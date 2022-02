Shawn Mendes hẹn hò ngôi sao ăn chay Hitomi Mochizuki

Hình ảnh thân mật giữa Shawn Mendes và Hitomi Mochizuki tại Hawaii khiến truyền thông cho rằng nam ca sĩ có bạn gái mới sau khi chia tay Camila Cabello.

Theo Page Six, Shawn Mendes thực hiện nghi lễ truyền thống của người dân Hawaii cùng Hitomi Mochizuki - vlogger nổi tiếng tại Mỹ với lối sống thuần chay - hồi cuối tuần. Những hình ảnh thân mật làm dấy lên thông tin nam ca sĩ đang hẹn hò Mochizuki.

Trong loạt ảnh của paparazzi, Shawn Mendes và Mochizuki kề sát mặt hít một thứ thuốc. Page Six cho rằng đây là bột rape hoặc thuốc hít shamanic - loại thuốc lá được sử dụng phổ biến trong hoạt động tâm linh ở Brazil và Peru.

Trong khoảnh khắc khác, Shawn Mendes và Hitomi Mochizuki nắm tay, nhìn sâu vào mắt nhau để thực hiện nghi lễ.

Hình ảnh Shawn Mendes ở Hawaii. Ảnh: Mega.

Theo Page Six, hai ngôi sao cùng nhau đi dạo sau khi thực hiện bài tập thiền định. Họ sau đó di chuyển đến quán nước và trò chuyện vui vẻ. Đại diện của Mendes với Mochizuki không đưa ra câu trả lời về mối quan hệ của cả hai sau khi được Page Six liên hệ.

Hitomi Mochizuki là vlogger chuyên về lối sống thuần chay. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ những bài tập, phương pháp yoga, thiền định và tận hưởng thiên nhiên.

Trong video đăng trên kênh cá nhân, Hitomi Mochizuki cho biết cô sống trong ngôi nhà trên cây hơn một năm để tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ.

Shawn Mendes và Camila Cabello chia tay sau hơn hai năm hẹn hò. Ảnh: Getty.

Shawn Mendes vừa chia tay bạn gái Camila Cabello hồi tháng 11/2021. Trong một tuyên bố chung, giọng ca Senorita cho rằng cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm dù không còn đi chung đường.

"Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn thân thiết. Giờ đây, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của đối phương từ những ngày đầu và tiếp tục bước về phía trước", Camila Cabello và Shawn Mendes chia sẻ vào thời điểm đó.

Trong lần trò chuyện với người hâm mộ trên trang cá nhân dịp đầu năm mới 2022, Shawn Mendes nói anh gặp nhiều khó khăn sau khi chia tay bạn gái Camila Cabello.

"Tôi gặp một chút khó khăn sau khi kết thúc mối quan hệ. Tôi thường sử dụng âm nhạc để vượt qua điều đó. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ tôi và sản phẩm mới. Tôi yêu các bạn nhiều", giọng ca It will Be Okay nói.