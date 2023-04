Shawn Mendes khóa môi Camila Cabello

Shawn Mendes tái hợp Camila Cabello sau gần hai năm đường ai nấy đi. Khoảnh khắc tình cảm của cặp sao mới đây khiến khán giả bất ngờ.

People đưa tin Shawn Mendes và Camila Cabello gây chú ý khi cùng xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Indio, California, Mỹ. Ngôi sao Mercy diện đồ đơn giản với áo phông trắng và quần kaki. Trong khi đó, Camila Cabello chọn quần jean cạp trễ phối cùng crop top.

Cả hai cùng thưởng thức đồ uống và nói chuyện vui vẻ với bạn bè. Trong một khoảnh khắc, họ trao nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người.

Shawn Mendes và Camila Cabello tái hợp. Ảnh: Backgrid.

Việc Shawn Mendes và Camila Cabello tái hợp sau gần hai năm chia tay khiến khán giả bất ngờ. Thời gian qua, cả hai không để lộ thông tin về việc quay lại hay nhắc tới nhau trên truyền thông.

Chủ nhân It'll Be Okay thường xuyên vướng tin hẹn hò trong quãng thời gian đường ai nấy đi với Camila Cabello. Tuy nhiên, nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận.

Về phía Camila Cabello, cô cũng vừa chia tay Austin Kevitch sau 8 tháng gắn bó.

Tháng 11/2021, Shawn Mendes và Camila Cabello cho biết cả hai đã chia tay sau hai năm hẹn hò. Cặp sao khẳng định họ tiếp tục giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn thân.

Shawn Mendes không ngại nói về cảm xúc của bản thân sau khi kết thúc mối quan hệ. Trong lần trò chuyện với người hâm mộ trên trang cá nhân dịp đầu năm 2022, Shawn Mendes nói anh gặp nhiều khó khăn sau khi trở về cuộc sống độc thân.

"Tôi gặp một chút khó khăn sau khi kết thúc mối quan hệ. Tôi thường sử dụng âm nhạc để vượt qua điều đó. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ tôi và sản phẩm mới. Tôi yêu các bạn nhiều", giọng ca It will Be Okay nói.

Về lý do chấm dứt cuộc tình, Cabello tâm sự: "Tình yêu không còn là ưu tiên của tôi. Khi yêu, tôi chẳng tập trung vào sự nghiệp. Album âm nhạc mới là mục tiêu hàng đầu của tôi".