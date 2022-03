Shawn Mendes sống trong hoảng loạn

Nam ca sĩ cho biết cuộc sống của anh không mấy vui vẻ sau khi chia tay Camila Cabello. Trước đó, anh vướng tin hẹn hò ngôi sao thuần chay Hitomi Mochizuki.

Theo Just Jared, Shawn Mendes đang úp mở về cuộc sống hậu chia tay. Nam ca sĩ đăng lên trang cá nhân video nói về bài hát mới, sau đó phản ánh việc không có Camila Cabello bên cạnh.

"Thật khó để thích nghi với cuộc sống sau khi chia tay. Giống như là tôi đang sống hoảng loạn, không biết phải gọi cho ai, làm gì, tương tự kẻ đang ở bờ vực", anh nói trong video.

Camila Cabello và Shawn Mendes chia tay sau hai năm hẹn hò. Ảnh: AP.

Shawn Mendes cho biết anh hiện sống một mình và cảm thấy buồn chán với điều đó. "Tôi ghét cảm giác cô đơn, nhưng không may đó là thực tế của tôi hiện giờ", anh nói thêm.

Đây không phải lần đầu Shawn Mendes than vãn sau khi chia tay bạn gái. Trong lần trò chuyện với người hâm mộ trên trang cá nhân dịp đầu năm 2022, Shawn Mendes nói anh gặp nhiều khó khăn sau khi trở về cuộc sống độc thân.

"Tôi gặp một chút khó khăn sau khi kết thúc mối quan hệ. Tôi thường sử dụng âm nhạc để vượt qua điều đó. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ tôi và sản phẩm mới. Tôi yêu các bạn nhiều", giọng ca It will Be Okay nói.

Shawn Mendes và Camila Cabello chia tay hồi tháng 11/2021. Trong bài phỏng vấn của Elle hồi tháng 3, Cabello tiết lộ lý do cuộc tình tan vỡ.

"Tình yêu không còn là ưu tiên của tôi. Khi yêu, tôi chẳng tập trung vào sự nghiệp. Album âm nhạc mới là mục tiêu hàng đầu của tôi", nữ ca sĩ nói.

Ngôi sao 25 tuổi cho rằng cô phải điều trị tâm lý nhiều lần trong thời gian yêu Shawn Mendes.

"Mục tiêu của tôi là có được cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và hòa hợp bên anh ấy, nhưng thực tế tôi phải điều trị tâm lý khá nhiều. Tôi nghĩ khi mình càng lớn, thứ tự ưu tiên trong đời lại càng thay đổi. Điều này xảy đến với cả hai đứa. Chúng tôi đang học cách làm người trưởng thành, sáng suốt", cô nói thêm.

Ảnh thân mật của Shawn Mendes và ngôi sao thuần chay Hitomi Mochizuki. Ảnh: Mega.

Trong khi Cabello tập trung vào âm nhạc, Shawn Mendes gần đây được chụp lại ảnh thân mật cùng ngôi sao thuần chay Hitomi Mochizuki. Song, đôi bên không lên tiếng về mối quan hệ.

Thời điểm thông báo tin chia tay, Shawn Mendes và Camila Cabello cho biết hai người vẫn xem nhau như bạn thân dù không còn chung đường.

"Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn thân thiết. Giờ đây, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của đối phương từ những ngày đầu và tiếp tục bước về phía trước", Camila Cabello và Shawn Mendes đưa ra thông báo chung.