SHB khoá room ngoại để chào bán cổ phiếu mới

Ủy ban Chứng khoán cho phép SHB tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 6 tháng, nếu hoàn thành việc phát hành, chào bán sớm hơn, SHB sẽ phải điều chỉnh lại về mức tối đa 30%.

Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội (SHB) vừa có thông báo về việc đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài của ngân hàng.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB sẽ được tạm khóa ở mức 10%, nhằm thực hiện phương án chào bán, phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu SHB phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài kể trên. Thời gian tạm khóa tối đa không quá 6 tháng.

Trường hợp kết thúc thời hạn tạm khóa kể trên hoặc SHB hoàn thành việc phát hành, chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn sớm hơn, ngân hàng phải điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài về mức tối đa 30% theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hiện nay.

Kế hoạch chào bán, phát hành cổ phiếu cho cổ đông và nhà đầu tư đã được SHB thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay. Trong đó, nhà băng này dự kiến trả cổ tức năm 2019 và 2020 bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 20,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu nhận thêm 205 cổ phiếu mới).

Việc khóa room ngoại ở mức 10% của SHB nhằm mục đích dành phần vốn nước ngoài còn lại để phát hành cho nhà đầu tư chiến lược. Ảnh: SHB.

Ngoài ra, SHB cũng sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/đơn vị.

Dự kiến, sau các đợt phát hành cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên hơn 26.600 tỷ đồng . Hiện vốn điều lệ của SHB là 19.356 tỷ đồng đến cuối tháng 6.

Liên quan tới việc phát hành vốn nói trên, năm nay, ban lãnh đạo SHB đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng lợi nhuận, tùy thuộc vào việc có thực hiện được việc tăng vốn đúng tiến độ hay không.

Cụ thể, nếu hoàn thành việc chào bán và phát hành cổ phiếu mới trong quý III, SHB dự kiến lợi nhuận trước thuế cả năm nay có thể đạt 6.128 tỷ đồng , tăng 88% so với năm 2020.

Trường hợp việc chào bán và phát hành cổ phiếu mới hoàn thành trong quý IV, lợi nhuận trước thuế dự kiến của ngân hàng sẽ là 5.828 tỷ, tăng 78%.

Kết thúc nửa đầu năm nay, SHB đã thu về khoản lợi nhuận trước thuế đạt 3.095 tỷ đồng , tăng 87% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 50% so với cả hai kịch bản lợi nhuận kể trên.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 6T ĐẦU HÀNG NĂM CỦA SHB Nguồn: BCTC NH Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LNTT tỷ đồng 505 479 509 802 1021 1637 1660 3095

Tính đến ngày 30/6, SHB có tổng tài sản đạt 458.000 tỷ đồng , tăng 11% so với đầu năm và hoàn thành 99,5% kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Hai chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất là cho vay khách hàng và tiền gửi của khách hàng ghi nhận lần lượt 331.500 tỷ và 310.900 tỷ đồng , tăng 8,5% và 2,4% so với đầu năm.

Theo đại diện SHB, nửa đầu năm nay, ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, với chi phí tăng 140% so với cùng kỳ và đẩy mạnh công tác xử lý nợ Vinashin và trái phiếu VAMC.

Với tiến độ này, SHB cho biết có thể hoàn thành xử lý nợ tại Vinashin và mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC ngay trong năm nay, nhanh hơn một năm so với kế hoạch ban lãnh đạo đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, nhờ kết quả kinh doanh tăng cao mà SHB hiện cũng là một trong những cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất từ đầu năm.

Dù đã giảm gần 11% so với đỉnh đầu tháng 6, thị giá SHB hiện vẫn giao dịch ở mức 29.000 đồng/cổ phiếu (ngày 12/8), cao hơn 85% so với đầu năm. Thậm chí, nếu so với một năm trước, thị giá cổ phiếu này hiện vẫn cao hơn 153%.