Shia LaBeouf ôm hôn bạn gái mới ở sân bay

Cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc tài tử Shia LaBeouf ôm hôn Margaret Qualley tại sân bay LAX (Mỹ). Nam diễn viên vừa bị bạn gái cũ FKA Twigs kiện tội bạo hành, tấn công tình dục.

Chiều 21/12 (giờ Mỹ), tờ People đăng tải hình ảnh Shia LaBeouf ôm hôn bạn gái mới - diễn viên Margaret Qualley tại sân bay LAX (Los Angeles, Mỹ).

Theo phóng viên, bức hình được chụp vào ngày 19/12. Nam diễn viên 34 tuổi lái xe tới sân bay để đón bạn gái. Hai người trao nhau nụ hôn ngay khi vừa gặp mặt, sau đó, LaBeouf giúp bạn gái mới chuyển hành lý lên xe. Cặp tình nhân tình tứ ôm nhau cả khi đã lên xe.

Shia LaBeouf ôm hôn bạn gái Margaret Qualley ở sân bay. Ảnh: Mega.

Margaret Qualley là con gái của minh tinh nổi tiếng Andie MacDowell. Cô gặp Shia LaBeouf khi đóng chung phim ngắn Love Me Like You Hate Me (được phát hành hồi tháng 10). Trong phim ngắn trên, hai người đóng vai tình nhân với nhiều cảnh nóng táo bạo.

Mối quan hệ của Shia LaBeouf và Margaret Qualley thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả, đặc biệt trong thời điểm tài tử Transformers đang bị bạn gái cũ FKA Twigs tố bạo hành.

Ca sĩ FKA Twigs đã nộp đơn lên Tòa án tối cao Los Angeles, khẳng định Shia LaBeouf đã đánh đập, tra tấn tình dục và cố tình truyền căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho cô.

Giọng ca 32 tuổi cho biết sau Valentine năm ngoái, cô bị LaBeouf bóp cổ và dọa sẽ đâm xe nếu cô từ chối tình cảm của anh. "FKA cầu xin Shia và tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, khi đã nhảy xuống xe, cô vẫn tiếp tục bị Shia bám theo và kéo lên xe", nguồn tin của USToday chia sẻ ngày 11/12.

Ngoài FKA Twigs, stylist gốc Việt Karolyn Pho cũng tố cáo tài tử Transformers "thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề". Cô hẹn hò với Shia LaBeouf từ 2010 đến 2012, từng bị nam diễn viên đánh chảy máu đầu trong lúc say xỉn. Karolyn Pho mô tả khoảng thời gian hai năm trên là "quãng thời gian của những trải nghiệm đầy đau thương".

Shia LaBeouf sinh năm 1986, bắt đầu đóng phim từ năm 7 tuổi và nổi tiếng nhờ các tác phẩm Fury, Charlie’s Angels: Full Throttle, Transformers, Disturbia... Gần đây, nam diễn viên chuyển hướng sang vai trò đạo diễn. LaBeouf cũng là nhà sản xuất phim ngắn Love Me Like You Hate Me.- tác phẩm se duyên cho anh và Margaret Qualley.

Qualley sinh năm 1994, nổi tiếng từ vai Jill trong series The Leftovers (2013). Năm 2019, Variety từng chọn cô vào top 10 diễn viên triển vọng của màn ảnh thế giới.