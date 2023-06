Show thời trang dài 3 phút của Marc Jacobs

29 người mẫu catwalk với tốc độ chóng mặt. Họ sải bước, lướt qua những khách mời trong show diễn của Marc Jacobs chỉ trong 3 phút ngắn ngủi và kết thúc sự kiện.

Dàn người mẫu chuẩn bị trước show diễn kéo dài 3 phút của Marc Jacobs.

Đêm 27/6, thương hiệu thời trang cao cấp Marc Jacobs tổ chức buổi trình diễn thời trang mùa Thu 2023 - 2024. Show bắt đầu lúc 19h30 và kết thúc sau đó 3 phút.

29 người mẫu sải bước đủ 2 lượt rồi nhanh chóng lui về cánh gà. Những người tham dự thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sàn runway cho đến ít nhất một phút sau, theo Harper's Bazaar.

Show diễn của Marc Jacobs có phần đơn giản hơn so với buổi biểu diễn của Louis Vuitton và Jacquemus.

Sự đối lập

Show diễn của Marc Jacobs tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với 2 buổi biểu diễn thời trang diễn ra vài ngày trước đó: Pharrell Williams tại Louis Vuitton và nhà mốt Jacquemus trong cung điện Versailles.

Cả hai chương trình đều gây tiếng vang trên các nền tảng mạng xã hội hàng giờ liền cả trước và sau khi sự kiện diễn ra.

Thông cáo báo chí về show diễn được viết bởi AI. Marc Jacobs cho rằng ông đã rất thông minh khi đem trí tuệ nhân tạo vào show diễn.

Show diễn 3 phút

Marc Jacobs là một nhà thiết kế cá tính, ông luôn muốn nhấn mạnh thông điệp "if you know, you know" (ai biết thì cũng biết cả rồi).

Lần này, Marc Jacobs quyết định sử dụng ChatGPT để viết toàn bộ thông cáo báo chí gửi đến khách mời có mặt.

Show diễn kéo dài chỉ đúng 3 phút, với thời lượng ngang bằng một đoạn clip trên mạng xã hội, nhằm phản ánh sự hời hợt, thiếu chú ý của chúng ta trong thời đại nội dung ngắn lên ngôi.

Song, thực tế, sự kiện của nhà thiết kế này lại thú vị và đem đến nhiều tầng suy nghĩ hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng.

Marc Jacobs tin rằng bộ sưu tập mới của hãng là sự kết hợp thành công giữa những đường may nam tính và sự thanh lịch nữ tính.

"Bộ sưu tập giới thiệu những bộ vest được cắt may hoàn hảo dành riêng cho phụ nữ, đi kèm với giày bệt, quần bó màu đen và những chiếc váy. Bảng màu chủ yếu là đen và trắng nhằm tạo ra cảm giác trực quan, làm nổi bật sự thanh lịch vượt thời gian và tính linh hoạt của thời trang đơn sắc”, trích thông cáo báo chí mà Marc Jacobs nhờ ChatGPT phác thảo.

Trên sàn diễn, mỗi người mẫu đều có mái tóc vàng cyberpunk được uốn xoăn, đôi môi đỏ đậm, những cái nhìn chằm chằm và những bước dậm chân dữ dội.

Bên cạnh việc nhờ sự hỗ trợ từ chatbot, thương hiệu thời trang cao cấp này còn sử dụng thuốc nhuộm quang điện, được kích hoạt bằng đèn cực tím, để chuyển đổi mẫu thiết kế Thu/Đông 2023 của mình từ những mảnh trắng tinh thành một bộ sưu tập gồm các hoa văn và phấn màu rực rỡ.

Có nhiều điều mới lạ làm người khác phải nghĩ đến show diễn của Marc Jacobs.

Show diễn lướt nhanh trong 3 phút là cách nhà thiết kế kỳ lạ này gửi gắm thông điệp với nhiều người.

Ý nghĩa đằng sau 3 phút

Show diễn dài 3 phút của Marc Jacobs đang phản ánh cách mà chúng ta lướt qua hình ảnh, xem mọi thứ là thoáng qua rồi biến mất ngay sau khi chúng xuất hiện.

Các ghi chú của chatbot cũng minh chứng cho "ngày tàn" đối với một số nhà văn và biên tập viên thời trang sắp đến nếu họ vẫn hời hợt với thời trang như thế.

Cây bút Tara Gonzalez của Harper's Bazaar nhận định với ai đã có mặt trong show diễn ngắn ngủi chỉ 3 phút đó đều hiểu được những gì Marc Jacobs muốn gửi gắm. Rốt cuộc, Jacobs vẫn là một trong số ít nhà thiết kế có thể thu hút sự chú ý của mọi người trong nhiều thập kỷ.