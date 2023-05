Show của Đen Vâu sau những tranh cãi

Live show của Đen diễn ra tối 27/5 có khoảng 10.000 khán giả theo dõi. Đêm nhạc không xuất sắc nhưng chỉn chu sau loạt tranh cãi, khiến khán giả thất vọng về khâu bán vé.

Tối 27/5, Show của Đen diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, show vướng phải nhiều tranh cãi. Việc hệ thống bán vé liên tiếp gặp sự cố khiến khán giả tức giận. Nhiều người bày tỏ họ mất 2 ngày chờ đợi, đặt vé nhưng cuối cùng bị hủy bỏ. Một số chia sẻ thất vọng về Đen Vâu và tuyên bố tẩy chay chương trình. Sau đó, Đen xin lỗi và thông báo hướng khắc phục.

Gần ngày sự kiện diễn ra, vấn đề vé giả gây nhức nhối. Một mã QR có thể được kẻ gian bán cho nhiều người khác nhau hòng trục lợi. Tuy nhiên, bỏ qua những tranh luận liên quan đến vấn đề vé, Show của Đen đã diễn ra một cách chỉn chu.

Khi Đen không là số một

Show của Đen có khoảng 10.000 người tham dự. Từ đầu giờ chiều 27/5, hàng nghìn khán giả ở khu đứng đã xếp hàng để nhanh chóng vào sân với hy vọng có được vị trí gần sân khấu nhất. Ê-kíp bố trí rất đông nhân viên, đội ngũ an ninh từ cổng vào cho tới địa điểm soát vé. Nhờ đó, lượng lớn khán giả ồ ạt đến sân nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Tới 19h30, tức 30 phút trước khi chương trình chính thức diễn ra, sân khấu Cung điền kinh đã chật kín khán giả. Cả khu vực đứng lẫn ngồi đều được lấp đầy, gần như không có chỗ trống.

Theo thông báo ban đầu, live show chính thức diễn ra từ 20h. Tuy nhiên, phải tới 20h30, Đen Vâu mới xuất hiện để mở màn đêm nhạc. Đây là điểm trừ đầu tiên và hiếm hoi trong sự kiện.

Hình ảnh Đen Vâu bình dị, quen thuộc trong live show. Ảnh: BTC.

Live show sau đó diễn ra trong khoảng 3 tiếng đồng hồ với nhiều bản hit quen thuộc đến từ Đen Vâu và các khách mời.

Sau khi bước ra sân khấu và hát liên tiếp 5 ca khúc, Đen mới dừng lại gửi lời chào đầu tiên tới khán giả. Rapper cho biết trong đêm nay, anh muốn thể hiện nhiều ca khúc nhất có thể. Bởi thế, phần giao lưu sẽ bị lược bớt. Trong suốt đêm nhạc, thông điệp muốn khán giả vui bằng âm nhạc được Đen nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và đúng như Đen nói, anh giao lưu rất ít và nhường phần lớn thời gian cho các ca khúc đã được làm mới.

Đen Vâu nói với JustaTee “đêm nay không có ngôi sao nào ở đây” hay với khán giả: “Ở đây, tôi không phải số một. Tôi muốn là một trong các bạn”.

Đen không mang vẻ ngoài của một ngôi sao ở chính show diễn mà anh là trung tâm và 10.000 khán giả đang dõi theo nhất cử nhất động của anh. Rapper mặc trang phục giản dị, thậm chí giản dị hơn cả khách mời Link Lee hay JustaTee. Thay vào đó, Đen trong Show của Đen mang lại sự gần gũi, chất phác, thân thuộc và đó chính là điều gắn kết anh với khán giả suốt thời gian qua cũng như đêm nhạc lần này.

Tái hiện hành trình của Đen

Đêm nhạc kéo dài hơn 3 tiếng và được chia ra làm 4 phần. Ở phần mở màn, Đen Vâu thể hiện Mơ, Mười năm, Trời ơi con chưa muốn chết, Lối nhỏ và Ngày lang thang. Phần này được dàn dựng đơn giản nhằm tái hiện hành trình theo đuổi âm nhạc của Đen thời mới ra mắt với phong cách hip hop old school nguyên bản.

Kết thúc mỗi phần, một khách mời sẽ xuất hiện và người đầu tiên ra sân khấu là Lynk Lee. Lynk Lee thừa nhận giọng hát sau khi chuyển giới không khỏe được như xưa nhưng ca sĩ khuấy động sân khấu bằng tiết mục sôi động, lối nói chuyện hài hước, dí dỏm.

Ở 3 phần còn lại của live show, các tiết mục đều được làm mới, mới ở bản phối hoặc thay đổi điệp khúc. Điều đó tạo nên nét đặc trưng cho mỗi phần. Phần 2, Đen dẫn dắt khán giả “lên rừng xuống biển” để khám phá mọi miền đất nước bằng những màn trình diễn sử dụng nhạc cụ dân tộc.

Hình ảnh các khách mời Lynk Lee, Kimmese, JustaTee và Hà Anh Tuấn (lần lượt từ trái qua) trong đêm nhạc. Ảnh: BTC.

