Siết chặt đường mòn, lối mở ở biên giới Tây Nam

Đồng Tháp, An Giang có khoảng 150 km đường biên giới. Lực lượng biên phòng, quân sự và công an đang tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở ngăn người nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với công an, quân sự các địa phương giáp biên giới tăng cường kiểm soát, xử lý người nhập cảnh trái phép.

Cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên cũng được huy động để ngăn ngừa người mang nguồn bệnh xâm nhập trái phép qua đường mòn, lối mở.

Tăng cường lực lượng tuần tra

Đại tá Nguyễn Quang Định, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, cho biết suốt nhiều tháng qua, đơn vị đã duy trì 14 chốt phòng chống dịch Covid-19 và 18 tổ tuần tra lưu động.

Sau khi ca bệnh 1440 nhập cảnh trái phép, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục siết chặt đường mòn, lối mở, quản lý chặt chẽ biên giới, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, các lực lượng đóng quân trên tuyến biên giới cũng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng quân đội, công an tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Đ.Đ.

Theo cơ quan chức năng, khu vực bờ sông biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh PrâyVeng (Campuchia) có nhiều đường mòn, lối mở. Nhiều người lợi dụng việc này để lén lút đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Các lực lượng chốt chặn đang thay phiên tuần tra trên đường bộ và đường sông, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Văn Vũ Quốc Khương, Trưởng công an huyện Tân Hồng, cho biết cảnh sát cơ động đã được tăng cường đến khu vực biên giới. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý và đưa đi cách ly tập trung.

Hàng nghìn người nhập cảnh trái phép

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng biên phòng Đồng Tháp đã cách ly hơn 1.000 trường hợp nhập cảnh. Trong số này có hơn 340 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Riêng Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phối hợp cùng các lực lượng ở huyện Hồng Ngự phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Các đường mòn, lối mở tuyến biên giới Tây Nam được tăng cường lực lượng tuần tra. Ảnh: Đ.Đ.

Hồi tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can Nguyễn Thị Mén ở xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra, Mén đưa 6 người đến cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) rồi cho họ mặc áo phao vượt sông sang Campuchia.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Lâm Thanh Mẩn (35 tuổi, ở TP Hồng Ngự) và Lâm Văn Tưa (45 tuổi, ở ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). Hai người này nhiều lần tổ chức đưa người qua biên giới, sau đó đã bị lực lượng biên phòng bắt quả tang.

Mẩn, Mén và Tưa (từ trái qua) bị khởi tố vì đưa người qua biên giới trái phép. Ảnh: C.A.

Tại An Giang, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã xử lý 329 vụ với 767 người nhập cảnh trái phép. Cơ quan chức năng đã khởi tố 7 vụ, 8 bị can vi phạm pháp luật về nhập cảnh.

Để kiểm soát gần 100 km giáp biên giới Campuchia, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đề xuất Tỉnh đoàn cho lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng tham gia các chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Còn theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức đưa người trái phép qua biên giới. Đây là một trong những nhiệm vụ mà Công an tỉnh An Giang sẽ tập trung thực hiện để ngăn chặn triệt để nguồn lây bệnh từ nước ngoài.

Lực lượng biên phòng, công an ở An Giang tuần tra tuyến biên giới Tây Nam. Ảnh: C.A.

Thống kê của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thấy từ đầu năm 2020 tới nay, lực lượng này đã phát hiện gần 24.000 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết đơn vị đã có kế hoạch tăng cường cán bộ, chốt chặn dọc biên giới. Lực lượng này quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép và tội phạm vận chuyển hàng cấm qua biên giới.