Sharon Stone tưởng đã giết bạn diễn khi quay ‘Bản năng gốc’

Minh tinh Sharon Stone chia sẻ trên phim trường tác phẩm “Basic Instinct”, bà phải nhờ đến sự trợ giúp y tế vì bất tỉnh giữa lúc quay một cảnh phim bạo lực.

Basic Instinct (1992) là tác phẩm đã đưa tên tuổi Sharon Stone lên hàng minh tinh. Trong phim, bà vào vai nữ văn sĩ Catherine Tramell thông minh và quyến rũ. Vì dính dáng đến vụ giết người man rợ, Tramell đã lọt vào tầm ngắm của thám tử Nick Curran (Michael Douglas). Giữa hai người nhanh chóng hình thành mối quan hệ mèo vờn chuột nguy hiểm.

Cảnh nóng táo bạo của Sharon Stone

Basic Instinct do Paul Verhoeven đạo diễn. Giống nhiều tác phẩm trứ danh khác trong sự nghiệp của ông, tác phẩm tràn ngập các cảnh gợi tình và bạo lực. Đây là thử thách không nhỏ, khiến nhiều nữ diễn viên hạng A thời đó từ chối vai diễn.

Michael Douglas và Sharon Stone trong một cảnh phim Basic Instinct.

Tuy nhiên, nam chính của phim, tài tử Michael Douglas, tin rằng Catherine Tramell là nhân vật nữ vĩ đại trên màn ảnh. Ông cũng hiểu lý do nhiều đồng nghiệp phân vân trước vai diễn này.

Douglas từng chia sẻ với LA Times: “Phụ nữ thường phải lựa chọn giữa cái nhìn của xã hội và vai diễn cụ thể. Nhưng tôi nghĩ bộ phim càng nguy hiểm, vai nữ chính càng xứng đáng. Nhưng điều nực cười là ta chỉ chào đón các nam diễn viên dám thử sức với vai diễn nặng ký để gặt hái thành công”.

Sharon Stone, trái ngược với nhiều nữ diễn viên thời ấy, không ngại ngần trước các cảnh giường chiếu trong Basic Instinct. Ngược lại, bà không chịu áp lực khi thực hiện chúng. “Tôi được dán miếng bảo vệ vào những vị trí nhạy cảm. Không rõ tên gọi chính xác của chúng là gì. Michael đã rất hào hiệp cũng như đoàn phim hỗ trợ tôi nhiệt tình”, bà nói.

Sharon Stone chia sẻ: “Lần đầu tôi quay cảnh khỏa thân là ở Irreconcilable Differences. Trong phim ấy, tôi đã thả rơi tấm khăn che và để lộ ngực trước ống kính. Tôi nghe lùng bùng bên tai, rồi nhận ra đó chính là tiếng máu đang chảy rần rật qua hai thái dương. Cảm giác ấy thật đáng sợ”.

Sharon Stone ngất xỉu khi đang quay một cảnh bạo lực

Cảnh quay trong Basic Instinct được Sharon Stone đánh giá khó thực hiện là những phân đoạn có yếu tố bạo lực. Cả bà và đạo diễn Paul Verhoeven đều công nhận cảnh giết người trong phim là khó thực hiện hơn cả.

Tramell không chỉ là nữ văn sĩ với trí thông minh hơn người, cô còn là kẻ sát nhân máu lạnh nguy hiểm.

Vị đạo diễn kể lại: “Cảnh phim mà trong đó Stone phải khỏa thân ngồi trên một người đàn ông cô ấy chưa từng gặp rồi đâm anh ta cật lực bằng cây chọc đá. Cô ấy phải diễn sao cho những cú đâm trông như thật, còn chúng tôi thì phun máu giả khắp ngực cô ấy. Đó chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì”.

“Tôi không chắc vì cớ gì cô ấy lại nhớ cảnh phim đó đến vậy. Nhưng rõ ràng Sharon đã trải qua những giờ phút khó khăn trên phim trường”, Paul Verhoeven hồi tưởng.

Vì cảnh phim ám ảnh này, Sharon Stone đã phải nhờ tới sự trợ giúp y tế để có thể hô hấp bình thường. “Tôi gần như đã lịm đi. Tôi đâm xuống và máu cứ thế trào ra. Họ phải cử nhân viên y tế vào phim trường và đặt tôi nằm xuống sàn với mặt nạ oxy”.

“Bạn tốt nhất của tôi, Mimi Craven, người luôn ở bên khi tôi phải quay những cảnh đáng sợ cũng xuất hiện. Cô ấy nằm xuống cạnh tôi, kể chuyện cười. Tôi cũng cười ngặt nghẽo khi vẫn đang đeo mặt nạ oxy. Sau đó chúng tôi phải quay lại cảnh này từ đầu”, Sharon Stone kể.

Sharon Stone ngỡ mình đã giết bạn diễn

Cảnh giết người bằng cây chọc đá trong Basic Instinct khiến Sharon Stone sợ hãi bởi bà nghĩ rằng mình thực sự đã giết bạn diễn. Trong cuốn hồi ký, minh tinh mô tả cách bạn diễn của mình (thủ vai nạn nhân) phản ứng trước động tác đâm xuống đã khiến bà phát hoảng.

Cảnh trong phòng thẩm vấn, với cú đổi tư thế bắt chéo chân trứ danh của Sharon Stone đã trở thành khoảnh khắc kinh điển trên màn ảnh.

“Khi quay cảnh mở đầu bộ phim, chính là vụ giết người bằng cây chọc đá, sau khi đạo diễn đã hô cắt, bạn diễn của tôi vẫn không ngọ nguậy. Anh ấy chỉ nằm đó, bất động. Tôi bắt đầu hoảng loạn, nghĩ rằng đầu của cây chọc đá đạo cụ đã bị hỏng, thay vì thụt vào trong cán khi đâm xuống, nó đã xuyên qua người bạn diễn và tôi giết anh ấy mất rồi”, Vanity Fair trích dẫn lời Stone kể lại trong cuốn sách The Beauty of Living Twice.

“Cảnh tượng trên phim trường càng rối loạn khi đạo diễn hét lên: ‘Đánh anh ta đi, mạnh thêm, mạnh lên nữa!’ và ‘Thêm máu, thêm máu vào!’ trong khi nhân viên thiết kế trốn bên dưới giường không ngừng bơm máu giả phun lên thông qua lồng ngực dùng làm đạo cụ. Mọi thứ khiến tôi choáng váng”, minh tinh viết.

Cũng theo chia sẻ từ cuốn sách, Stone nhanh chóng nhận ra bạn diễn của mình vẫn sống. Bà chỉ vô tình đánh anh ta bất tỉnh mà thôi. “Có vẻ tôi đã đánh liên tiếp vào ngực bạn diễn, tới độ làm anh ấy bất tỉnh. Tôi đã hoảng loạn, trần truồng và cả người nhớp nháp máu giả. Rồi thì thêm chuyện này nữa. Ngỡ như không gì có thể khiến tôi quay lại tiếp tục đóng bộ phim này sau sự kiện ấy”.