Siam Thailand tài trợ cho thí sinh Miss International Queen Việt Nam

Viện thẩm mỹ Siam Thailand tài trợ 100% chi phí phẫu thuật thẩm mỹ giúp 3 thí sinh MIQVN 2023 hoàn thiện ngoại hình và tự tin tỏa sáng.

MIQVN 2023 - Đại sứ hoàn mỹ - là cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam do Hoa hậu Hương Giang tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan. Mong muốn lan tỏa vẻ đẹp người phụ nữ, VTM Siam Thailand đồng hành cùng cuộc thi với vai trò nhà tài trợ bạch kim. Siam Thailand cũng là đơn vị đứng sau màn “lột xác” ngoạn mục của 3 thí sinh Trần Quân, An Nhi và Shinsa.

Trần Quân (đội HLV Quỳnh Châu)

“Viên ngọc thô” Trần Quân là một trong những thí sinh đặc biệt của MIQVN năm nay. Quân đến từ An Giang có điều kiện kinh tế khó khăn, làm công việc khá nặng nhọc tại một xưởng ôtô. Dù cuộc sống vất vả, Quân luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Cô tham gia MIQVN với khát vọng cổ vũ cộng đồng LGBT vượt qua chính mình, thay đổi định kiến xã hội.

Chính nỗ lực vượt qua khó khăn và khát khao tỏa sáng của Trần Quân đã “lay động” ông Thái Hoàng Sơn - CEO VTM Siam Thailand, cố vấn sắc đẹp của MIQVN 2023. Là chuyên gia thẩm mỹ công nghệ cao, ông Sơn luôn sẵn sàng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn hoàn thiện ngoại hình.

Nhằm giúp cô gái trẻ tự tin viết tiếp ước mơ, Siam Thailand đã tài trợ 100% chi phí thẩm mỹ body cho Quân gồm nâng ngực, hút mỡ siết eo và cấy mông hõm. Với vẻ đẹp hình thể ngày càng hoàn thiện, Trần Quân có màn thể hiện ấn tượng, chứng tỏ mình là ứng viên “nặng ký” cho ngôi vị quán quân.

Trần Quân là thí sinh mạnh được nhiều người dự đoán lọt vào top 3 chung cuộc.

Trần Quân chia sẻ: “Nỗi lo lớn nhất khi đến với cuộc thi của tôi là kinh tế và việc sử dụng hormone khiến cơ thể thay đổi. May mắn, tôi được gia đình ủng hộ, được VTM Siam Thailand tài trợ thẩm mỹ body để hoàn thiện mình. Tôi tự tin hơn mỗi ngày. Ngắm mình trong gương, tôi luôn cảm thấy biết ơn Siam Thailand và cuộc thi MIQVN”.

An Nhi (đội HLV Thủy Tiên)

Mỗi thí sinh đến với MIQVN 2023 đều mang một câu chuyện riêng. An Nhi - chị cả của đội Thuỷ Tiên - cũng vậy. Để có kinh phí làm trang trải cho MIQVN, cô không ngừng cố gắng làm việc trong nhiều năm qua. Không những vậy, cô còn luôn học hỏi, trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Từ bước đi còn lúng túng trong buổi học catwalk đến uyển chuyển, thần thái trên sàn diễn là quá trình luyện tập không ngừng nghỉ của Nhi.

An Nhi với ngoại hình bắt mắt và thu hút hơn sau khi đến VTM Siam Thailand.

Thấy được nỗ lực của cô gái trẻ An Nhi khi cháy hết mình vì ước mơ, VTM Siam Thailand cũng tài trợ thực hiện 3 dịch vụ làm đẹp gồm hút mỡ bụng đùi, cấy mỡ thái dương, cấy mỡ mặt. Khi mới tham gia MIQVN 2023, An Nhi sở hữu ngoại hình không quá nổi bật. Sau khi đến Siam Thailand, cô đã có màn “lột xác” ngoạn mục, được host Hương Giang ví như dark horse (chú ngựa ô) ở vòng bán kết.

An Nhi chia sẻ: “Tôi là một trong ba cô gái may mắn của cuộc thi khi được Siam Thailand tài trợ thẩm mỹ. Người trong cộng đồng chuyển giới sẽ hiểu, không phải ai cũng có kinh tế để thẩm mỹ tất cả cùng một lúc. Họ đều phải chăm chỉ làm việc, tích góp để làm từ từ. Vì vậy, bản thân tôi đến với MIQVN là một may mắn, tôi cảm thấy biết ơn vì tất cả”.

Shinsa (đội HLV Quỳnh Hoa)

Shinsa là thí sinh đội HLV Quỳnh Hoa. Trước vòng chọn top 20, host Hương Giang từng hứa sẽ đưa Shinsa đến VTM Siam Thailand để hoàn thiện bản thân hơn. Sau đó, Siam Thailand trao cơ hội nâng tầm vẻ đẹp cho Shinsa, tài trợ toàn bộ kinh phí để cô thực hiện dịch vụ nâng ngực và cấy mỡ. Do có màn thể hiện chưa tốt, Shinsa bị loại khỏi top 12. Tuy nhiên, những dấu ấn cô để lại tại MIQVN rất ấn tượng. Nhiều khán giả mong chờ cô sẽ trở lại cùng dàn thí sinh của cuộc thi vào đêm chung kết.

Trước khi tới MIQVN 2023, Shinsa Phạm là người mẫu có tiếng.

VTM Siam Thailand do CEO Thái Hoàng Sơn thành lập vào năm 2016. Siam tiên phong ứng dụng những công nghệ thẩm mỹ hiện đại hàng đầu thế giới như: Hút mỡ Body Jet, hút mỡ tạo cơ Body Jet Fitness, nâng ngực Au Hybrid, nâng mũi Siam PCN… Đội ngũ bác sĩ của Siam là chuyên gia danh tiếng, có kinh nghiệm tu nghiệp lâu năm tại Thái Lan, Hàn Quốc, Đức. Bên cạnh đó, Siam cung cấp cho khách hàng dịch vụ thẩm mỹ đẳng cấp 5 sao với xe limousine đưa đón tận nơi, chăm sóc hậu phẫu tại nhà, gội đầu, massage trước khi xuất viện…

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội, trong suốt 7 năm hoạt động, Siam luôn là thương hiệu làm đẹp uy tín được khách hàng đặt trọn niềm tin. Nhiều người nổi tiếng cũng tin tưởng lựa chọn Siam để tân trang hình thể, hoàn thiện vẻ đẹp.

