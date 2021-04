Showbiz Hàn lao đao vì quá khứ đen tối của nghệ sĩ

Theo tờ MBN, các công ty Hàn Quốc đang lo lắng vì tình trạng nghệ sĩ bị ''đào'' chuyện quá khứ. Họ chịu thiệt hại nghiêm trọng nhưng không thể tự kiểm soát.

“Cách đây một thời gian, tôi tham gia buổi tuyển chọn diễn viên mới. Tôi đã gặp một số người khá ổn nhưng hàng loạt ồn ào gần đây khiến tôi lo lắng. Trong cuộc phỏng vấn, tôi là người đầu tiên hỏi về quá khứ và đời tư. Các thí sinh có vẻ xấu hổ nhưng những ngày này, thật đáng ngại khi tuyển họ vì họ có cá tính mạnh mẽ", ông A - giám đốc điều hành một công ty giải trí - nói với tờ MBN.

“Ngay cả trong hợp đồng, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc đưa ra điều khoản yêu cầu nghệ sĩ chịu trách nhiệm trong trường hợp tranh cãi nổ ra. Ranh giới quá mơ hồ. Niềm tin giữa nghệ sĩ và công ty nên được ưu tiên hàng đầu”, ông nói tiếp.

Theo tờ MBN, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang đứng trước mối lo ngại khi hàng loạt nghệ sĩ bị đào xới quá khứ không tốt đẹp. Trong trường hợp nghệ sĩ vướng tranh cãi, các công ty quản lý không tránh khỏi thiệt hại.

Seo Ye Ji, Kim Jung Hyun và hàng loạt nghệ sĩ lộ quá khứ tai tiếng

Những ngày qua, vụ việc của Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji trở thành tâm điểm gây tranh cãi của dư luận. Kim Jung Hyun đã thừa nhận hành vi thô lỗ khi quay phim Time vào năm 2018. Nam diễn viên xin lỗi bạn diễn Seo Hyun cùng đoàn làm phim vì những hành động bất lịch sự trong quá khứ. Nhưng Kim Jung Hyun vẫn khó lòng lấy được sự tha thứ của công chúng Hàn Quốc.

Từ vụ việc của Kim Jung Hyun, báo chí Hàn Quốc tìm ra thêm nhiều bằng chứng tố cáo tính cách thật được cho là không tốt đẹp của Seo Ye Ji. Cô bị Dispatch tố thao túng Kim Jung Hyun khi hai người hẹn hò năm 2018. Theo Dispatch, nữ diễn viên chính là người yêu cầu Kim Jung Hyun không được thân mật với Seo Hyun.

Kim Jung Hyun cho biết anh trầm cảm vì hàng loạt tranh cãi nổ ra gần đây.

Sau đó, hàng loạt tài khoản tự nhận là nạn nhân từng bị Seo Ye Ji bắt nạt xuất hiện trên mạng xã hội. Họ cho biết nữ diễn viên thường trấn lột tiền, đánh những người cô không thích khi còn đi học. Đến khi trở thành người nổi tiếng, nữ diễn viên tiếp tục bị tố chửi bới nhân viên là chó, lợn. Theo tiết lộ của một nhân viên đoàn phim trên tờ Chosun, người này thậm chí bỏ chạy khi nhìn thấy Seo Ye Ji.

Hai tháng qua có thể được xem như thời gian kinh hoàng nhất với giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Hàng loạt ca sĩ, diễn viên bị lật tẩy quá khứ bạo lực học đường.

Dự án phim Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises) của đài KBS thậm chí phải thay nam chính sau vài tập lên sóng. Cả đoàn phim lao đao vì nam chính Ji Soo bị tố cáo có hành vi quấy rối tình dục, bắt nạt, đánh đập, trấn lột tiền của bạn học. Nam diễn viên sau đó phải viết thư tay xin lỗi và thừa nhận mọi lỗi lầm. Việc anh tiếp tục hoạt động ở thị trường giải trí gần như vô vọng bởi phản ứng của công chúng là quá dữ dội.

Nhiều nghệ sĩ như Park Hye Soo, Soo Jin ((G)I-DLE), Hyun Jin (Stray Kids), April… đang tạm ngừng hoạt động vì cáo buộc bạo lực học đường. (G)I-DLE thậm chí phải chỉnh sửa MV sắp phát sóng và xóa bỏ tối đa cảnh quay có Soo Jin. Theo nhiều bài viết, Soo Jin có quá khứ chơi bời, hút thuốc, uống rượu, ăn cắp tiền, thậm chí đánh bạn bè hoặc ép họ làm vậy với người khác.

