Shipper tại TP.HCM tiếp tục được xét nghiệm đến hết 30/9

Lực lượng shipper sẽ được tầm soát Covid-19 mỗi 2 ngày/lần bằng hình thức xét nghiệm mẫu gộp.

Ngày 17/9, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam ký văn bản gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc tiếp tục xét nghiệm nhanh Covid-19 cho lực lượng shipper đến hết ngày 30/9.

Theo văn bản, Sở Y tế TP.HCM đề nghị HCDC cung cấp sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho các trung tâm y tế để phân phối về các trạm y tế lưu động thực hiện xét nghiệm nhanh cho lực lượng shipper.

Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện lập dự trù sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm cho shipper. Các trạm y tế lưu động thực hiện xét nghiệm nhanh cho những người này 2 ngày/lần, hình thức mẫu gộp 3 người, đến hết ngày 30/9.

Nhân viên y tế tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho shipper tại TP.HCM. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trường hợp kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, các đơn vị cập nhật danh sách vào hệ thống phần mềm quản lý ca bệnh và thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Kết quả thực hiện xét nghiệm nhanh cho shipper được báo cáo Sở Y tế TP.HCM trước 15h hàng ngày.

Từ 15/9, TP.HCM thay đổi biện pháp để nới lỏng một số hoạt động nhằm phục vụ tốt hơn cho đời sống người dân. Một trong những thay đổi lớn là cho phép lực lượng shipper được chạy liên quận, huyện, TP Thủ Đức, từ 6h đến 21h hàng ngày.

Shipper không cần giấy đi đường mà chỉ cần có đủ các dấu hiệu nhận diện như UBND TP.HCM đã quy định.

Theo quy định mới nhất của UBND TP.HCM, thành phố tiếp tục kiểm soát người ra đường bằng giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp. Các nhóm đối tượng được ra đường vẫn áp dụng theo quy định từ ngày 23/8, giấy do Công an TP.HCM cấp có hiệu lực đến hết 30/9.

TP.HCM đã trải qua hơn 3 tuần tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội (từ 23/8 đến 15/9) nhưng số ca nhiễm vẫn ở mức cao.

Nhằm duy trì kiểm soát nguồn lây và phát hiện triệt để các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh Covid-19, từ sau 14/9 đến hết 30/9, thành phố sẽ triển khai xét nghiệm thần tốc để tiếp tục bóc tách ngay nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời dựa trên kết quả đánh giá, phân loại lại vùng nguy cơ.





