Show thực tế 'Là Nhà' tạo sức hút riêng biệt

Từ khi ra mắt, “Là Nhà” nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ về chủ đề “make over” nhà cửa, mà còn ở cách xây dựng câu chuyện đằng sau mỗi tập phim.

Lâu nay, những màn “make over” nhà cửa không còn quá xa lạ, với một số series đình đám như Tidying up with Marie Kondo, Dream Home Makeover, The Home Edit... Mô tuýp chưa bao giờ hết hấp dẫn, luôn tạo được sức hút, truyền cảm hứng về những căn nhà trong mơ. Bởi thế show thực tế “made in Việt Nam” khai thác chủ đề này khiến công chúng không khỏi tò mò và thích thú.

Cách làm mới từ chủ đề quen thuộc

Sau 10 tập, Là Nhà chứng tỏ sức hút khi liên tục trở thành chủ đề “nóng” khắp các diễn đàn. Show thực tế này đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhờ hình ảnh mãn nhãn, những câu chuyện thú vị qua từng tập.

Là Nhà tạo nên sức hút riêng giữa “rừng” show thực tế. Ảnh từ website.

Chọn chủ đề kiến trúc - lifestyle, nhưng Là Nhà cho thấy lối đi riêng. Những màn “make over” của Là Nhà đáng nhớ hơn khi mang đậm dấu ấn của cả chủ nhà lẫn kiến trúc sư. Chủ nhà ngoài đưa ra yêu cầu sẽ cùng tham gia lên ý tưởng, thiết kế đến giai đoạn thi công, hoàn thiện. Chính vì thế, mỗi căn nhà đều mang cá tính và nét hấp dẫn không giống bất kỳ nơi nào khác.

Mỗi căn nhà ở Là Nhà mang theo những câu chuyện riêng.

Ngoài ra, chương trình cũng hé lộ những khía cạnh chân thực phía sau mỗi công trình kiến trúc, như chuyện làm nghề của kiến trúc sư, vấn đề của gia chủ trong quá trình thi công... Là Nhà tựa một cuốn cẩm nang về ngành kiến trúc mà qua đó người xem thu được các kiến thức về thiết kế nhà cửa.

Là Nhà tôn vinh giá trị về gia đình mà người Việt coi trọng.

Bỏ qua yếu tố kịch tính, Là Nhà đưa khán giả đến với những câu chuyện đời thường nhất. Đó là câu chuyện về một cặp đôi sắp cưới, một bà mẹ đơn thân, một cậu con trai có bố mắc bệnh parkinson… Mỗi nhân vật của Là Nhà xuất hiện với câu chuyện riêng nhưng đều hướng đến giá trị gia đình mà người Việt coi trọng hơn cả. Thời lượng một tiếng phát sóng Là Nhà nhẹ nhàng trôi qua, để lại trong khán giả nhiều dư vị, suy tư về nơi được gọi là nhà, là tổ ấm.

Vị thế trong lĩnh vực sản xuất show thực tế

Là Nhà là reality show (chương trình thực tế) thứ 2 sau KOC Vietnam được VCCorp giới thiệu. Từ KOC Vietnam đến Là Nhà, khán giả thấy được một diện mạo mới mẻ, hiện đại của gameshow tưởng chừng quen thuộc.

Đại diện đến từ Panasonic - nhà tài trợ của show Là Nhà - cho biết: “Đối với Là Nhà, chúng tôi nhìn thấy mong muốn từ nhà sản xuất mang đến sự thay đổi tích cực cho mỗi căn nhà, mỗi không gian, để đó không chỉ là nơi để ở, mà còn là tổ ấm. Điều này cũng đồng điệu với thông điệp Panasonic muốn gửi đến người tiêu dùng Việt Nam”.

Là Nhà được đánh giá là reality show thành công.

Đại diện từ Happynest - đơn vị bảo trợ truyền thông cho Là Nhà - cũng đánh giá cao khả năng sản xuất khi cho ra đời một show truyền hình thực tế “home makeover” khác biệt, ở vị thế tiên phong cho một lĩnh vực hầu như chưa được khai phá ở Việt Nam: Home & Living.

“Chương trình đem đến những bài học thực tế, góc nhìn toàn diện cho hành trình xây và hoàn thiện căn nhà mơ ước của mình. Ở mỗi tập, mỗi hành trình, Là Nhà đều thể hiện sự khác biệt riêng”, đại diện Happynest chia sẻ về lý do đồng hành cùng Là Nhà.

Là Nhà được tổ chức theo hình thức Hybrid Event, kết hợp giữa online và offline. Không chỉ tiếp cận khán giả qua kênh truyền thống là truyền hình (VTV3), phía sau Là Nhà còn là hệ thống kênh truyền thông trực thuộc VCCorp. Chương trình phát sóng đồng thời trên các nền tảng như YouTube, website... thông qua Mega livestream, giúp tiếp cận nhiều thế hệ khán giả, mang đến những trải nghiệm giải trí hấp dẫn, mới mẻ tích hợp yếu tố công nghệ trên đa nền tảng.

Bên cạnh đó, yếu tố nội dung hay mỹ thuật cũng được ưu tiên trong show. Sở hữu đội ngũ chuyên gia sáng tạo nội dung, chụp ảnh, quay phim, thiết kế sản xuất hình ảnh, Là Nhà được chỉn chu từ kịch bản đến những thước phim.

Với tiềm lực và kinh nghiệm sẵn có, VCCorp ngày càng thể hiện vị thế trong lĩnh vực sản xuất các show thực tế, đồng thời cho thấy tham vọng tiên phong khai phá những ngóc ngách mới, nâng tầm chất lượng show Việt tiệm cận và sánh vai với các chương trình truyền hình quốc tế.