Shin Tae-yong muốn giúp ĐT Indonesia dự World Cup 2026

“Sau khi U20 World Cup không thể tổ chức ở Indonesia, tôi sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia ở các trận đấu trong dịp FIFA Days và Asian Cup 2023. Tôi sẽ chuẩn bị cho ĐT Indonesia để họ có thể đoạt vé dự World Cup 2026 bởi khu vực châu Á có 8,5 suất tham dự. Tôi sẽ cố gắng tạo nên lịch sử”, HLV Shin Tae-yong phát biểu mới đây trước truyền thông Indonesia.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thổ lộ rằng ông đã tự giam mình trong phòng sau khi biết Indonesia mất tư cách chủ nhà U20 World Cup 2023. “Đầu tiên, tôi cảm thấy rất đau đớn và mệt mỏi. Tôi cũng có thể cảm nhận sự mệt mỏi của các cầu thủ vì họ đã chuẩn bị 3 năm để thi đấu ở U20 World Cup”, HLV Shin Tae-yong phát biểu.

Ông Shin cho biết không muốn các học trò nhìn thấy hình ảnh chán nản của mình nên không tham dự cuộc họp toàn đội thông báo về việc FIFA tước vai trò chủ nhà U20 World Cup 2023.

Bolaskor bình luận rằng với việc đặt mục tiêu giúp ĐT Indonesia dự World Cup 2026, đó có thể là dấu hiệu cho thấy HLV Shin Tae-yong sẽ gia hạn hợp đồng với liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo (PSSI).

Hợp đồng của nhà cầm quân 52 tuổi với PSSI sẽ đáo hạn vào tháng 12/2023, trong khi Asian Cup 2023 được dời sang đầu năm 2024 còn vòng loại World Cup 2026 sẽ kéo dài tới tận 2025.

Trong khi đó, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định về việc chọn chủ nhà mới cho U20 World Cup 2023. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino sẽ công bố quốc gia thay thế Indonesia đăng cai U20 World Cup 2023 trong vài ngày nữa khi mọi thủ tục hoàn tất.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.