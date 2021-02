Show giải trí Trung Quốc vét cạn tài năng

Trong ba năm, Trung Quốc tổ chức 10 show tuyển chọn thần tượng. Hai chương trình Thanh xuân có bạn 3 và Sáng tạo doanh 4 vừa lên sóng bị chê chất lượng thấp.

Sina đưa tin hai show tuyển chọn thần tượng Sáng tạo doanh 4 do Tencent sản xuất và Thanh xuân có bạn 3 do Iqiyi đầu tư lần lượt lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, qua hai tập đầu, công chúng cho rằng các chương trình kém chất lượng với dàn thí sinh ngoại hình không đủ thu hút.

1.000 thực tập sinh tham gia show sống còn bản Trung

Mô hình thành lập nhóm nhạc thông qua sự bình chọn trực tuyến của khán giả bắt đầu từ Hàn Quốc với tên gọi Produce 101, sau đó được Trung Quốc mua lại bản quyền thực hiện.

Theo Sina, từ năm 2018, hai công ty sản xuất chương trình giải trí lớn của Trung Quốc là Tencent và Iqiyi đã tổ chức tới 8 show tuyển chọn thần tượng. Mạng video khác là Youku cũng hai lần thực hiện chương trình Dĩ đoàn chi danh. Tổng số thí sinh tham gia show tuyển chọn là hơn 1.000 người.

Nhiều nghệ sĩ mong đổi đời sau khi tham gia các show tuyển chọn, nhưng không nhiều trong số họ có ngoại hình và tài năng nổi bật.

Sina bình luận tiềm năng của giới trẻ Trung Quốc là rất lớn. Song, việc tổ chức liên tục các show tuyển chọn thần tượng khiến chất lượng thí sinh dần đi xuống vì không thể tìm được những nhân tố trẻ vừa có tài vừa có sắc như Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình, Mạnh Mỹ Kỳ, Châu Chấn Nam.

Chương trình Sáng tạo doanh 4 được phát sóng ngày 16/2 và Thanh xuân có bạn 3 lên sóng ngày 17/2 không nhận được phản hồi tích cực. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, khán giả bày tỏ chương trình thiếu hấp dẫn, các thí sinh không có tài năng nổi trội, ngoại hình của họ cũng không đủ lôi kéo người xem.

Sự chú ý của công chúng tập trung vào hai màn trình diễn How you like that (Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên thể hiện) vì quá dở, hát lệch tông và Kill this love của nhóm Sugar Panda do hài hước.

Ba chàng nhạc công hát lệch tông khiến Đặng Siêu "cạn lời".

Ninh Tịnh nói về phần biểu diễn của Cam Vọng Tinh: "Gương mặt cậu ấy vô cùng đẹp nhưng toàn bộ khí chất của cậu ấy đều bay sạch khi cất tiếng hát".

Thậm chí, biểu cảm "không nói lên lời" của Đặng Siêu vì quá bất ngờ trước "thảm họa" How you like that còn được khán giả tích cực chia sẻ vì đồng quan điểm.

"Nếu đây là tương lai của giới giải trí thì showbiz Trung Quốc chết thật rồi", "Lúc đầu Sáng tạo doanh 4 ra quy định chỉ có 3 thí sinh nước ngoài được lựa chọn vào đội hình cuối, tôi nghĩ rằng đây là chèn ép thực tập sinh ngoại quốc. Thế nhưng, xem màn trình diễn và ngoại hình của thí sinh Trung Quốc, tôi cho rằng luật này để bảo vệ thần tượng nước nhà. Nếu không với tài năng đó, họ bị loại hết",

"Không biết những người này đi thi làm thần tượng hay tấu hài nữa", "Tôi biết để tìm được một thần tượng bước ra sân khấu cuốn hút như Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình, Châu Chấn Nam là rất khó. Những năm trước, thực tập sinh đều được đào tạo vài năm mới đi thi, giờ đây cả nhân viên trong khu vui chơi, tuyển thủ eSports cũng chạy đi làm nghệ sĩ, tiêu chuẩn làm thần tượng ngày một thấp", là bình luận của khán giả trên Weibo.

Thần tượng có thân hình ngoại cỡ, vẻ ngoài như ông chú nhảy Kill this love khiến Lisa chỉ biết cười.

