tiên của bom tấn siêu anh hùng “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021) được Marvel Studios công bố ngày 19/4.

IGN đưa tin Marvel Studios tung ra trailer đầu tiên của bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vào ngày 19/4. Đây là món quà sinh nhật bất ngờ hãng dành cho nam diễn viên Lưu Tư Mộ. Trong bộ phim siêu anh hùng dự kiến phát hành từ 3/9, anh thủ vai chính Shang-Chi.

Theo trailer, Shang-Chi là một võ sĩ đã từ bỏ sứ mệnh trở thành sát thủ. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực rũ bỏ, bóng ma quá khứ vẫn tiếp tục đeo bám nhân vật.

Poster nhân vật Shang-Chi được Lưu Tư Mộ chia sẻ. Ảnh: Disney.

Đoạn trailer dài hơn hai phút với nhiều cảnh chiến đấu đẹp mắt dẫn khán giả đi qua các cột mốc quan trọng trong cuộc đời Shang-Chi.

Thời thơ ấu khắc nghiệt, Shang-Chi được cha (Lương Triều Vỹ) huấn luyện thành sát thủ. Ở tuổi thanh niên, anh cố gắng xây dựng cuộc đời mới.

Nửa sau trailer là đoạn đường Shang-Chi trở về cơ sở của Thập Nhẫn và nỗ lực thoát khỏi đó một lần nữa. Anh bị những kẻ khủng bố từ tổ chức truy đuổi. Nữ diễn viên Awkwafina xuất hiện trong trailer với vai người bạn thân thiết của Shang-Chi.

Trên Twitter, nam diễn viên Lưu Tư Mộ chia sẻ tấm poster nhân vật Shang-Chi trong bộ giáp phục đỏ đen. Bức hình cho thấy diện mạo của anh khi đã rũ bỏ quá khứ và chống lại đế chế tội ác do chính cha mình dựng nên. Lão vốn là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Thập Nhẫn.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings do Destin Daniel Cretton làm đạo diễn từ kịch bản của Dave Callaham và Jim Starlin.

Tác phẩm có sự góp mặt của nhiều gương mặt tài tử, minh tinh gốc Á như Lưu Tư Mộ, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Trần Pháp Lạp...