Sharon Stone kể về những cảnh nhạy cảm ở ‘Bản năng gốc’

Minh tinh Sharon Stone chia sẻ bà từng được một nhà sản xuất gợi ý ngủ cùng bạn diễn trong “Basic Instinct” để xây dựng cảm xúc.

Fox News đưa tin trong cuốn hồi ký The Beauty of Living Twice sắp ra mắt, Sharon Stone đã chia sẻ cùng độc giả những kỷ niệm khi thực hiện tác phẩm trứ danh Bản năng gốc (Basic Instinct). Trong trích đoạn độc quyền nội dung cuốn sách được đăng trên Vanity Fair, minh tinh 63 tuổi kể lại việc mình từng được yêu cầu ngủ với bạn diễn để xây dựng cảm xúc.

Trong Basic Instinct, Sharon Stone vào vai một nữ tiểu thuyết gia ăn khách với tâm lý biến thái. Ảnh: Carolco Pictures.

“Một nhà sản xuất dẫn tôi vào văn phòng. Anh ta đi qua đi lại, nách kẹp túi sữa mạch nha bị mở miệng khiến bánh bên trong rơi đầy sàn, miệng không ngừng nói về việc tôi nên lên giường cùng bạn diễn để tình cảm đôi bên trên màn ảnh được chân thực”, Sharon Stone hồi tưởng.

Nữ diễn viên không cho biết danh tính người đưa gợi ý khiếm nhã. Nhưng từ danh sách ê-kíp sản xuất Basic Instinct công bố trên IMDb, đó có thể là một trong bốn người: William S. Beasley, Louis D'Esposito, Mario Kassar và Alan Marshall.

Sharon Stone cũng không tiết lộ bạn diễn được nhà sản xuất nhắc tới là ai. Nhưng trong Basic Instinct, nhân vật bà thủ vai có quan hệ tình cảm với thám tử Nick Curran do Michael Douglas đảm nhận.

Ở đoạn kết của cuộc trò chuyện thuật lại trong hồi ký, Stone nói với nhà sản xuất: “Việc của tôi là diễn xuất. Tôi không chấp nhận đề nghị này”.

Bà cũng chia sẻ câu chuyện đằng sau cú đổi tư thế vắt chân trứ danh của nhân vật Catherine Tramell mình thủ vai thực hiện. “Sau khi ghi hình Basic Instinct, tôi được mời tới xem trước bộ phim. Tuy nhiên, buổi chiếu thử không chỉ có tôi và đạo diễn mà còn xuất hiện thêm nhiều khách mời. Phần lớn những người này không can dự gì tới bộ phim.

Và đó là lần đầu tiên tôi thấy phần nhạy cảm của mình bị khoe lên màn ảnh. Trước khi thực hiện cảnh phim, tôi được trấn an rằng ‘Khán giả sẽ không nhìn thấy gì đâu. Tôi cần cô cởi bỏ nội y, bởi màu của nó bị lộ trên khung hình”.

Năm 2019, bà từng tái hiện lại cú vắt chân trứ danh trong Basic Instinct trên sân khấu GQ. Ảnh: GQ.

Sau buổi chiếu thử, Sharon Stone đã tặng đạo diễn Paul Verhoeven một cái tát trời giáng trước khi gọi luật sư riêng Marty Singer. Bà muốn ngăn chặn cảnh phim được chiếu trên màn ảnh rộng.

“Vào thời đó, cảnh này sẽ khiến phim bị dán nhãn X. Đó là năm 1992, chứ không phải cái thời người ta có thể ở truồng trên màn ảnh như bây giờ. Và Marty nói, theo quy định của Hiệp hội diễn viên màn ảnh (SAG), việc đoàn phim quay những thứ bên dưới váy tôi là không hợp pháp”, Stone viết.

Tuy nhiên, yêu cầu của Sharon Stone không được đạo diễn Paul Verhoeven chấp thuận. “Anh ấy kịch liệt phản đối các lựa chọn của tôi. Tôi chỉ là một nữ diễn viên, một phụ nữ, tôi thì có quyền lựa chọn điều gì?

Nhưng tôi có những lựa chọn. Nên sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi chấp nhận để cảnh phim xuất hiện trên màn ảnh. Vì sao ư? Bởi nó đúng với bộ phim cũng như bản tính nhân vật. Và sau tất cả, tôi là người thực hiện nó”.