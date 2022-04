Siêu anh hùng Hồi giáo đầu tiên của Marvel

Iman Vellani cho biết việc cô xuất hiện trong bộ phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) truyền cảm hứng cho sự đa dạng tại Hollywood.

Khi Marvel phát hành trailer của series Ms. Marvel, người hâm mộ phấn khích trước sự thay đổi của hãng bên cạnh cốt truyện, bối cảnh hoành tráng của phim.

Loạt phim ra mắt ngày 8/6 có sự góp mặt của siêu anh hùng Hồi giáo đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Nữ diễn viên Iman Vellani (19 tuổi) đóng vai Kamala Khan trong Ms. Marvel. Ngôi sao người Canana gốc Pakistan tham gia series truyền hình trước khi xuất hiện trong The Marvels cùng Brie Larson vào năm 2023.

Tạo hình của Iman Vellani trong Ms. Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Tự hào về nguồn gốc

Vellani sinh năm 2002, có bố mẹ là người Pakistan theo đạo Hồi ở Ontario, Canada. Trong các cuộc phỏng vấn, cô tự hào khi được chọn làm siêu anh hùng Hồi giáo đầu tiên của MCU.

“Tôi thấy việc đưa siêu anh hùng Hồi giáo vào phim rất quan trọng. Tôi lại là người Pakistan, việc tham gia vào dự án lớn thế này sẽ truyền cảm hứng cho Hollywood", Iman Vellani nói với Variety.

Ms. Marvel là bộ phim đột phá lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Vellani. Nữ diễn viên được phát hiện vào mùa hè năm 2020. Cô được nhà sản xuất để ý khi tham gia casting, thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, theo The Hollywood Reporter.

Ms. Marvel bộ phim lớn đầu tiên cô tham gia trước khi đóng The Marvel (2023). Ảnh: Variety.

Thời điểm đó, diễn viên đạo Hồi chưa có vai diễn nào trên màn ảnh rộng. Song, cô có nhiều công việc liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh. Năm 2019, cô tham gia vào nhóm sinh viên và hợp tác cùng Liên hoan phim Toronto (TIFF).

Trong quá trình làm việc, cô và các đồng nghiệp tham gia lựa chọn các bộ phim TIFF có tiềm năng gây tiếng vang trong giới trẻ. Hiện tại, cô có cơ hội tham gia vào bộ phim lớn, tạo động lực cho giới trẻ nhiều hơn.

“Chúng tôi muốn thể hiện những câu chuyện đa dạng giới tính, sắc tộc và nguồn gốc của con người. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng vì có thể khiến chúng ta hiểu nhau hơn. Mục tiêu của tôi và các cộng sự là giúp mọi người có góc nhìn đa chiều", cô nói.

Đam mê Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Trong Ms. Marvel, Vellani đóng vai nhân vật bị ám ảnh bởi các siêu anh hùng. Kamala Khan thường viết những câu chuyện hư cấu về thần tượng của cô, đặc biệt là Captain Marvel. Trong trailer, nhân vật có tạo hình đồ bó màu xanh, đỏ cùng sao vàng trước ngực - ảnh hưởng từ bộ giáp của Captain Marvel.

Ngoài đời thực, Vellani có nét tương đồng về nhân vật. Cô hâm mộ các siêu anh hùng của MCU và thường xuyên viết bài đánh giá về họ.

Tuy là nhân vật xuất hiện trong phần tiếp theo của Captain Marvel, thực tế nữ diễn viên chỉ đánh giá Captain Marvel ở mức 2 sao. "Tôi xin giải thích rõ là số sao này không nói về diễn xuất của Brie Larson. Tôi sống vì chị ấy", nữ diễn viên giải thích.

Cô cũng thường có những bài nhận xét về các phim khác, từ Tenet (2020) đến Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) và Bring It On (2000).

Bên cạnh việc thường xuyên viết những bài phê bình, Iman Vellani từng sản xuất ba bộ phim ngắn và đăng lên các nền tảng. Theo SCMP, các tác phẩm chưa tạo tiếng vang nhưng thể hiện tài năng đạo diễn thiên bẩm của cô gái 19 tuổi.

Theo SCMP, tuy nhân vật trong phim của cô yêu mến Captain Marvel nhưng ngoài đời trái tim của Vellani thuộc về Tony Shark. Trong cuộc phỏng vấn cho TIFF Next Wave Committee, nữ diễn viên tiết lộ cô muốn đóng vai Người Sắt nếu có cơ hội.

Iman Vellani có niềm đam mê mãnh liệt với các bộ phim siêu anh hùng. Ảnh: Marvel Studios.

Trong hồ sơ trên mạng xã hội, nữ diễn viên 19 tuổi ghi Iron Man (2008) là một trong những bộ phim yêu thích nhất của cô. Vellani cũng thường sưu tầm những bức tượng về Captain Marvel và Iron Man. Những tấm poster trên tường ghi chữ "Giá như Tony ở đây" để thể hiện tình yêu của cô dành cho nhân vật.

Ngoài tình yêu dành cho các siêu anh hùng Marvel, cô còn là người ủng hộ nhiệt thành của cộng đồng LGBTQ +. Tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, Vellani nói bộ phim yêu thích của cô là And Then We Danced (2019).

“Đó là cách thể hiện câu chuyện mới mẻ về tuổi mới lớn. Tình yêu đồng giới nói không thành lời nhưng được truyền đạt thông qua điệu nhảy một cách dịu dàng và đẹp đẽ", cô chia sẻ.

Một số bộ phim về cộng đồng LGBTQ+ khác được cô yêu thích là Portrait of a Lady on Fire (2019), Daisy (1966) và Persona (1966). Đây là những tác phẩm thể hiện mối quan hệ phức tạp giữa hai người phụ nữ.

Trong cuộc phỏng vấn với TIFF, Iman Vellani mô tả bản thân bằng ba từ là tò mò, thích mạo hiểm và tỉ mỉ. Theo lời sao trẻ, việc tham gia Hollywood giúp cô nhận thức vị trí của mình trên thế giới. Việc đối mặt áp lực, những định kiến giúp cô nhận ra những điểm không hoàn hảo của chính mình, cuối cùng biến nó thành động lực để cố gắng.