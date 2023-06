Sĩ tử '2K5' thả lỏng trước ngày ‘vượt vũ môn’

Hoàn thành chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT từ ngày 23/6, thầy và trò trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa có khoảng 4 ngày thảnh thơi, trước khi “vượt vũ môn”.

Để giúp trò thoải mái tâm lý sau chuỗi ngày ôn thi vất vả, nhà trường đã tổ chức cho học sinh khối 12 tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa).

“Các thầy cô mong muốn chuyến đi này vừa có thể giúp các em thoải mái về tinh thần sau chuỗi ngày ôn thi vất vả, vừa để thầy và trò cùng quyết tâm hơn ở kỳ thi sắp tới. Kết thúc chuyến tham quan, các em sẽ trở về trường nghỉ ngơi để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT”, thầy Phạm Anh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay.

Theo thầy Toàn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhà trường có tổng số 182 học sinh dự thi tốt nghiệp. Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đã được nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện từ tháng 3 và vừa hoàn tất hôm 23/6.

Hào hứng tham quan di tích, nữ sinh Ma Thị Bùi Thanh (lớp 12C, trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa) cảm thấy thoải mái sau chuyến đi. “Sau khi tham khảo ý kiến, nguyện vọng của chúng em, nhà trường đã tổ chức chuyến tham quan khu di tích Lam Kinh. Với em, chuyến đi này rất bổ ích, vừa giúp giải tỏa áp lực vừa có dịp khám phá khu di tích cũng như những chiến công của anh hùng dân tộc Lê Lợi”, Thanh bộc bạch.

Nữ sinh cũng cho biết hiện bạn đã sẵn sàng với tâm lý vững vàng cùng lòng quyết tâm cao cho kỳ thi “vượt vũ môn”. Bùi Thanh đặt mục tiêu xét tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội. Ước mơ trở thành cô giáo gieo chữ nơi vùng cao được nữ sinh dân tộc Mường ấp ủ từ lâu.

Vũ Hải Sơn, học sinh lớp 12A1, trường THPT Hoằng Hóa 4 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Hiện tại, nam sinh xứ Thanh chỉ đọc lại sách giáo khoa để không bị “trôi” kiến thức, ngoài ra Sơn cũng ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.

“Tâm lý hiện giờ của em khá thoải mái, một phần vì em đã biết kết quả trúng tuyển vào trường đại học. Ngoài ra, về phần kiến thức, em cũng tự tin khoảng 80-90%. Đặc biệt, việc gia đình không tạo bất kỳ áp lực nào về thành tích cũng giúp em khá thoải mái về tâm lý. Với 3 môn tổ hợp khối, em đặt mục tiêu đạt được 26-27 điểm”, Sơn chia sẻ.

Nam sinh trường THPT Hoằng Hóa 4 đặt mục tiêu trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, Hải Sơn đã trúng tuyển vào ngành học này bằng hình thức xét tuyển học bạ kết hợp với tham dự kỳ thi xét tuyển tài năng.

Hiện Hải Sơn chỉ còn nhiệm vụ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với kết quả tốt nhất và chờ lịch nhập học của nhà trường.

Tương tự, nữ sinh Ngô Thị Hoài An, lớp 12B6, trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) cũng đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cận kề. Hoài An dành những ngày cuối trước khi bước vào kỳ thi để xem lại kiến thức trong sách giáo khoa. Việc lên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp từ đầu năm nay giúp nữ sinh yên tâm và tự tin cho kỳ thi quan trọng này.

“Hiện tại, em đã nắm vững kiến thức rồi nên em chỉ tranh thủ xem lại để không mất đà học thôi. Đến giờ phút này, em đã sẵn sàng cho kỳ thi”, Hoài An bộc bạch.

Với kết quả thi tốt nghiệp, Hoài An dự định xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, nữ sinh cũng dự định xét tuyển thêm Học viện Ngân hàng hoặc Học viện Tài chính.

Thầy Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng trường THPT Hàm Rồng, cho biết năm nay, trường có tổng số 575 thí sinh dự thi. Ngoài ra, hội đồng thi trường THPT Hàm Rồng còn có 176 thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

“Công tác ôn thi tốt nghiệp THPT của thầy và trò nhà trường đã hoàn tất từ tuần trước. Các em được nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho kỳ thi được chuẩn bị chu đáo theo đúng văn bản của Bộ GD&ĐT quy định”, thầy Dương cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27-30/6 tới, thí sinh sẽ làm bài thi trong 2 ngày 28-29/6. Năm nay, Thanh Hóa có tổng số hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi, tại 75 điểm thi.

Trong đó, có 22 điểm thi thuộc khu vực miền núi, 3 điểm thi cách xa trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 200 km gồm: Trường THPT Quan Sơn, THPT Quan Hóa và THPT Mường Lát.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tỉnh Thanh Hóa dự kiến huy động khoảng 6.200 người. Trong đó, Trưởng điểm thi 75, Phó trưởng điểm thi 199, Thư ký điểm thi 199, cán bộ coi thi 3.486 người, cán bộ giám sát 817 công an. Lực lượng công an, quân sự 754, cán bộ y tế 75, bảo vệ 150 và lực lượng phục vụ cho kỳ thi gần 410 người.