Siberian Wellness lan tỏa cảm hứng sống xanh tới người trẻ

Siberian Wellness là doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm đến từ Siberia, với hơn 25 năm phát triển tại 65 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới. Những năm gần đây, công ty hướng tới xây dựng một thế hệ trẻ năng động mang tên Wellness Generation.

"Thế hệ wellness" được kỳ vọng là những người trẻ nhiệt tình, hết mình, bắt kịp xu hướng của thế giới và luôn sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Tại Việt Nam, thế hệ trẻ đang nhập cuộc với tâm thế tích cực, chủ động quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe bằng những sản phẩm tiện lợi, cũng như tham gia các hoạt động ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và chăm sóc cộng đồng.

Với mục tiêu thay đổi, nâng cao nhận thức của người trẻ, từ năm 2011 đến nay, Siberian Wellness đã tổ chức nhiều chương trình và hoạt động ý nghĩa cho "thế hệ wellness". Trong đó, phải kể đến các hoạt động vì môi trường, được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện nay.

Năm 2021, doanh nghiệp này khởi xướng chương trình Eco Project với mục tiêu trồng mới 25 ha rừng trên toàn thế giới. Song với sức trẻ, sự nhiệt huyết của các thành viên, đến cuối năm, diện tích rừng được trồng mới của chương trình đã cán mốc 50 ha.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt kỳ vọng trồng 100 ha rừng mới. Việt Nam là quốc gia đầu tiên khởi đầu dự án ý nghĩa này.

Ngay khi khởi động, dự án Eco Project đã thu hút 300 tình nguyện viên đăng ký tham gia. Con số này chứng minh sự quan tâm của giới trẻ đến các vấn đề môi trường, đồng thời tạo nên một làn sóng lan tỏa cảm hứng sống xanh trong "thế hệ wellness".

Trong ngày diễn ra sự kiện, 12,5 ha tại rừng Bến En, Thanh Hóa đã được phủ xanh với 500 cây mới. Quan trọng hơn, thông qua dự án, Siberian Wellness đã truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ. Đó không chỉ là kiến thức về sinh thái, thảm thực vật,… mà còn là tình yêu thiên nhiên, tầm quan trọng của người trẻ trong việc bảo tồn và phát triển môi trường.

Nguyễn Hải Nam, một Gen Z tham gia Eco Project, chia sẻ: "Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời mà nếu không hợp tác cùng Siberian Wellness, mình sẽ không thể có được. Mình luôn mong muốn và sẵn sàng tham gia thêm các hoạt động về môi trường như thế này".

Trần Thị Ngọc Thảo, một đối tác của Siberian Wellness, cho biết: "Thế hệ trẻ phải là những người đầu tiên xông pha bảo vệ môi trường. Trải nghiệm này chắc chắn là một trong những cột mốc đáng nhớ của mình năm nay".

Quỹ "The world around you" của Siberian Wellness được thành lập từ năm 2011 với sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên, tổ chức các dự án liên quan đến môi trường. Đến năm 2020, quỹ đã thực hiện hơn 170 hoạt động bảo tồn, giải cứu và bảo vệ thành công loài báo tuyết, đại bàng hung... Trong tương lai, đội ngũ nhân sự toàn cầu của Siberian Wellness đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhiều dự án ý nghĩa, góp phần kết nối các bạn trẻ với thiên nhiên, đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần bảo tồn, yêu môi trường và phát triển bền vững.