Showbiz Hàn đóng băng trở lại

The Korea Times cho biết số ca mắc Covid-19 đang ở mức cao kỷ lục tại Hàn Quốc. Vì thế, hàng loạt sự kiện âm nhạc và phim ảnh phải hoãn hoặc hủy bỏ.

Theo bài viết đăng ngày 18/12 của tờ The Korea Times, Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng Covid-19 tồi tệ nhất. Đất nước này tiếp tục vật lộn với sự gia tăng kỷ lục số ca lây nhiễm. Trung ương các biện pháp đối phó với thảm họa và an toàn Hàn Quốc thông báo áp dụng trở lại các biện pháp nghiêm ngặt về giãn cách xã hội vào ngày 16/12, đồng thời chính thức tạm dừng kế hoạch "trở lại trạng thái bình thường" của chính quyền.

Đồng nghĩa, ngành giải trí Hàn Quốc vừa manh nha hoạt động trở lại đã tiếp tục rơi vào trạng thái gần như đóng băng. Nhiều nghệ sĩ, đơn vị sản xuất thông báo tạm dựng hoặc hủy bỏ đêm nhạc, sự kiện ra mắt phim…

Hàng loạt concert bị hủy bỏ

Theo The Korea Times, một số sự kiện âm nhạc cuối năm đã bị hoãn hoặc hủy sau khi Chính phủ thông báo áp dụng các quy định ngăn ngừa Covid-19 từ ngày 18/12. Theo các biện pháp ngăn cách xã hội mới (có hiệu lực ít nhất đến tháng 1) lệnh giới nghiêm 21h sẽ được áp dụng cho các cơ sở thể thao trong nhà, nơi diễn ra hầu hết đêm nhạc.

Trong trường hợp các địa điểm tổ chức khác, lệnh giới nghiêm được đặt ra là 22h. Quynh định này khiến nhóm nhạc nữ Kpop TWICE phải hủy bỏ buổi biểu diễn đầu tiên trong chuỗi concert tại Seoul được lên lịch vào đêm Giáng sinh. Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện được tổ chức tại KSPO Dome ở công viên Olympic và bắt đầu lúc 19h30. Các đêm nhạc khác của TWICE được tổ chức lúc 17-18h để phù hợp với quy định giãn cách.

TWICE hủy concert trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ảnh: JYP Entertainment.

Công ty quản lý của 9 thành viên là JYP Entertainment cho biết vào ngày 16/12: "Chúng tôi quyết định hoãn buổi biểu diễn đêm Giáng sinh do lệnh giới nghiêm. Nhưng TWICE đang lên kế hoạch tổ chức các buổi concert khác vào ngày 25/12 và 26/12. Buổi biểu diễn cuối cùng sẽ được phát trực tuyến thông qua nền tảng Beyond LIVE".

JYP Entertainment - công ty quản lý của TWICE - xin lỗi người hâm mộ và cho biết sớm cung cấp thông tin hoàn vé. The Korea Times cho biết nhiều người hâm mộ đang thất vọng. "Tôi rất buồn khi nghe điều đó", "Người chỉ mua một vé cho buổi biểu diễn đầu tiên như tôi thì sao đây?", họ bình luận trên mạng.

Sự kiện K-band, Spread Your Wings do Hiệp hội Nghệ thuật Âm nhạc Hàn Quốc tổ chức, cũng bị hoãn đến tháng 3. Đại diện của Hiệp hội Nghệ thuật Âm nhạc Hàn Quốc chia sẻ với The Korea Times: "Chúng tôi đã được thông báo không thể tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp. Chúng tôi chỉ có thể tổ chức một sự kiện âm nhạc nhạc trực tuyến. Nhưng thay vào đó chúng tôi đã chọn lùi ngày tổ chức vì mục tiêu của sự kiện là gặp gỡ trực tiếp khán giả để truyền tải âm nhạc tốt hơn".

Trước khi biến thể Omicron phổ biến và gây lo ngại, Hàn Quốc đã thực hiện chiến lược "Sống chung với Covid-19", vì vậy hàng loạt ca sĩ bao gồm NCT 127, Epik High và Baek Ji Young lên kế hoạch tổ chức sự kiện âm nhạc vào cuối tuần trước đám đông.

Nhưng bây giờ, mọi thứ trở nên không chắc chắn. Một quan chức của KSPO Dome cho biết: “Các chương trình được lên kế hoạch tổ chức trong tuần này và tuần sau đều được phê duyệt trước. Nhưng dự đoán về những gì diễn ra trong hai tuần tới, tôi nghĩ các sự kiện đó ít có khả năng nhận được sự chấp thuận từ nhà chức trách”.

Phim bị hoãn phát hành

Cùng lúc, một số nhà phân phối cũng hoãn công chiếu các bộ phim của họ. Theo The Korea Times, Hàn Quốc đã chứng kiến ​​số ca nhiễm đạt mức kỷ lục là 7.850 trường hợp vào ngày 15/12.

Kingmaker với sự tham gia của Lee Sun Kyun và Seol Kyung Gu, Emergency Declaration (do Song Kang Ho, Lee Byung Hun đảm nhận vai chính) lên kế hoạch ra mắt vào tuần tới. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, các dự án phim kể trên bị hoãn ra mắt.

Megabox Plus M - nhà phân phối của bộ phim chính trị Kingmaker - thông báo vào ngày 17/12 thay đổi thời điểm phát hành của bộ phim. Ban đầu, phim được lên lịch ra mắt từ ngày 29/12. Đơn vị sản xuất cũng hủy bỏ các sự kiện quảng bá và kế hoạch phỏng vấn dàn diễn viên chính.

Nhiều dự án không thể ra rạp như dự kiến. Ảnh: Megabox Plus M.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch phát hành phim dựa trên các quy tắc nới lỏng về giãn cách xã hội, nhưng do Chính phủ thực hiện các quy định chặt chẽ hơn, nên không thể tránh khỏi việc trì hoãn", Megabox Plus M cho biết.

Showbox, nhà phân phối của bộ phim bom tấn có sự tham gia của các ngôi sao Emergency Declaration cũng hoãn buổi công chiếu vào tháng 1/2022. “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để trình làng bộ phim nhằm mở ra một năm mới. Tất cả thành viên đã mong đợi ngày này. Do đó, chúng tôi rất buồn khi phải trì hoãn việc phát hành. Tuy nhiên, chúng tôi phải đi đến quyết định đó sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ ở đó khi người xem được an toàn hơn”, Showbox thông báo.

Bộ phim hoạt hình của Hollywood, Clifford the Big Red Dog hoãn phát hành từ ngày 29/12 sang ngày 12/1. Phim kinh dị Tây Ban Nha - Feedback - dời lịch phát hành từ ngày 22/12 sang ngày 5/1.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo ngày 16/12 sẽ áp dụng các biện pháp quản lý xã hội chặt chẽ hơn vì nước này đang phải hứng chịu làn sóng nhiễm virus nghiêm trọng.

Từ 18/12 đến 2/1, các lề đường không tụ tập quá 4 người. Những người đó phải được tiêm chủng đầy đủ. Các nhà hàng, quán cà phê và quán bar phải đóng cửa trước 21h. Cơ sở giải trí như rạp chiếu phim, quán cà phê Internet buộc phải đóng cửa trước 22h.