Nữ ca sĩ nhóm (G)I-DLE thừa nhận việc hút thuốc, uống rượu và mặc trang phục không phù hợp. Nhưng cô khẳng định không bắt nạt bạn học. Tuy nhiên sau đó, công chúng tìm ra nhiều bằng chứng khác chống lại Soo Jin.

Soo Jin bị công chúng tẩy chay, yêu cầu rời nhóm.

Các công ty giải trí đau đầu vì đời tư của nghệ sĩ

Theo MBN, nỗi lo lắng của các quan chức trong ngành giải trí ngày càng sâu sắc hơn sau khi họ chứng kiến vô số ồn ào xảy ra từ đầu năm tới nay. Việc tìm hiểu đời tư và quá khứ của nghệ sĩ là điều không dễ dàng. Nhưng nếu tranh cãi nổ ra, thiệt hại liên quan là rất lớn.

D - một nhân viên truyền thông, phụ trách quảng bá diễn viên cùng các bộ phim truyền hình - cho biết trên MBN: "Thông thường, khi có vấn đề nảy sinh, chúng tôi sẽ tiết kiệm thời gian nhất có thể bằng cách hòa giải. Chúng tôi trả lời giới truyền thông một cách thận trọng, nhanh chóng”.

"Tuy nhiên, trong những ngày này, khi quá nhiều tranh cãi xảy ra, tôi không còn cách nào khác ngoài né tránh vấn đề. Đó là những vấn đề rất riêng tư, vì vậy hầu hết vụ việc, chúng tôi không thể kiểm tra sự thật", anh ấy nói thêm.

"Khi tranh cãi liên quan đến nghệ sĩ nổ ra, cả đài truyền hình và công ty giải trí đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ đều là nạn nhân nhưng không ai thực sự nhận trách nhiệm", anh chia sẻ trên MBN.

Anh nhấn mạnh những ồn ào liên quan đến quá khứ của nghệ sĩ nổ ra gần đây gây ra thiệt hại tài chính lớn cho các công ty sản xuất lẫn đài truyền hình.

Seo Ye Ji có thể phải đền bù hàng tỷ won cho các nhãn hàng.

Nhà sản xuất C cho biết: "Tôi nghĩ những ngày qua thực sự là thời điểm khó khăn. Nhìn chung, rất cần sắp xếp lại. Có một mẫu hợp đồng do Ủy ban Thương mại Công bằng cung cấp. Trong trường hợp có tranh cãi xã hội hoặc thiệt hại do cá nhân gây ra, người đó phải chịu trách nhiệm”.

Tuy nhiên theo C, mẫu hợp đồng trên khó áp dụng vào thực tế nên cần cải tiến để phù hợp. Theo ông, hầu hết bên liên quan đang tìm cách né tránh trách nhiệm thay vì hợp lực giải quyết mỗi khi tranh cãi nổ ra.

“Để giảm thiểu rủi ro, các quản lý phải làm việc có trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn. Hiện nay, hầu hết người có trách nhiệm đều né tránh. Đã đến lúc hợp lực để tìm ra giải pháp cơ bản", ông nói.

Ông E, người đứng đầu một công ty giải trí cho biết: "Tranh cãi về đời tư của nghệ sĩ từ lâu đã là một thảm họa đối với công ty. Chúng tôi phải tự mình gánh vác toàn bộ. Thực sự rất khó để đương đầu với tình huống thua lỗ. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể tìm ra con đường tắt để làm giải pháp và cố gắng cùng nhau vượt qua rủi ro càng nhiều càng tốt hay không”.

Trong trường hợp xảy ra tranh cãi liên quan đến cờ bạc, lái xe khi say rượu hay hành hung,… giải pháp là tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, tờ MBN nhấn mạnh không có hướng dẫn nào như vậy cho những tranh cãi về lạm dụng, nhân cách hay thao túng.

Những "phiên tòa" xét xử do dư luận tự dựng ra vô cùng đáng sợ. Các quan chức ngành giải trí tin rằng sẽ không dễ dàng vượt qua nếu vướng phải những ồn ào tương tự Kim Jung Hyun hay Seo Ye Ji.

MBN dự đoán ngành công nghiệp giải trí sắp tới hướng tới hợp đồng độc quyền được chia nhỏ và gọn nhẹ hơn. Hợp đồng giữa đài truyền hình, công ty sản xuất với các công ty giải trí cũng rõ ràng hơn phần bồi thường thiệt hại.