Biên kịch Uông Hải Lâm cũng thẳng thắn phê bình các thí sinh tham gia hai chương trình tuyển chọn đang chiếu là chỉ cố làm trò vui để thu hút khán giả: "Nói chuyện thì điệu đà, ánh mắt kém thu hút".

"Sản xuất" thần tượng bừa bãi

Theo Sina, các công ty tổ chức show tuyển chọn như Tencent, Iqiyi cũng thu lợi khổng lồ từ số tiền người hâm mộ bỏ ra để bỏ phiếu cho thần tượng trong cuộc thi, giúp họ được ra mắt như mua sản phẩm nước uống để lấy số phiếu trên mỗi vỏ chai, vote bằng tin nhắn, bằng cách bầu chọn thông qua hệ thống... Do vậy, cuộc thi trước chưa kịp hết sức nóng, các nhà tuyển chọn thí sinh đã đi tìm những nhân tố sẽ tham gia mùa sau.

Cam Vọng Tinh có ngoại hình sáng nhưng hát, nhảy kém.

Cũng nhờ đó, chỉ tính trong năm 2018, Idol Produce và Sáng tạo 101 giúp các nghệ sĩ như Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Trần Lập Nông, Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo, Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, Dương Siêu Việt... từ vô danh trở thành sao trẻ "chạm tay là bỏng".

Đến năm 2020, loạt show Thanh xuân có bạn 2, Sáng tạo doanh 3 cũng giúp Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường, Dụ Ngôn, Trần Trác Tuyền... trở thành những nghệ sĩ được săn đón.

Mỗi show giải trí ít nhất có thể giúp 10 cái tên được khán giả biết đến chỉ sau 3,4 tháng. Đó là hiệu suất đáng kinh ngạc mà rất ít bộ phim có thể đạt được. Những thần tượng trẻ nổi tiếng giúp các công ty quản lý thu về số tiền lớn nhờ hợp đồng quảng cáo, đóng phim, biểu diễn.

Việc dễ dàng trở thành ngôi sao là điều thu hút các nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình. Tuy nhiên, vì liên tục tổ chức show trong ba năm qua, các show dạng này đã có sự bão hòa.

Khán giả cho rằng thực tập sinh hiện tại không chú trọng kỹ năng ca hát, biểu diễn mà làm trò kỳ quái để gây ấn tượng.

Theo Sina, chỉ hai ba nhóm nhạc thực sự được chú ý sau khi ra mắt từ chương trình tuyển chọn thần tượng là Nine Percent, Hỏa Tiễn Thiếu Nữ và The9, nhưng không phải thành viên nào cũng thành công vượt trội, nâng cao danh tiếng, địa vị trong giới giải trí Hoa ngữ. Trong 100 thí sinh của một show sống còn, chỉ có khoảng 2-3 người thực sự "đổi vận" nhờ chương trình.

Bên cạnh đó, Sina đánh giá việc lựa chọn đội hình ra mắt bằng số phiếu của khán giả chỉ phản ánh khả năng tạo điểm nhấn, duyên người xem của nghệ sĩ mà không thể hiện được khả năng ca hát của mỗi người.

Điển hình là nhiều ca sĩ trẻ có tài nhưng vì không có fan đông bị loại khỏi cuộc chơi. Trong khi đó những cái tên như Dương Siêu Việt chỉ biết khóc, Ngu Thư Hân bị chê õng ẹo, làm trò lố lại là nhân tố thu hút người xem, lọt vào top người chiến thắng với vị trí cao.

Ngu Thư Hân, Dương Siêu Việt bất tài nhưng tính cách được cho là thú vị nên dễ dàng nổi tiếng.

Vì thế, sau khi vụt sáng, các nghệ sĩ trẻ khó có thể phát triển sự nghiệp ca hát theo hướng chuyên nghiệp. Họ không chuyên tâm rèn luyện kỹ năng để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp mà đóng phim, có người tham gia tiếp các show giải trí để giữ độ hot.

Hệ quả là hình thành lớp diễn viên tay ngang hát không được, đóng phim không tốt nhưng vẫn được giao vai chính trong các phim truyền hình quan trọng. Từ đó có thể thấy cách thức lựa chọn nghệ sĩ như Thanh xuân có bạn hay Sáng tạo doanh không chỉ làm hại nền âm nhạc Trung Quốc mà còn đầu độc cả nền điện ảnh nước này.