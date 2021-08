Siêu anh hùng nào được trả lương cao nhất?

So với Chris Hemsworth, thời điểm gia nhập MCU, Chris Evans là diễn viên có tiếng ở Hollywood. Trong bộ phim Captain America: The First Avenger (2011), nam diễn viên bỏ túi 1 triệu USD . Theo Insider, kinh nghiệm đóng vai siêu anh hùng Johnny Storm trong Fantastic Four trước đó giúp anh có lợi thế hơn đồng nghiệp cùng tên.