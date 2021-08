Showbiz Thái chấn động vụ diễn viên 21 tuổi sát hại bạn gái

Tin tức Toytoy sát hại bạn gái 25 tuổi đang được quan tâm nhất mạng xã hội Thái Lan. Vụ việc của diễn viên 21 tuổi cũng khiến nhiều đồng nghiệp liên lụy.

Tin tức nam diễn viên trẻ Toytoy sát hại bạn gái đang gây xôn xao dư luận Thái Lan. Tờ Sanook cùng nhiều phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin sáng 6/8, Toytoy bị bắt. Khi đến hiện trường lúc rạng sáng 6/8, cảnh sát phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi Pim và con dao gọt trái cây ở bên cạnh. Toytoy ở hiện trường vụ án với trạng thái hoảng sợ.

Trong quá trình điều tra, Toytoy khai anh và bạn gái tranh cãi về công việc. Trong quá trình giằng co con dao Pim lấy từ nhà bếp lên, Toytoy vô tình đâm vào ngực bạn gái khiến cô tử vong.

Vụ việc chưa từng có trong giới showbiz

Theo Thairath, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có hơn 20 vết thương. Trong đó, 2 vết thương sâu xuyên phổi, một vết thương ở họng. Các bác sĩ kết luận nạn nhân tử vong do chấn thương lồng ngực nghiêm trọng.

Tờ Dailynews đưa tin Toytoy, tên thật là Thanaphat Chanakulpisan, sinh năm 2000, quê ở tỉnh Chonburi, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Miền Đông. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò DJ trên ứng dụng Talk Talk. Những lúc rảnh rỗi, anh thích chơi game và tập hát. Anh là gương mặt triển vọng trên truyền hình Thái Lan và tham gia một số phim đam mỹ được khán giả trẻ yêu thích. Do đó, khi Toytoy vướng vào vụ án sát hại bạn gái, giới giải trí Thái Lan chấn động.

Diễn viên Toytoy đang bị tạm giam.

Theo tin tức của MGR Online đăng chiều 7/8, cảnh sát điều tra sở Khan Na Yao đã nộp đơn yêu cầu tạm giam Thanapat Chanakul lên tòa án hình sự Minburi trong 12 ngày từ 7-18/8. Luật sư của Toytoy đã nộp tiền yêu cầu cho diễn viên được tại ngoại. Tuy nhiên, xét thấy tình tiết vụ án nghiêm trọng và nghi phạm có thể bỏ trốn nên cán bộ điều tra phản đối.

Theo Pptvhd36, vụ việc của Toytoy là chưa từng có trong giới giải trí Thái Lan. Tờ này cho biết vụ án đang gây nên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội và được bàn tán rất nhiều trong dư luận. Trên Twitter, từ khóa về vụ việc lên top 2 thịnh hành tại Thái Lan với 226.000 bài viết liên quan trong thời gian chưa đầy một ngày.

Trên các tờ báo, trang tin Thái như MGR Online, Sanook, Thairath, Thaipost… bài viết về vụ việc đều nằm ở trang chủ hoặc vị trí dành cho những tin tức có lượt đọc nhiều nhất. Bài viết về tiểu sử của Toytoy trên MGR Online cũng thu về gần 200.000 lượt đọc sau ít giờ đăng tải.

Warodom Sirisuk - một nhà sản xuất phim truyền hình - từng hợp tác với Toytoy cho biết ông sốc khi đọc tin tức. Ông cho biết không thể tin vào những gì đã đọc. Hai người quen nhau được khoảng 3 năm, từ khi Toytoy 18 tuổi. Một người bạn đã giới thiệu Toytoy với nhà sản xuất để anh tham gia dự án phim do Warodom Sirisuk thực hiện.

Toytoy và Pim xảy ra tranh cãi vào đêm 5/8.

Hàng loạt ngôi sao Thái Lan bị liên lụy

Theo tờ Sanook, nhiều người đang bị liên lụy vì vụ việc của Toytoy. Nam ca sĩ The Toys hay diễn viên Toy Pathompong bị cộng đồng chửi bới oan vì có nghệ danh giống Toytoy. Cộng đồng mạng nhầm tưởng The Toys hay Toy Pathompong chính là nghi phạm trong vụ án mạng nên đã tấn công trang cá nhân của 2 nghệ sĩ. Tờ Sanook cho biết The Toys và Toy Pathompong liên tục nhận những tin nhắn chửi bới, chỉ trích thậm tệ.

Sau một ngày bị tấn công trên mạng xã hội, The Toys và Toy Pathompong phải lên tiếng đính chính. Họ chụp ảnh màn hình tin nhắn chửi bới và khẳng định không hề liên quan đến vụ án mạng.

Một diễn viên trẻ có tên Patchy Chananpat vì xuất hiện trên story của Toytoy vào ngày 5/8 mà bị công chúng nghi ngờ là người yêu anh. Dư luận hướng đến cô gái với nhiều lời chỉ trích. Không chịu nổi áp lực, ngày 7/8, cô gái lên tiếng giải thích. Cô cho biết ngày 5/8, Toytoy đến công ty giải trí để ký hợp đồng trở thành diễn viên độc quyền.

Ngày đó cũng là sinh nhật cô nên Toytoy nán lại chúc mừng. Họ chia tay nhau lúc 20h để trở về nhà cho kịp giờ giới nghiêm. Cô gái khẳng định chỉ là đồng nghiệp với Toytoy chứ không phải người yêu. Hiện, Patchy Chananpat đã khóa trang cá nhân.

Emmy Amonwan Sirikittirat hay còn được biết đến với tên gọi Emmy Maxim cũng không tránh khỏi chỉ trích của cộng đồng mạng. Cô là diễn viên, người mẫu kiêm quản lý của Toytoy. Tuy nhiên, hai người ký hợp đồng quản lý chỉ vài ngày trước khi vụ việc nổ ra.

Diễn viên Toy Pathompong bị nhầm là nghi phạm trong vụ án.

Trên trang cá nhân, Emmy Maxim có bài viết mong khán giả cảm thông và ngừng chửi bới cô. Người mẫu viết: “Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi không thể xử lý kịp. Emmy xin gửi lời chia buồn cùng gia đình người đã khuất. Tôi không đứng về phía ai nhưng mọi việc cần tuân theo quy trình pháp lý của tòa án. Đây là những gì tôi muốn. Hãy hiểu và thông cảm cho quan điểm của tôi”.

Emmy Maxim cho biết cô tổn thương bởi những lời xúc phạm thô lỗ trên mạng xã hội. "Nhiều người hỏi tại sao Emmy lại đến đồn cảnh sát. Nhưng có ai biết điện thoại di động của tôi kêu liên tục từ 5h sáng vì số điện thoại của tôi xuất hiện trên mọi phương tiện xã hội của Toytoy với tư cách quản lý. Tôi phải thay mặt công ty để trao đổi với Toytoy. Vậy tôi làm gì sai để bị áp lực bởi những lời nói thô tục của các bạn như vậy”, quản lý nhấn mạnh.