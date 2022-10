Siết chặt an ninh tại các bến tàu sau vụ nổ súng ở Phú Quốc

Để truy bắt các nghi can còn lại trong vụ nổ súng ở Phú Quốc, nhiều cảnh sát xuất hiện tại bến tàu, phà vào đất liền. Trong 29 nghi can bị bắt, có người cầm đầu vụ nổ súng.

Sáng 29/10, cảnh sát cơ động và nhiều lực lượng an ninh xuất hiện tại cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh (Phú Quốc). Nơi đây là bến phà cao tốc Phú Quốc - Rạch Giá và Phú Quốc - Hà Tiên.

Tại các bến phà do tư nhân khai thác tại xã Hàm Ninh, lực lượng an ninh cũng thường xuyên xuất hiện để sàng lọc nghi can trong vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương.

Võ Văn Lượng. Ảnh: Việt Nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cảnh sát chưa bắt thêm nghi can nào. Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng và tạm giữ 29 người.

Cầm đầu nhóm nổ súng khiến 2 người chết, 4 người bị thương là Võ Văn Lương (còn gọi là Hai Lượng, 35 tuổi, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh). Lương tạm trú tại khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Theo cơ quan điều tra, Lương có 2 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích. Người này ra tù được vài tháng, thì bị bắt trở lại trong vụ nổ súng vì tranh chấp đất với Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Nguồn tin của Zing cho biết nhóm của Hai Lượng được cho là "đánh thuê" cho một phụ nữ quê Cà Mau. 6 người bị bắn cùng nhóm của Khúc Văn Đoài.

Hai Lượng cùng một số người từ Cà Mau đến Phú Quốc gần 5 năm trước. Gần 3 năm trước, người này bắt đầu “nổi” lên khi có một “thủ lĩnh” bị công an bắt tại Hà Tiên.

“Có thời gian Hai Lượng đi theo người tên Long, rồi sau đó tách nhóm để quy tụ đàn em tham gia hoạt động bảo kê quán bar, karaoke”, nguồn tin nói.

Khoảng 11h23 ngày 27/10, hơn 50 người do Võ Văn Lương cầm đầu đã đi 8 ôtô đến tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, nhiều đàn em của Lương cũng có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau.

Tại Bến Tràm, nhóm của Lương cãi nhau về chuyện đất đai với nhóm của Khúc Văn Đoài. Nhóm của Hai Lượng có một số người sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, làm 2 người chết tại chỗ là Phan Trọng Hải (24 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm).

Một trong 6 người trúng đạn do nhóm của Võ Văn Lượng gây ra Ảnh: Việt Nhân.

Bốn người trúng đạn bị thương lúc đó là Lê Hữu Nghĩa (26 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Sau khi gây án, hàng chục người trong nhóm của Hai Lượng lên xe bỏ trốn. Cảnh sát bắt được 29 nghi can và tạm giữ ôtô 16 chỗ tại hiện trường.

Khám xét nơi ở của các nghi can, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn. Trong đó, một khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang được cơ quan chức năng giám định.