Đen thể hiện Một triệu like kết hợp tiếng sáo mèo réo rắt. Tiếp đó, ở màn trình diễn Đi theo bóng mặt trời, Đen tiếp tục rap cùng những nhạc cụ dân tộc như trống hội, khèn Mông, đàn T'rưng. Âm nhạc của Đen vốn bình dị, gần gũi nhưng với sự kết hợp của nhạc cụ dân tộc, các tiết mục trong live show mang đến màu sắc mới, sôi động hơn để phù hợp với không gian biểu diễn lớn, có hàng nghìn khán giả hưởng ứng.

Cũng trong phần này, 17 em học sinh tại 2 điểm trường ở Điện Biên trực tiếp xuất hiện trên sân khấu. Đây là lần đầu các em rời bản làng và vượt hành trình xa xôi để đến với Thủ đô Hà Nội. Các em mặc trang phục truyền thống, đem theo món quà là những trái pao - biểu tượng của sự trao đi hạnh phúc, may mắn - dành tặng Đen và khán giả. Trước đó, Đen có chuyến đi tới Điện Biên và thực hiện dự án nuôi cơm cho hàng nghìn trẻ em.

Sau phần trình diễn của Kimmese với Bao giờ em biết, You ain't got my soul và Loving You Sunny hát cùng Đen, live show bước sang phần 3. Các ca khúc trong phần này lại được làm mới theo hướng âm nhạc phương Tây hiện đại, chẳng hạn Hai triệu năm theo phong cách Tango.

Tới Ta cứ đi cùng nhau, Đen lại rap cùng nhạc điện tử sôi động, cộng hưởng cùng hiệu ứng ánh sáng, cột khói khá hoành tráng. Ở tiết mục kết hợp với JustaTee cuối phần 3, Đen cùng khách mời thể hiện bản mashup Bâng khuâng và Mưa trên những mái tôn. Sau đó, họ cùng thể hiện Đố em biết anh đang nghĩ được phối theo dòng nhạc Mỹ Latin, sử dụng kèn saxophone và violin.

Tới phần 4, Hà Anh Tuấn bất ngờ xuất hiện trong sự reo hò của khán giả. Theo nam ca sĩ, một ngày trước khi live show diễn ra, anh dự định hủy vé bay tới Hà Nội bởi sức khỏe kém. Tuy nhiên, vì tình cảm dành cho Đen và khán giả, anh quyết định tới hát ở live show dù chất giọng không đảm bảo.

Ở phần này, khán giả bị ấn tượng bởi dàn hợp xướng lên đến 80 người, được chỉ đạo bởi nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Mở màn cùng Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Hà Anh Tuấn dẫn dắt khán giả đến bản mashup Tháng tư là lời nói dối của em, Trốn tìm, Xuân thì rồi lại cùng Đen làm mới Mang tiền về cho mẹ kết hợp với ca khúc Nước ngoài.

Đen Vâu cúi chào khán giả, kết thúc đêm nhạc. Ảnh: BTC.

Vẫn mắc lỗi âm nhạc át hết giọng ca sĩ

Ở phần cuối live show, Đen thể hiện liên tục 3 ca khúc cùng dàn hợp xướng. Ai muốn nghe không, Bài này chill phết và Đi về nhà lần lượt vang lên, dẫn dắt khán giả vào những điệu nhảy đầy hào hứng, phấn khích.

Các phần trong đêm nhạc của Đen mang đến những không gian âm nhạc khác nhau, từ truyền thống tới cổ điển, rồi hiện đại. Đa dạng, nhiều màu sắc và sôi động là không khí xuyên suốt 3 tiếng. Tuy nhiên, các phần thiếu đi sự liên kết để tạo nên một mạch câu chuyện. Ngoài Hà Anh Tuấn có phần âm nhạc tự sự tương đồng Đen, 3 khách mời còn lại là JustaTee, Kimmese hay Lynk Lee có những phần trình diễn cá nhân khá không liên quan tới tổng thể đêm nhạc, nhất là EZ Papa của JustaTee và con gái Cici.

Ngoài ra, phần âm nhạc đôi khi bị lấn át giọng hát của ca sĩ. Đôi chỗ, khán giả khó nghe rõ Đen đang rap gì hoặc ca sĩ hát gì.

Tuy nhiên, tổng thể chương trình vẫn chỉn chu, gọn gàng. Show của Đen khép lại với ca khúc Cảm ơn. Đây cũng là lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa từ Đen dành tới khán giả. Rapper tâm sự dù nói gì anh cũng không thể trả ơn được hết những khán giả đã chờ đợi từ trưa, chiều. Do đó, anh muốn thay lời cảm ơn bằng những sản phẩm mới.

Khoảng 23h30, show kết thúc, nhiều khán giả vẫn cố nán lại cho đến khi ánh đèn tắt, ca sĩ, rapper rời đi. Họ đã có được đêm nhạc đầy ý nghĩa, thỏa mãn lòng mong đợi với thần tượng họ yêu mến bấy lâu.