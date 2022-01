Shark Liên xây trường học, tặng quà Tết cho cô trò vùng cao

Những món quà năm mới từ Shark Liên là nguồn cảm hứng và động lực trên hành trình gieo con chữ của với cô trò trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Giá trị cao đẹp của giáo dục không chỉ gói gọn trong việc gieo con chữ, truyền kiến thức, mà còn là nuôi dưỡng những tâm hồn, dạy cách sống, trưởng thành, làm người và tự hoàn thiện bản thân. Lưu giữ và truyền nối những giá trị nhân văn cao cả của giáo dục là điều bất cứ nhà giáo nào cũng mong mỏi.

Tinh thần giáo dục nhân văn

Gắn bó nhiều năm với nghiệp "gõ đầu trẻ" trước khi chuyển hướng trở thành một nữ doanh nhân, Shark Liên (Đỗ Thị Kim Liên) luôn đau đáu mang đến thế hệ trẻ Việt Nam điều kiện giáo dục chất lượng nhất, qua đó hỗ trợ các em trên con đường "gom nhặt con chữ", chinh phục tri thức.

Trong không khí rộn rã của những ngày cuối năm, bằng phần tài trợ cá nhân và doanh thu từ việc phát hành cuốn sách "Liên và những giấc mơ", Shark Liên cùng các đồng sự đã hoàn thành công trình nhà lớp học 140 m2 (3 phòng học, một nhà công vụ giáo viên, một nhà vệ sinh, một khu vui chơi, một khu bếp cùng thiết bị nấu nướng) tại điểm trường Đá Đen của Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải cùng đại diện của Shark Liên tại lễ khánh thành nhà lớp học của điểm trường Đá Đen - Mầm non Hoa Hồng, Yên Bái.

Do đặc thù bản nhỏ, đời sống của bà con nơi đây trầm lặng nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, đặc biệt về cơ sở vật chất. Nằm cách đường ôtô 5 km, trường mầm non Hoa Hồng có 55 học sinh và 3 cô giáo. Điều kiện đường xá đi lại khó khăn, có những học sinh phải đi 12 km mới đến được trường. Mùa mưa, đường trơn trượt khiến việc di chuyển càng vất vả hơn. Điểm trường Mầm non Hoa Hồng thiếu thốn nhiều thứ, từ sân chơi, phòng ốc đến bàn ghế, trang thiết bị hỗ trợ lớp học. Tất cả đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng hoặc chưa được trang bị.

Chia sẻ những khó khăn đó, Shark Liên quyết định tài trợ xây mới và trang bị thêm cơ sở vật chất cho điểm trường. Việc này không chỉ giúp cải thiện cơ sở vật chất hạ tầng, mà còn tiếp thêm động lực để cô trò trường tiếp tục phát huy tinh thần giáo dục nhân văn.

Nhà lớp học mới là nguồn động lực cho cô trò mầm non Hoa Hồng.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Nhận được sự hỗ trợ từ Shark Liên, cô Mai Thị Lan - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng - chia sẻ: "Với sự biết ơn sâu sắc, cô trò trường Mầm non Hoa Hồng gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Đỗ Thị Kim Liên cùng các đơn vị và cấp lãnh đạo. Một ngôi trường khang trang là nguồn cảm hứng và động lực để cô trò vững bước trên con đường dạy và học".

Chia sẻ sau khi hoàn thành việc xây sửa, trang bị cơ sở vật chất cho điểm trường trước thời điểm Tết Nguyên đán, Shark Liên cho biết: "Khuyến học nói riêng, lan tỏa những giá trị giáo dục cao đẹp nói chung là truyền thống quý báu của dân tộc từ nhiều đời nay. Là một người từng gắn bó nhiều năm với giáo dục, tôi đặc biệt hiểu rõ và luôn muốn loa tỏa tinh thần này. Hy vọng với trường mới khang trang, cô trò sẽ có điều kiện dạy và học tốt hơn, qua đó chinh phục con chữ, xa hơn là cải thiện đời sống".

Shark Liên lan tỏa tinh thần khuyến học qua những hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ em vùng cao.

Tại buổi khánh thành và bàn giao, ông Nguyễn Tiến Quân - Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải - ghi nhận sự quan tâm của bà Đỗ Thị Kim Liên, nhà tài trợ và đơn vị nhà thầu. Ông khẳng định những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ to lớn hứa hẹn giúp các em học sinh vùng cao có điều kiện phát triển toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh việc xây trường, Shark Liên còn lì xì dịp năm mới, tặng thêm áo ấm cũng như các cuốn sách "Liên và dòng chảy nghĩa tình" cho tất cả cô trò ở mầm non Hoa Hồng.

Một ngôi trường mới đã được xây dựng, một năm mới tươi sáng, nhiều niềm vui và ngập tràn cảm hứng sắp đến. Hy vọng một mái trường khang trang sẽ góp phần kiến tạo những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ vùng cao Yên Bái.