Siêu anh hùng Doctor Strange được xây dựng từ nhiều ngôi sao nổi tiếng

Hình tượng nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) trong “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” được truyền cảm hứng từ nhiều ngôi sao giải trí.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là hậu truyện của phim siêu anh hùng Doctor Strange (2016) thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Just Jared dẫn lời Michael Waldron, biên kịch của bộ phim, cho hay hình tượng phù thủy tối thượng trong phim mới được lấy cảm hứng từ nhiều nguyên mẫu có thật.

“Tôi bị thu hút bởi Anthony Bourdain. Strange có thể coi như một nghệ nhân, trong cả lĩnh vực phẫu thuật thần kinh và thực hành phép thuật. Anthony Bourdain là người đàn ông của công chúng, ở anh toát ra cùng lúc trí thông minh và sự mãnh liệt", Waldron chia sẻ với Variety.

Anthony Bourdain tiếng với vai trò đầu kiêm nhà làm phim tài liệu du lịch. Sinh thời, ông từng nhiều lần tới khám phá nền ẩm thực Việt Nam. Ảnh: IMDb.

Biên kịch Michael Waldron tiếp tục giải thích về những ảnh hưởng của người đầu bếp quá cố lên hình ảnh Doctor Strange: "Nhìn Anthony Bourdain, bạn luôn có cảm giác anh ấy đủ sức bóc trần mình chỉ bằng câu chữ. Nhưng tất nhiên, Bourdain không bao giờ nhắm đến mục đích hạ bệ ai. Đây cũng là đức tính hàng đầu của Doctor Strange.

Bourdain đã đi khắp nơi, chứng kiến biết bao điều kỳ thú của thế giới. Đến lúc này, điều gì còn đủ sức khiến bạn bất ngờ? Tôi nghĩ về tất cả những siêu anh hùng của MCU. Trong thế giới hậu Avengers: Endgame (2019), sau khi các siêu anh hùng 'trày vi tróc vảy' cùng nhau tiêu diệt Thanos, họ sẽ làm cách nào để tự vực dậy tinh thần trước trận chiến đơn độc tiếp theo?”.

Ngoài Anthony Bourdain, Michael Waldron cho biết phiên bản Doctor Strange của mình cũng được lấy cảm hứng từ tài tử Harrison Ford. Waldron mô tả Strange của Muliverse of Madness là “Indiana Jones mặc áo choàng”, “khoa học gia anh hùng sẵn sàng tả xung hữu đột với bọn bất lương”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dự kiến khởi chiếu tại rạp Bắc Mỹ từ 25/3/2022.