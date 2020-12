Si The Show 8 - cuộc hội ngộ của những nghệ sĩ tài hoa

Qua sự thể hiện xuất sắc của ca sĩ Minh Tuyết và Dương Triệu Vũ, Si The Show số 8 đã mang một đêm nhạc trữ tình đến khán giả Hà Nội.

Khán giả Hà thành có dịp hội ngộ Minh Tuyết và Dương Triệu Vũ trong đêm nhạc Si The Show #8: Si-ris by night, được tổ chức bởi Si Cuisine & Mixology 18 Hàng Bài. Show âm nhạc được xem là lời chào đón công chúng đến với mùa lễ hội cuối năm.

Nữ ca sĩ Minh Tuyết xuất hiện trên sân khấu Si The Show.

Trong đêm diễn, Dương Triệu Vũ không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm cùng giọng hát tình cảm và khả năng làm chủ sân khấu. Anh thể hiện Em lỡ thôi à - bản hit từng lọt top trending, cùng loạt ca khúc Biển ru niềm nhớ, Mãi mãi bên em... Nam ca sĩ còn dành riêng ca khúc Em ở đâu để tưởng nhớ cố nghệ sĩ Chí Tài.

Dương Triệu Vũ lịch lãm phiêu hết mình với từng nốt nhạc.

Một trong những điều khán giả mong chờ nhất tại Si The Show #8 là màn song ca giữa hai nghệ sĩ. Với sự phối hợp ăn ý, Minh Tuyết và Dương Triệu Vũ cùng nhau thể hiện trọn vẹn cảm xúc của những người từng trải trong tình yêu qua bản tình ca Trọn kiếp bình yên và Lâu đài tình ái, vốn là những ca khúc đã in sâu trong tâm trí người yêu âm nhạc Việt Nam.

Hai nghệ sĩ có màn giao lưu và kết hợp ăn ý, không phụ lòng mong mỏi của khán giả.

Kết thúc màn song ca và giao lưu cùng khán giả, Dương Triệu Vũ lùi về phía sau, nhường spotlight cho đàn chị. Giọng hát đầy nội lực và truyền cảm của Minh Tuyết đưa người nghe qua từng cung bậc cảm xúc trong tình yêu với các ca khúc Để cho em khóc, Anh thì không, Đã không yêu thì thôi, Đã không còn hối tiếc...

Niềm hạnh phúc khi đứng trên sân khấu Si The Show của Minh Tuyết.

Đêm nhạc Si The Show #8: Si-ris by night khép lại thành công, trở thành dấu ấn khó quên trong lòng 2 nghệ sĩ, ban nhạc Màu nước cũng như khán giả tham dự. Nối tiếp thành công từ những show diễn trước tại Si Cuisine & Mixology 18 Hàng Bài, Si The Show trở thành một trong những điểm sáng trên bản đồ âm nhạc Hà Nội, khiến công chúng tò mò và háo hức chờ đợi những đêm diễn tiếp theo.