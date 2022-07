Shipper chạy đua trong nắng nóng kỷ lục ở Thượng Hải

Nhu cầu đặt đồ ăn tăng cao giữa nắng nóng kỷ lục, nhiều shipper ở Thượng Hải làm việc hết công suất để xử lý đơn hàng.

Nhiều vùng ở Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến nước này phải phát đi cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp. Tại Thượng Hải, mức nhiệt cao nhất ghi nhận là 37-39 độ C.

Theo Shine, thời tiết khắc nghiệt đã khiến lượng đơn đặt hàng giao tận nhà tăng cao ở một số quận trong thành phố Thượng Hải. Lực lượng shipper phải làm việc hết công suất để phục vụ nhu cầu gia tăng đột biến.

Số đơn trực tuyến tại cửa hàng Binjiang của ứng dụng giao hàng Freshippo ở khu Phố Đông đã tăng 20% trong vòng một ngày. Doanh số bán các loại trái cây tươi mọng nước như đào và dưa hấu tăng tới 95%. Doanh thu bán các món chế biến sẵn cũng tăng 62%.

Hầu hết shipper của cửa hàng này phải làm việc từ 7h để đảm bảo số đơn hàng được xử lý kịp thời.

Dai Ying, nhân viên giao đồ ăn, làm việc hết công suất giữa nắng nóng kỷ lục ở Thượng Hải.

Có nhiều ứng dụng giao hàng phổ biến trong thành phố như Meituan, Freshippo và Dingdong Maicai. Tuy nhiên năng lực và thời gian giao hàng của mỗi ứng dụng có sự khác nhau, tùy thuộc vào từng khu vực.

Trưa 12/7, nhiều khách mua sắm online ở Hồng Khẩu phàn nàn vì gặp khó khăn trong việc đặt hàng.

Thời tiết oi bức cũng làm tăng nhu cầu về hàng hóa đông lạnh. Các loại kem có giá dưới 5 nhân dân tệ ( 0,75 USD ) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Trong nửa đầu tháng 7, số đơn đặt hàng trên Meituan đối với đồ tráng miệng đông lạnh đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ tháng trước. Đơn vị này đã thiết lập kho hàng để đảm bảo chất lượng các món đông lạnh, đồng thời đưa ra thông báo đặc biệt về hạn sử dụng của những mặt hàng này.

Nhân viên giao hàng ở Thượng Hải đang phải làm thêm giờ bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt.

Các bên cung cấp dịch vụ áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh shipper kiệt sức. Hàng chục nghìn bộ dụng cụ chống nóng bao gồm cốc nước, áo khoác chống nắng đã được cung cấp cho đội shipper của Dada Group.

Trong tuần qua, các ứng dụng giao hàng đã ghi nhận mức tăng đối với nhu cầu hàng đông lạnh trên 84%. Doanh số bán kem que tăng 189%, kem ốc quế tăng 109%.

Eleme còn cung cấp dịch vụ bồi thường cho người mua hàng khi một số món tráng miệng đông lạnh bị tan chảy do xử lý sai hoặc giao hàng chậm trễ.

Dai Ying, shipper của Eleme, tìm mọi cách đảm bảo chất lượng đồ ăn khi giao cho khách. Dai bỏ thêm đá lạnh vào túi đựng để tránh các món đông lạnh tan chảy.

Một phụ nữ che kín người để tránh nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng kỷ lục đang là vấn đề báo động ở Trung Quốc. Nhiều trường hợp tử vong do say nắng đã được ghi nhận khắp các khu vực.

Bệnh viện Tây Trung Quốc, thuộc ĐH Tứ Xuyên ở Thành Đô, đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị say nắng vào ngày 10/7.

Bệnh viện Trung ương Lệ Thủy ở thành phố Lệ Thủy (tỉnh Chiết Giang) cũng ghi nhận 3 bệnh nhân bị say nắng trong tuần qua. Trong đó có một phụ nữ 70 tuổi, sốt cao khi đang ngủ ở nhà và đến bệnh viện với thân nhiệt 42,5 độ C, The Paper đưa tin.

Bệnh viện này cho biết một nam công nhân 49 tuổi đã tử vong do say nắng vào ngày 8/7.

Dự báo nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn tại các khu vực trong nhiều ngày tới.