Shopee được nhắc đến nhiều nhất năm 2021 tại châu Á - Thái Bình Dương

Báo cáo mới nhất của YouGov cho thấy ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Shopee là thương hiệu được đề cập nhiều nhất năm qua.

YouGov là công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu quốc tế có trụ sở chính tại Anh, hiện có mặt tại hơn 40 quốc gia. Báo cáo “Best Buzz 2021” của công ty này cho thấy sàn TMĐT Shopee dẫn đầu trong bảng xếp hạng các thương hiệu được đề cập nhiều nhất trong năm 2021, xét trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gồm Australia, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam). Nhiều tên tuổi lớn cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng của YouGov đo lường độ nhận diện thương hiệu thông qua nhiều chỉ số và câu hỏi khảo sát người dùng: “Nếu bạn nghe tên của thương hiệu này trong vòng hai tuần qua, trên quảng cáo, phương tiện truyền thông hoặc truyền miệng, thông tin đó là tích cực hay tiêu cực?”. Điểm số của thương hiệu bằng phần trăm số phản hồi tích cực trừ phần trăm phản hồi tiêu cực.

YouGov sử dụng công cụ BrandIndex để thu thập dữ liệu hàng ngày từ 13 thị trường thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh chụp báo cáo của YouGov.

Tại Việt Nam, thứ hạng các thương hiệu được đề cập nhiều nhất năm 2021 có thay đổi. Trong đó, Shopee cán đích vị trí thứ hai với 52,5 điểm - cách thương hiệu về nhất 3,5 điểm. Nếu xét riêng trong lĩnh vực TMĐT, Shopee nắm giữ vị trí cao nhất.

Tại Việt Nam, Shopee là sàn TMĐT được nhắc đến nhiều nhất năm 2021. Ảnh chụp từ báo cáo của YouGov.

Bảng xếp hạng còn có sự góp mặt của các sàn TMĐT khác trong top 10, cho thấy vai trò của các nền tảng này trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân. Nhất là trong thời kỳ giãn cách xã hội, các sàn TMĐT giữ vai trò duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế vĩ mô. Trong đó, Shopee giữ vị trí hàng đầu nhờ những đóng góp trong việc đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến tại nhà, thanh toán không tiền mặt và nỗ lực vì cộng đồng.

Điều này tương thích với kết quả “Báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á” do Google, Temasek và Bain and Company công bố năm 2021, cho thấy TMĐT tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm 2020. Báo cáo cũng dự đoán nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam ​tăng trưởng 31% - lên 21 tỷ USD , khả năng đạt 57 tỷ USD vào năm 2025.

Báo cáo “Best Buzz” của YouGov phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của Shopee.

Theo báo cáo "Best Buzz", ngoài vị trí quán quân khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nền tảng Shopee cũng đứng số 1 tại Indonesia, Malaysia, Singapore và số 2 tại Philippines, Thái Lan. Kết quả này cho thấy sức ảnh hưởng của Shopee trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, công nhận những đóng góp của nền tảng TMĐT này trong việc hỗ trợ người dùng thích ứng với bình thường mới.