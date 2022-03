Shin Min Ah nối lại chuyện tình dang dở với Lee Byung Hun

Trong dự án truyền hình mới, Shin Min Ah vào vai một cô gái trở về Jeju mang theo nhiều bí mật. Vai diễn tương đồng với nhân vật cô từng đóng trong ‘Hometown Cha-cha-cha”.

Mới đây, đài tvN đã tung đoạn giới thiệu về bộ phim truyền hình Our Blues với kịch bản do Noh Hee Kyung chấp bút. Tác phẩm tâm lý xã hội có sự góp mặt của dàn tài tử, minh tinh gồm Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, và Uhm Jung Hwa. Series gồm nhiều câu chuyện độc lập, cùng lấy bối cảnh đảo Jeju.

Mối duyên của Shin Min Ah và Lee Byung Hun

Trong phim, Lee Byung Hun hóa thân thành Lee Dong Seok, một người đàn ông sinh ra tại ngôi làng nhỏ. Anh sinh nhai bằng nghề bán buôn quanh đảo. Dong Seok là người đàn ông mộc mạc. Anh gặp Min Sun Ah (Shin Min Ah), một cô gái vừa chuyển tới Jeju. Sun Ah tới sống ở hòn đảo nên thơ hữu tình, mang theo câu chuyện đời nhiều uẩn khúc không hé lộ với ai.

Cuộc hội ngộ giữa Shin Min Ah và Lee Byung Hun trong Our Blues.

Đoạn giới thiệu Our Blues mở đầu bằng cảnh Min Sun Ah vừa đặt chân lên đảo. Cô đứng một mình trước biển vừa cô đơn vừa buồn bã. Nhân vật của Lee Byung Hun đang đứng nhìn cô từ xa. Họ dường như đã biết nhau từ trước.

Phụ đề chèn giữa cảnh phim viết: “Người từng chà đạp tôi rồi bỏ đi giờ đã trở lại và nom còn thảm hại hơn tôi lúc này”. Nhân vật của Lee Byung Hun hỏi một cách giận dữ: “Cô không biết tôi à?” và nhân vật của Shin Min Ah đáp: “Tôi có”. Cuộc trò chuyện tiếp tục bằng lời nói khó chịu: “Cô không thể nói chào hay hỏi tôi giờ sống ra sao ư?”.

Tiếp đến, đoạn phim quay ngược về quá khứ, khi nhân vật của Shin Min Ah còn là một nữ sinh, còn Lee Byung Hun là thiếu niên mới lớn bướng bỉnh. Dù bị bạn bè bắt nạt, anh vẫn ân cần chăm sóc, bảo vệ cô. Trở về hiện tại, nhân vật của Lee Byung Hun tiếp tục hờn trách: “Tại sao cô nỡ đối xử với một người trân trọng mình như thế?”.

Nhân vật của Shin Min Ah trong Our Blues là một cô gái chuyển về sống tại một miền quê ven biển hẻo lánh, mang theo những bí mật khó chia sẻ cùng ai. Câu chuyện gợi cảm giác tương đồng với vai diễn ăn khách của nữ diễn viên trong năm 2021 ở Hometown Cha-cha-cha.

Trong bộ phim tình cảm, lãng mạn, Shin Min Ah thủ vai một bác sĩ nha khoa phải chuyển tới sống ở làng chài hẻo lánh sau khi vô tình tiết lộ bí mật động trời của đồng nghiệp. Tuy nhiên, nữ bác sĩ nha khoa gặp được anh trưởng làng đa đoan, tốt bụng và cùng xây dựng hạnh phúc. Còn đón đợi Min Sun Ah là một người đàn ông cô từng phản bội, và có thể là rất nhiều ký ức đau đớn đã cố chôn vùi.

Cuộc sống muôn màu trên đảo Jeju

Hai cốt truyện còn lại của Our Blues lần lượt xoay quanh cặp nhân vật của Cha Seung Won cùng Lee Jung Eun và Han Ji Min cùng Kim Woo Bin. Dù góp mặt trong cùng một tác phẩm, cặp tình nhân Kim Woo Bin và Shin Min Ah lại xuất hiện trong hai mạch truyện khác nhau.

Dong Seok và Sun Ah từng có quá khứ ngọt ngào bên nhau.

Choi Han Soo (Cha Seung Won) sinh ra và lớn lên trên đảo Jeju, nhưng đã chuyển tới đất liền để lập nghiệp. Giờ anh quyết định trở về quê cũ, nhưng vẫn sống với tác phong của một người đô thị. Anh gặp tình đầu Jung Eun Hee (Lee Jung Eun), chủ cửa hàng bán đồ câu cá trên đảo. Eun Hee có một người bạn là Go Mi Ran (Uhm Jung Hwa) - người phụ nữ cũng trở về đảo sau khi đã mệt mỏi với cuộc sống đô thị khắc nghiệt.

Cốt truyện thứ ba xoay quanh Lee Young Ok (Han Ji Min) và thuyền trưởng Park Jung Joon (Kim Woo Bin). Young Ok chuyển từ nơi khác tới đảo Jeju và đã làm thợ lặn (haenyeo) được một năm. Cô là người lạc quan, nhưng luôn bị vây quanh bởi hàng loạt tin đồn. Young Ok gặp Jung Joon, người đàn ông với trái tim ấm áp, đang tìm kiếm một người phụ nữ sẽ không bao giờ rời khỏi Jeju. Anh đã phải lòng cô.

Điểm chung của cả ba câu chuyện trong Our Blues là chúng đều xoay quanh những con người tìm đến Jeju để có lại cảm giác bình yên và chữa lành những vết thương tâm hồn. Họ có thể là người tứ xứ, cũng có thể là những đứa con phương xa trở về. Tác phẩm sẽ lên sóng truyền hình Hàn Quốc vào khung giờ phim tối cuối tuần từ ngày 9/4, sau khi series Twenty Five Twenty One kết thúc.