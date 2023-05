Shiloh trở lại hình tượng tomboy ở tuổi 17

Jamaica Observer đưa tin Angelina Jolie và con gái Shiloh tham gia Liên hoan văn học quốc tế Calabash lần thứ 15 ở Saint Elizabeth, Jamaica hôm 27/5 - đúng ngày Shiloh đón tuổi 17. Mẹ con minh tinh được người hâm mộ nhận ra và xin chụp ảnh.

Trong hình ảnh được đăng tải, Shiloh gây chú ý khi cắt đầu đinh, trở lại với phong cách tomboy cá tính. Vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo của cô gái tuổi teen được thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng.

Đi cùng sao phim Maleficent còn có con gái Zahara và tác giả người Anh Akala, người đóng vai trò như hướng dẫn viên cho mẹ con Jolie.

Thực tế, Shiloh thích mặc đồ con trai từ bé và công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+. Cô bé thường mặc áo polo, blazer, quần shorts hoặc quần âu. Nhưng khi bước vào tuổi thiếu nữ, Shiloh bỗng dưng để tóc dài và mặc trang phục nữ tính. Dung mạo của Shiloh khi này được nhận xét giống hệt mẹ thời trẻ.

Theo nguồn tin Hollywood Life, Shiloh quyết định cắt tóc vào đầu năm nay để tham gia dự án nghệ thuật nhân đạo của mẹ, ủng hộ phụ nữ Iran. Sau khi cha mẹ ly hôn, ngoài Pax Thiên, Shiloh luôn là người tháp tùng, đồng hành cùng mẹ ở các hoạt động giải trí, từ thiện.

Cô cá tính nhưng sống tình cảm, hiểu chuyện, luôn động viên Jolie khi mẹ buồn. Shiloh cũng chăm sóc chu đáo cho các em, thường xuyên được nhìn thấy tới siêu thị mua quà vặt để dỗ dành cặp song sinh Zahara và Vivienne.

Ở tuổi 17, Shiloh ngày càng trưởng thành và bộc lộ rõ đam mê với bộ môn nhảy. Jolie từng chia sẻ cô ủng hộ Shiloh và các con phát triển một cách tự nhiên, theo đuổi sở thích cá nhân. Không ngăn cấm, ngược lại cô và chồng cũ luôn ủng hộ xu hướng giới tính của con.

