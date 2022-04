‘Shooting Stars’ lên sóng FPT Play

Sự kết hợp giữa kịch bản và nhan sắc của cặp đôi Kim Young Dae - Lee Sung Kyung được kỳ vọng giúp “Shooting Stars” sớm chiếm ngôi vương rating trong thời gian tới.

Shooting stars - Sao băng là tựa phim hài lãng mạn mới nhất được công chiếu trên FPT Play. Phim đánh dấu sự hợp tác lần đầu giữa Tiên nữ cử tạ Lee Sung Kyung và mỹ nam Cheat on me if you can Kim Young Dae. Đưa lên màn ảnh nhỏ câu chuyện về những người đứng sau hào quang K-biz, Shooting stars gây chú ý vì hứa hẹn vén màn những bê bối đã bị giấu nhẹm ngoài đời thật.

Bộ phim giống Kbiz đến 95%

Trong phim, Kim Young Dae thủ vai siêu sao Gong Tae Seong, “gà đẻ trứng vàng” của công ty giải trí Star Force. Anh được hâm mộ cuồng nhiệt bởi gương mặt điển trai, thân hình cân đối và hình tượng ấm áp, lịch lãm khi xuất hiện trước đám đông. Luôn bên cạnh anh trên con đường hoạt động nghệ thuật là nữ quản lý Oh Han Byeol (Lee Sung Kyung).

Ngoài việc sắp xếp lịch diễn dày đặc, Han Byeol, với tài ăn nói duyên dáng, cũng kiêm luôn vai trò “chiến thần ngoại giao” của Star Force. Cô là chuyên gia dàn xếp các bê bối, khủng hoảng truyền thông cho các nghệ sĩ thần tượng, đơn cử là Gong Tae Seong.

Kim Young Dae vào vai siêu sao Kbiz trong phim mới.

Tuy công việc và tính cách khác nhau, giữa họ có một điểm chung là chưa thể yêu bất kỳ ai. Một bên vướng vào các quy định chặt chẽ trong hợp đồng nghệ sĩ, bên kia lại quá ít thời gian để bắt đầu bất kỳ cuộc hẹn hò nào. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giữa Han Byeol và Tae Seong dần nảy sinh tình cảm. Đứng giữa sự nghiệp và tình cảm, lựa chọn của cả hai là câu hỏi lớn nhất mà khán giả sẽ dần khám phá qua 16 tập phim.

Bên cạnh sự hài hước, lãng mạn, một yếu tố khác khiến Shooting stars trở thành tựa phim nhận được nhiều sự quan tâm là chất liệu thực tế. Hàng loạt sự vụ rắc rối của Tae Seong xuất phát từ bản tính cao ngạo và ưa cạnh tranh, cùng cách xử lý của Han Byeol đều là những câu chuyện “sát sườn” với đời sống nghệ sĩ ngoài đời thật.

“Shooting stars” đánh dấu màn hợp tác lần đầu giữa Lee Sung Kyung và Kim Young Dae.

Chính nữ diễn viên Lee Sung Kyung cũng tiết lộ trong một bài phỏng vấn với Newsis: “Tôi cảm thấy phim giống như bức tranh thực sự của làng giải trí ngay từ khi mới xem kịch bản. Bộ phim giống ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc ngoài đời thực đến 95%”.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho biết những tình tiết cho dù được đề cập rất chi tiết nhưng biên kịch Choi Yeon Soo đã có những điều chỉnh tinh tế để khán giả khó có thể nhận ra chính xác tình huống nào đang được nói đến.

Sức hút của cặp đôi Kim Young Dae và Lee Sung Kyung

Shooting stars là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 2 năm của của mỹ nam Kim Young Dae. Gần đây nhất, nam diễn viên sánh vai cùng chị đại Parasite Cho Yeo Jeong trong trong Cheat on me if you can.

Sở hữu góc nghiêng tựa nam thần Kang Dong Won và diễn xuất tự nhiên, anh được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ sáng giá của Hàn Quốc. Tuy vậy, đối với vai diễn mới, Kim Young Dae vẫn khá khiêm tốn khi cho rằng: “Thật khó để chìm đắm trong tâm lý của Go Tae Sung bởi tôi chưa bao giờ là một ngôi sao hàng đầu cả”.

Để thể hiện tốt vai một nghệ sĩ có hai mặt đời sống đối lập, vừa tốt bụng, lịch thiệp lại cáu kỉnh và tự cao, Kim Young Dae cho biết bản thân đã chăm chỉ làm việc và quan sát nét diễn của các tiền bối để học tập.

Cặp đôi Kim Young Dae và Lee Sung Kyung tạo nhiều “chemistry” đáng đón chờ trong phim mới.

Đối với Lee Sung Kyung, đây cũng là bộ phim đầu tiên cô đảm nhận vai trò nữ chính kể từ sau Người thầy y đức phần 2. Nhan sắc của của nữ diễn viên sinh năm 1990 khi sánh đôi cùng mỹ nam kém 4 tuổi không hề chênh lệch mà ngược còn làm nổi bật sự ngọt ngào, trẻ trung của cô.

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trong cùng một khung hình. Tạo hình của Lee Sung Kyung và Kim Young Dae khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Không ít ý kiến cho rằng sự bùng nổ “visual” của cả hai, kết hợp cùng kịch bản gây tò mò sẽ sớm giúp bộ phim soán ngôi A business proposal trong thời gian không xa.

Shooting stars được cầm trịch bởi đạo diễn Lee Soo Hyun và biên kịch Choi Yeon Soo. Bên cạnh cặp đôi Lee Sung Kyung và Kim Young Dae, phim còn có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc với mọt phim Hàn như Yoon Jong Hoon, Kim Yoon Hye, Lee Jung Shin và Park Sojin…