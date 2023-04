Shawn Mendes và Camila Cabello không quay lại sau nụ hôn thắm thiết

Page Six đưa tin Shawn Mendes và Camila Cabello không quay lại dù họ có hành động khóa môi đắm đuối tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023.

"Shawn và Camila vẫn là bạn. Họ sẽ không tiếp tục hẹn hò. Hai người vẫn giữ liên lạc kể từ khi chia tay và quyết định gặp mặt tại Coachella", nguồn tin chia sẻ.

Bên cạnh đó, người này khẳng định việc Shawn Mendes và Camila Cabello hôn nhau "chỉ diễn ra một lần". Khi Page Six liên hệ, đại diện của Mendes và Cabello không trả lời các câu hỏi về vấn đề này.

Theo People, Shawn Mendes và Camila Cabello liên lạc lại với nhau vài tháng kể từ khi tuyên bố chia tay vào tháng 11/2021. Người quen với cặp sao khẳng định: "Họ đã giữ liên lạc trong vài tháng và đi chơi cùng nhau. Dường như họ luôn có kết nối đặc biệt".

Ngày 16/4, hai ca sĩ gây chú ý khi cùng xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Indio, California. Cả hai trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Khoảnh khắc Shawn Mendes và Camila Cabello trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa đám đông gây chú ý.

Sau gần 2 năm chia tay, việc Shawn Mendes và Camila Cabello có hành động tình tứ giữa lễ hội âm nhạc khiến khán giả bất ngờ. Trong thời gian dài, cả hai không để lộ thông tin về việc quay lại hay nhắc đến đối phương trên truyền thông.

Mới đây, Camila Cabello chia tay Austin Kevitch, kết thúc 8 tháng gắn bó. Trong khi đó, sau khi chia tay giọng ca Shameless, Shawn Mendes thường xuyên vướng tin hẹn hò. Tháng 3/2023, nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận việc đang qua lại với Sabrina Carpenter. Trước Carpenter, Mendes và bác sĩ Jocelyne Miranda - người hơn anh 26 tuổi - được cho là một đôi.

