Sharon Stone sẵn sàng cắt bỏ ngực khi phát hiện khối u

Minh tinh "Bản năng gốc" cho biết không ngại cắt bỏ bầu ngực khi phát hiện khối u. Sharon Stone khuyên phụ nữ nên tầm soát ung thư vú hàng năm.

People đưa tin ngày 16/3 (giờ Mỹ), Sharon Stone tham gia buổi gây quỹ cho Quỹ Nghiên cứu ung thư phụ nữ. Tại đây, minh tinh kể trong một lần đi khám tổng quát, bà từng phát hiện một khối u ở ngực nhiều năm trước.

Khi ấy, bà đã đến gặp bác sĩ và nói: "Nếu phẫu thuật và phát hiện đó là ung thư, hãy cắt bỏ bầu ngực của tôi. Tôi không phải là người để bộ ngực ảnh hưởng đến mình".

Minh tinh Bản năng gốc khuyên phụ nữ nên chú ý tới sức khỏe và tầm soát ung thư vú hàng năm.

"Đừng bao giờ ngần ngại khi phải đi xét nghiệm tuyến vú, máu hay phẫu thuật và cho rằng những điều đó không quan trọng. Bản thân tôi từng cắt bỏ một phần của ngực. Thậm chí không ai trong các bạn biết điều đó", Sharon Stone chia sẻ.

Sharon Stone từng trải qua ca phẫu thuật khối u ở ngực. Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, trong hồi ký mang tên The Beauty of Living Twice, Sharon Stone cũng kể về câu chuyện dở khóc, dở cười liên quan đến việc nâng ngực "bất đắc dĩ".

Minh tinh cho biết năm 2001, bà từng phẫu thuật khối u lành tính ở ngực. Sau ca mổ, bác sĩ đã tự ý làm thủ thuật nâng ngực cho bà. Khi tỉnh dậy, nữ diễn viên phát hiện bầu ngực của mình to và đầy đặn hơn.

"Khi tôi hỏi về kích cỡ ngực của mình, bác sĩ nói rằng trông tôi sẽ đẹp hơn với bộ ngực lớn. Ông ấy đã thay đổi cơ thể tôi trong khi tôi không hề hay biết và không được sự đồng thuận", bà nhớ lại.

Sharon Stone là diễn viên kiêm người mẫu đình đám của Mỹ một thời. Bà trở nên nổi tiếng khi vào vai Catherine Trammell - nữ tiểu thuyết gia giàu có, quyến rũ và bí ẩn trong bộ phim hình sự/tình dục 18+ Basic Instinct (Bản năng gốc).

Bên cạnh đó, Stone mang về giải Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên hay nhất cho phim điện ảnh Casino. Những bộ phim nổi tiếng khác của bà là Total Recall (1990), Catwoman (2004) Broken Flowers (2005), Alpha Dog (2006)... Kể từ năm 1995, Stone đã được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood.

Thành công trong sự nghiệp nhưng hôn nhân của bà nhiều sóng gió. Ở tuổi xế chiều, minh tinh nóng bỏng một thời vẫn sống độc thân, không có ý định tái hôn và chỉ sống cùng 3 con trai nuôi là Roan, Laird, Quinn.