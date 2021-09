Shipper ở Hà Nội được hoạt động từ 9h đến 20h hàng ngày

Hà Nội lập 39 chốt kiểm soát người ra vào vùng đỏ

0 28

Trong đó có 21 chốt loại 1 do thành phố quản lý; 9 chốt loại 2 do các quận, huyện quản lý và 9 chốt loại 3 do các xã, phường quản lý từ 7h ngày 4/9.