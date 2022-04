Shawn Mendes vẫn nhung nhớ Camila Cabello

Trong sản phẩm mới "When You're Gone", Shawn Mendes nói về cảm giác sau chia tay. Khán giả nhận định nam ca sĩ gián tiếp nhắc đến Camila Cabello dù cả hai đã chia tay hơn 4 tháng.

Ngày 1/4, People đưa tin về sản phẩm mới của Shawn Mendes vừa ra mắt mang tên When You're Gone. Khán giả nhận định nội dung ca khúc này gián tiếp nhắc lại mối tình của Shawn Mendes với Camila Cabello.

Theo đó, lời bài hát có nội dung xoay quanh việc mỗi người nên học cách buông bỏ sau khi kết thúc mối tình: "You never know how good you have it / Until you're starin' at a picture of the only girl that matters" (Tạm dịch: Bạn không bao giờ biết điều đó tốt như thế nào cho đến khi bạn bất ngờ khi nhìn lại ảnh của cô gái đó).

When You're Gone bắt đầu với tiết tấu chậm của guitar, kết hợp giọng hát của Shawn Mendes tạo nên ca khúc có âm hưởng da diết, People nhận xét.

Shawn Mendes và Camila Cabello chia tay vào tháng 11/2021. Ảnh: People.

Đầu tháng 3, Camila Cabello cũng ra mắt ca khúc mới có tên Bam Bam. Khán giả nhận định đây cũng là sản phẩm nhắc về mối quan hệ của nữ ca sĩ với Mendes thông qua lời bài hát: "You said you hated the ocean / But you're surfin' now / I said I'd love you for life / But I just sold our house" (Tạm dịch: Bạn đã nói rằng bạn ghét đại dương / Nhưng bây giờ bạn đang lướt sóng / Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn suốt đời / Nhưng tôi vừa chia tay ngôi nhà của chúng ta).

Tháng 11/2021, Shawn Mendes và Camila Cabello cho biết cả hai đã chia tay sau hai năm hẹn hò. Cặp sao khẳng định họ tiếp tục giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn thân.

Sau chia tay, Shawn Mendes chia sẻ rằng anh hiện sống một mình và cảm thấy buồn chán với điều đó. "Tôi ghét cảm giác cô đơn, nhưng không may đó là thực tế của tôi hiện giờ", anh nói.

Shawn Mendes không ngại nói về cảm xúc của bản thân sau khi kết thúc mối quan hệ. Trong lần trò chuyện với người hâm mộ trên trang cá nhân dịp đầu năm 2022, Shawn Mendes nói anh gặp nhiều khó khăn sau khi trở về cuộc sống độc thân.

"Tôi gặp một chút khó khăn sau khi kết thúc mối quan hệ. Tôi thường sử dụng âm nhạc để vượt qua điều đó. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ tôi và sản phẩm mới. Tôi yêu các bạn nhiều", giọng ca It will Be Okay nói.

Về lý do chấm dứt cuộc tình, Cabello tâm sự: "Tình yêu không còn là ưu tiên của tôi. Khi yêu, tôi chẳng tập trung vào sự nghiệp. Album âm nhạc mới là mục tiêu hàng đầu của tôi".