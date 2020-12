Sienna Miller từng suy sụp khi biết Jude Law ngoại tình với bảo mẫu

Sienna Miller cho biết cô trải qua cú sốc tâm lý vì hôn phu ngoại tình với bảo mẫu của con trai.

Trong cuộc phỏng vấn với The Daily Beast, nữ diễn viên Sienna Miller - hôn thê cũ của Jude Law kể lại chuyện tài tử nổi tiếng ngoại tình với bảo mẫu từ 15 năm trước.

"Điều đó thật sự khó khăn khi chúng tôi ở London, nơi đầy rẫy những tay săn ảnh. Họ đều biết chúng tôi đang ở đâu, làm gì", diễn viên 38 tuổi kể lại.

Sao phim Factory Girl cho biết giai đoạn đó rất khó khăn với cô. Lúc ấy, nữ diễn viên đang thành công với vở kịch As You Like It của đại văn hào Shakespeare.

Jude Law và Sienna Miller có thời gian mặn nồng trước khi xả ra bê bối ngoại tình.

"Mỗi lần rời khỏi giường là tôi thấy đau lòng, suy sụp, chưa kể đến việc đứng trước cả nghìn người trên sân khấu nhưng phải mỉm cười và làm tốt", cô nhớ về quãng thời gian bị hôn phu phản bội.

Sao phim 21 Bridges tiếp tục nói cô rơi vào trạng thái thất thần nhiều ngày liên tiếp. "Tôi không nhớ gì nhiều về chuyện năm đó. Ai đến an ủi, mời ăn tối... tôi đều không có ấn tượng. Tôi mơ màng trong 6 tuần mới lấy lại bình tĩnh", Miller nói với The Daily Beast.

Sienna Miller nói thêm lúc ấy cô chỉ 23 tuổi nhưng đã trải qua cú sốc bị phản bội. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cuộc đời chỉ mới bắt đầu, vượt qua được điều đó giúp cô nhận thấy mình có thể làm bất cứ điều gì.

Sienna Miller và Jude Law gặp nhau trên phim trường Kẻ đa tình năm 2003 và nhanh chóng đính hôn vào dịp Giáng sinh năm 2004.

Song, nữ diễn viên đã hủy hôn sau khi biết tin sao phim Sherlock Holmes ngoại tình với bảo mẫu Daisy Wright.

Năm 2009, hai ngôi sao quyết định tái hợp. Họ có thêm một năm hẹn hò trước khi chia tay hoàn toàn vào tháng 2/2011. "Tôi vẫn còn quan tâm anh ấy dù chúng tôi không gặp nhau nhiều như mọi người vẫn nghĩ", Miller nói với tạp chí Porter.