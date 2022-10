Siberian Wellness chuyển đổi hình thức kinh doanh tại Việt Nam

Với việc chuyển đổi hình thức kinh doanh tại Việt Nam, khách hàng có thể mua sản phẩm thương hiệu Siberian Wellness bằng cách đến trực tiếp cửa hàng hoặc mua sắm trực tuyến.

Khách hàng giờ đây có thể mua trực tiếp sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của Siberian Wellness tại tầng 2, tòa nhà HH-N01 Gold Season (47 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và số 29 Nguyễn Khắc Nhu (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM). Cùng với xu hướng mua sắm trực tuyến đang phát triển, khách hàng dễ dàng, thuận tiện mua sắm tại website vn.siberianhealth.com/vn.

Tới cửa hàng của Siberian Wellness, khách hàng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe giúp thải độc, chăm sóc sức khỏe bên trong và thể hình bên ngoài. Các sản phẩm này chiết xuất từ thảo mộc hoang dã của vùng Siberi (Nga) và được sản xuất độc quyền trên dây chuyền công nghệ cao.

Khách mua sắm tại cửa hàng của Siberian Wellness.

Siberian Wellness là thương hiệu toàn cầu cung cấp sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp có trụ sở tại Nga và hiện diện tại hơn 60 quốc gia. Trung tâm bán hàng được mở tại 26 nước tại châu Âu, châu Á, Nga và các nước SNG.

Đặt chân đến Việt Nam từ năm 2013, Siberian Wellness đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm và cam kết hoạt động lâu dài tại đây. Hiện nay, công ty có văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM.

Tại Việt Nam, Siberian Wellness từng được vinh danh trong “Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN” và nhiều năm nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng trao tặng.

Gần 10 năm nay, nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng sản phẩm của Siberian Wellness. Chị Huyền Trang (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi luôn lựa chọn sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo mộc tự nhiên cho bản thân và gia đình. Ưu tiên của tôi là sản phẩm từ công ty uy tín có nghiên cứu khoa học bài bản, hỗ trợ tốt cho sức khỏe, sắc đẹp”.

Từ nhiều năm, sản phẩm Siberian Wellness xuất xứ từ Nga mang đến cho người dùng sự an tâm vì sử dụng nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên vùng Siberi. Chị Trang và gia đình đặc biệt yêu thích dòng thực phẩm chức năng với nhiều công dụng cho sức khỏe.

Theo đại diện Siberian Wellness, với nỗ lực mang đến sản phẩm chất lượng tốt giúp bảo vệ sức khỏe, công ty cam kết kiên định phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như lan tỏa những giá trị nhân văn, đóng góp cho xã hội, nền kinh tế Việt Nam.

Trong gần 10 năm kinh doanh tại thị trường Việt Nam, Siberian Health Quốc tế đạt được thành tựu đáng kể với số lượng sản phẩm bán ra và đối tác tăng trưởng hàng năm.

Siberian Wellness tạo được niềm tin, mang đến cơ hội cho nhiều người thay đổi chất lượng cuộc sống bằng các dự án ý nghĩa.

Siberian Wellness tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như “phủ xanh” 1.500 cây (1,5 ha) tại các khu rừng nguyên sinh ở Thanh Hóa trong khuôn khổ chiến dịch “Eco project - Give your 100 ha for our planet” (năm 2022). Chương trình tạo được tiếng vang và thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ thuộc “Wellness Generation”.

Mới đây, Siberian Health Quốc tế gửi đi thông báo dừng hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam kể từ ngày 14/10/2022 và chuyển sang hình thức kinh doanh theo phương thức phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Với kim chỉ nam đặt quyền lợi của khách hàng ở vị trí cao nhất, Siberian Health Quốc tế cập nhật sự thay đổi này đến khách hàng, liên hệ với đối tác để tiến hành các bước và thủ tục cần thiết, cũng như giải quyết quyền lợi của khách hàng phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp.