‘Shark Long’ Mạnh Trường bật mí tài chi tiêu của vợ

Mạnh Trường thừa nhận anh “nể” cách quản lý tài chính khéo léo của bà xã.

Mạnh Trường gây chú ý với hình ảnh “nghiện vợ” của Shark Long trong phim truyền hình Hương vị tình thân. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi tâm sự về tài quản lý tài chính của bà xã trên trang cá nhân.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Mạnh Trường bày tỏ sự nể phục tài chi tiêu khéo léo của vợ.

Mạnh Trường cho biết dù là trụ cột ngoài gia đình, cánh mày râu vẫn mong muốn được “nóc nhà” che chở. Đồng thời, anh cảm thấy may mắn khi có bà xã xinh đẹp, đảm đang và chu toàn trong việc quản lý tài chính gia đình.

“Một trong những bí quyết giúp bà xã quán xuyến mọi khoản chi tiêu lớn, nhỏ trong nhà là ví VNPAY. Việc thanh toán hóa đơn điện, nước hay mua sắm hàng ngày đều có thể thực hiện đơn giản qua ví”, Mạnh Trường tâm sự. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ với người hâm mộ về ưu đãi dịp 20/10. Theo đó, ví VNPAY tặng 3 mặt dây chuyền kim cương cho 3 nữ khách hàng may mắn mở ví thành công từ nay đến 20/10. Trong chương trình “Quốc tế nóc nhà - Tặng quà Kim cương” này, phái đẹp vừa có cơ hội nhận quà kim cương, vừa được tặng 100.000 đồng vào ví khi phát sinh giao dịch đầu tiên.

Giới trẻ có thể “săn” ưu đãi “Quốc tế nóc nhà - Tặng quà Kim cương” tháng 10.

Mỗi tuần, chương trình sẽ tiến hành quay số may mắn để tìm ra một nữ khách hàng may mắn trúng giải. Với 4 thao tác đơn giản là tải ví VNPAY, định danh, liên kết ngân hàng và thực hiện giao dịch (không bao gồm nạp, chuyển, rút tiền), người dùng sẽ nhận 100.000 đồng vào ví cùng cơ hội tham gia chương trình quay số may mắn. Bên cạnh đó, khách hàng có cơ hội tham gia quay số may mắn “rinh” trang sức kim cương - món quà đặc biệt ví VNPAY dành tặng “một nửa thế giới” nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 20/10.

“Loạt ưu đãi của chương trình là có hạn. Tuy nhiên, những lợi ích từ hệ sinh thái đa dạng trên ví sẽ còn dài”, đại diện ví VNPAY cho biết. Các nhu cầu nạp thẻ điện thoại, trả cước phí sinh hoạt hàng tháng, mua sắm ở siêu thị, nhà hàng… tại hơn 150.000 điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR được ví hỗ trợ nhanh chóng, tiện lợi.

Đặc biệt, tính năng “Ví gia đình” cho phép người dùng chủ động đặt hạn mức cũng như quản lý chi tiêu của các thành viên. Tính năng này nhanh chóng ghi điểm, trở thành “trợ thủ” thông minh với nhiều phụ huynh muốn định hướng chi tiêu cho con.