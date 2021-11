Siêu anh hùng khác biệt của 'Eternals'

Lauren Ridloff hy vọng vai siêu hùng Makkari khiến khán giả, giới chuyên môn có cách nhìn khác về diễn viên và nhân vật khiếm thính.

Lần đầu xem Eternals tại buổi chiếu đặc biệt vào tháng 10, Lauren Ridloff bật khóc vì xúc động. Đại dịch đã khiến bộ phim của Chloé Zhao trì hoãn cả năm, nhưng đối với Ridloff, sự chờ đợi còn lâu hơn thế.

"Tôi cảm giác như đã chờ cả đời để được xem phim. Thực sự, tôi không thấy bất kỳ ai từng thể hiện giống mình trên màn ảnh", Ridloff trả lời tờ Variety thông qua thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu.

Nữ diễn viên 43 tuổi bày tỏ rằng những giọt nước mắt thể hiện cho hạnh phúc và tự hào, bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của cô trên con đường diễn xuất. "Tôi hy vọng vai diễn tác động đến những nhóm người khác nhau - những người không được xem trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh", Ridloff chia sẻ.

Lauren Ridloff trong một cảnh quay của phim Eternals. Ảnh: New York Times.

Trong Eternals, Makkari được giới thiệu là một trong 10 thành viên của chủng tộc bất tử xuống Trái Đất cách đây 7.000 năm vào buổi bình minh để giúp nhân loại tiến bộ và bảo vệ họ trước những sinh vật quái dị mang tên The Deviants. Hình ảnh siêu anh hùng khiếm thính Makkari được lột tả chân thực bởi chính diễn viên khiếm thính Lauren Ridloff.

Makkari trong phiên bản truyện tranh là người đàn ông da trắng, chức năng nghe bình thường. Nhưng khi chuyển thể thành phim, Nate Moore - giám đốc điều hành của Marvel Studios - đã xem Eternals là cơ hội mở rộng phạm vi nhân khẩu học cho MCU bằng cách thay đổi một số chi tiết về nhân vật.

"Đôi khi, khiếm thính là một lợi thế"

- Điều khiến chị ấn tượng về phim là gì?

- Tôi thích cách Chloé Zhao lột tả sự đa dạng trên màn ảnh, và không biến bất kỳ yếu tố khác biệt nào thành tâm điểm chính của câu chuyện. Điều đó giúp phim như thế giới thực vậy, rất thú vị. Khi xem phim, ai cũng hoàn toàn khác biệt. Họ có những sở thích và khả năng khác nhau nên đều tỏa sáng theo cách riêng.

- Với phạm vi toàn cầu của phim, có cuộc thảo luận nào về loại ngôn ngữ ký hiệu sẽ sử dụng trong phim?

- Vâng, chắc chắn là có. Ngôn ngữ ký hiệu không phổ biến, hơn nữa mỗi quốc gia có loại ngôn ngữ ký hiệu riêng. Chúng tôi bàn luận ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, Anh và Mexico, nhưng chẳng thể hiểu ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính Nhật Bản. Vì vậy, tôi đã đề nghị tạo nên hệ thống ký hiệu riêng cho nhân vật Makkari.

Tuy nhiên, Chloé nói: "Xem này, mọi người đều nói tiếng Anh trong phim. Cố lên nào!". Do đó, chúng tôi đã quyết định tại sao không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ?

- Angelina Jolie đã nghĩ ra cách dùng bút laser để giúp chị hiểu sự chỉ đạo của đạo diễn trong cảnh hội thoại. Vậy khi chị đóng cảnh hành động thì sao?

- Điểm mạnh của Hollywood là thấu hiểu và tìm ra bản chất vấn đề. Với Eternals cũng vậy. Mọi người đôi khi suy nghĩ hơi nhiều, chứ thực ra tôi không quá khó khăn để đóng cảnh hành động. Tôi chỉ việc bước lên những điểm đã được ê-kíp vẽ sẵn và "xuất chiêu" thôi.

- Chị từng nói việc bị điếc có thể là lợi thế thay vì khiếm khuyết. Điều này có ý nghĩa ra sao khi chị đóng phim Marvel?

- Trong một cảnh, nhân vật Makkari đang chạy và có một âm thanh bùng nổ vang lên. Chloé muốn dùng âm thanh thật để tăng độ chân thực. Ê-kíp trước lúc quay đã đưa cho tôi nút bịt tai vì sợ âm thanh lớn sẽ gây áp lực lên màng nhĩ. Tuy nhiên, tôi bảo mình không cần đến.

Mọi người đều khó chịu sau cảnh quay, còn tôi thì không. Vào khoảnh khắc đó, tôi giống như kiểu: "Wow, đó là loại sức mạnh của siêu anh hùng!".

Lauren Ridloff (thứ 4 từ trái sang) bên các thành viên của phim Eternals trên thảm đỏ buổi công chiếu ở Anh. Ảnh: Reddit.

- Cộng đồng người khiếm thính phản ứng thế nào về vai diễn của chị?

- Họ bày tỏ thái độ tích cực và cũng hồi hộp khi nhìn thấy người da màu khiếm thính xuất hiện trên phim. Nhân cơ hội này, họ đã thúc đẩy việc phát triển phần phụ đề riêng cho người khiếm thính trên phim. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Nghiêm túc mà nói, chúng ta cần những cuộc trò chuyện để tạo ra môi trường xem phim và chuẩn hóa phụ đề cho người khiếm thính.

Hiện tại, tất cả đều quá phụ thuộc vào văn bản, âm thanh. Bạn có thể nhắn tin trên điện thoại, xem bài đăng trên mạng xã hội. Vậy tại sao không cho phép ngôn ngữ ký hiệu xuất hiện ở rạp chiếu phim? Tại sao chúng ta không kết hợp chúng vào phụ đề phim? Tôi nghĩ điều này rất cần thiết.

- Không chỉ "Eternals", vài năm qua, một số tựa phim cũng mở rộng đến đối tượng khán giả khiếm thính như "A Quiet Place", "Deaf U", "Sound of Metal"... Chị nghĩ sao về hướng đi này?

- Đây là ví dụ cho thấy Hollywood đã nhận thức được sự cần thiết phải kể chuyện theo cách mới mẻ hơn. Từ ngày bùng dịch Covid-19, chúng ta đã xem nhiều nội dung, bắt đầu lắng nghe và cảm nhận trải nghiệm sống khác nhau. Đó là lý do Hollywood cũng phải đưa nhiều hình ảnh mang tính đại diện hơn trên màn ảnh rộng.

Vậy cách tốt nhất là gì? Là phải tận dụng các nguồn lực để tạo thêm không gian và những câu chuyện mới. Đơn cử là chồng tôi đã tham gia với tư cách nhà tư vấn ngôn ngữ ký hiệu cho phim Only Murders in the Building, phần 1 và 2 của A Quiet Place.

- Chị trông đợi gì sau "Eternals"?

- Tôi hy vọng hiệu ứng từ phim tạo ra nhiều cơ hội không chỉ cho tôi, mà còn cho những người khiếm thính và khuyết tật khác, về điều kiện làm việc trước và sau máy quay. Hiện tại, Hollywood đang rất cần nhân sự ở phòng biên kịch, quá trình tiền sản xuất. Tôi tin những người khiếm thính hoặc khuyết tật có thể làm tốt công việc đó.