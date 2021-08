Shipper TP.HCM hoạt động bình thường, chờ hướng dẫn từ Sở GTVT

Theo chia sẻ từ các ứng dụng giao hàng, đi chợ hộ, lực lượng shipper tại TP.HCM vẫn sẽ hoạt động bình thường cho tới khi có hướng dẫn mới từ Sở GTVT thành phố.

Trao đổi với Zing, đại diện Be Group, đơn vị vận hành ứng dụng Be cho biết doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM. Cho tới khi có hướng dẫn mới, shipper của Be vẫn hoạt động bình thường tại TP.HCM.

Tương tự, Grab cho biết các shipper của doanh nghiệp vẫn sẽ hoạt động bình thường tại TP.HCM cho tới khi có hướng dẫn mới từ Sở GTVT TP.HCM.

Đại diện Gojek cũng chia sẻ các shipper của ứng dụng này sẽ hoạt động bình thường và đang chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng. Cũng theo ghi nhận của Gojek, sau thông tin TP.HCM siết chặt hơn giãn cách xã hội từ 0h ngày 23/8, lượng đơn hàng trong sáng ngày 20/8 đã tăng vài chục phần trăm so với những ngày trước đó.

Gojek cũng cho biết đã có gần 8.000 shipper được đăng ký với Sở Công Thương TP.HCM để được cấp phép hoạt động hàng ngày, cung cấp dịch vụ đặt thực phẩm qua GoFood và vận chuyển hàng hoá thiết yếu qua GoSend.

Theo các ứng dụng, shipper tại TP.HCM vẫn sẽ hoạt động bình thường sau 0h ngày 23/8 cho tới khi có hướng dẫn mới của Sở GTVT thành phố. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cũng theo ghi nhận, từ ngày 17/8 hoạt động giao hàng liên quận của shipper TP.HCM đã dễ dàng hơn, các shipper ít gặp tình trạng bị yêu cầu quay đầu tại các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng.

Để giao hàng liên quận, theo yêu cầu của UBND TP.HCM, shipper khi ra đường hoạt động phải có bảng tên thẻ cứng có hình và xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper, ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code. khi quét mã QR này, nhiều thông tin của shipper sẽ được hiển thị như phương tiện, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ cư trú, nơi giao hàng, người đặt hàng, lộ trình di chuyển, chi tiết hàng hóa.

Shipper cũng cần đeo băng tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo 20 cm, in chữ "Shipper" màu trắng. Khi hoạt động liên quận, shipper chỉ được giao hàng hóa thiết yếu. Khung giờ hoạt động của shipper tại TP.HCM được quy định là 6h đến trước 18h. Các ứng dụng cũng điều chỉnh thời gian nhận đơn hàng từ 6h đến 17h để các shipper có thời gian trở về nhà trước 18h.

Theo công văn mới nhất của UBND TP.HCM, trong giai đoạn thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý ứng dụng công nghệ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện, TP Thủ Đức, người đi giao - nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm, cửa hàng bán lẻ lương thực, thực phẩm vẫn được hoạt động. Tất cả đối tượng trên phải có dấu hiệu nhận diện khi lưu thông trên đường.

Trưa 20/8, UBND TP.HCM yêu cầu người dân từ 0h ngày 23/8 đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã, thị trấn.

Thành phố cũng đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K + thuốc uống, không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch nêu trên.

Thành phố khẳng định sẽ đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.