‘Shang-Chi’ và hàng chục năm bị lạnh nhạt ở vũ trụ siêu anh hùng

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" là tác phẩm thành công tiếp theo đến từ Marvel Studios. Đằng sau vũ trụ phim siêu anh hùng đồ sộ ngày hôm nay là một quá khứ gian khó.

Mới đây, CNN đã điểm lại lịch sử siêu anh hùng Shang-Chi trên trang sách cũng như hành trình phát triển của dòng phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics lên màn ảnh rộng. Qua đó, khán giả thấy được bước phát triển của những bộ phim siêu anh hùng cộp mác Marvel nói chung và Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nói riêng.

Cơn sốt phim siêu anh hùng hơn một thập kỷ qua đã đưa Marvel Studios lên ngôi ông hoàng, bà chúa trong cuộc đua doanh thu phòng vé. Ít ai biết từ thập niên 1970, Marvel đã nỗ lực chuyển thể những bộ truyện tranh của hãng thành phim điện ảnh nhưng không thực sự thành công.

Siêu anh hùng lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long

Với nỗ lực sáng tác một bộ truyện tranh lấy đề tài kung fu, đầu thập niên 1970, Marvel Comics đã tạo ra nhân vật Shang-Chi. Trong nguyên tác, Shang-Chi là con trai của ông trùm tổ chức khủng bố Thập Luân, Phúc Mãn Châu.

Theo The-Numbers, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã thu về 140,6 triệu USD từ phòng vé toàn cầu sau 5 ngày. Ảnh: Marvel Studios.

Tuy nhiên, sự lạnh nhạt của khán giả đương thời với Shang-Chi đã khiến Marvel Entertainment buộc phải gác lại ý tưởng này. Chỉ tới khi họa sĩ Paul Gulacy tiếp nhận dự án và thiết kế lại hoàn toàn nhân vật Shang-Chi theo nguyên mẫu Lý Tiểu Long, bộ truyện mới được đón nhận rộng rãi từ năm 1973.

Những thập kỷ sau đó, nhà sáng lập kiêm lãnh đạo Marvel Comics Stan Lee đã lên kế hoạch sản xuất các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng Marvel. Phim về Shang-Chi cũng là một trong những ý tưởng mà ông hằng ấp ủ. Tuy nhiên, tham vọng của Lee vấp phải nhiều trở ngại từ các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.

Năm 2018, cựu giám đốc Marvel Productions Margaret Loesch chia sẻ với Inverse rằng Stan Lee từng đến gặp con trai của Lý Tiểu Long là Lý Quốc Hào. Ông ngỏ lời mời anh thủ vai Shang-Chi trong dự án phim chuyển thể đang được lên kế hoạch. Nhưng dự định này mãi dang dở vì Lý Quốc Hào không may qua đời trong một tai nạn trên phim trường tác phẩm The Crow năm 1993.

Hành trình nhiều gian khó của Marvel

Trong thập niên 1970, Marvel từng đạt một số thành tựu đột phá khi nỗ lực đưa siêu anh hùng từ trang truyện lên màn ảnh. Hai trong số này là các phim về Hulk và Spider-Man ra mắt năm 1978.

Trên màn ảnh nhỏ, một series hoạt hình về biệt đội Fantastic Four của Marvel từng thay thế Human Torch bằng một nhân vật robot tên là H.E.R.B.I.E. Ron Ely góp mặt trong Doc Savage: The Man of Bronze (1975) - tác phẩm đầy khoa trương về siêu anh hùng cùng tên của Marvel Comics.

Sau gần bốn thập kỷ, Marvel Entertainment đã phục hưng dòng phim siêu anh hùng do hãng tự sản xuất với thành công của Iron Man (2008). Ảnh: Marvel Studios.

Sang thập niên 1980, thành công của bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Conan the Barbarian (1982) đã giúp tên tuối Arnold Schwarzenegger vụt sáng thành ngôi sao hành động. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, hãng lại gây thất vọng khi bộ phim Howard the Duck trở thành thảm họa phòng vé.

Stan Lee từng chia sẻ trong quá khứ, Marvel không có quyền kiểm soát hay can thiệp vào những dự án phim chuyển thể từ loạt tác phẩm của hãng. Kết quả, hàng loạt bộ phim kinh phí thấp, được làm vội làm ẩu ăn theo siêu anh hùng Marvel đã ra đời.

Vì khó khăn kinh tế, hãng phải bán đi bản quyền làm phim nhiều bộ nhân vật quan trọng như Hulk, Fantastic Four, Spider-Man, Deadpool hay X-Men để vượt qua thời điểm khó khăn về tài chính. Năm 2019, cùng với việc 20th Century Fox sáp nhập vào Walt Disney, bản quyền làm phim về các nhân vật Fantastic Four, X-Men và Deadpool đã trở về với Marvel Studios. Tuy nhiên, bản quyền Spider-Man, Hulk, Venom... vẫn thuộc quyền sở hữu của các hãng phim khác.

Vào năm 2008, Marvel Entertainment bắt đầu kế hoạch phục hưng mảng phim siêu anh hùng "cây nhà lá vườn" bằng Iron Man do Marvel Studios sản xuất. Iron Man là tác phẩm mở đầu chùm năm phim siêu anh hùng gồm Iron Man (2008), The Incredible Hulk (2008), Captain America: The First Avenger (2011), Thor (2011) và The Avengers (2012).

Từ Iron Man tới Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Marvel Studios và Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã có những bước tiến dài vững chắc. Đó không phải thành công một sớm một chiều mà là kết quả tích lũy từ kinh nghiệm sau vô số lần thất bại lẫn khó khăn, thử thách hãng trải qua trong quá khứ.

Sau Shang-Chi, chờ đợi khán giả là Eternals, một dự án độc đáo khác của Marvel Comics xoay quanh nhóm thực thể vũ trụ hùng mạnh. Câu chuyện do biên kịch kiêm họa sĩ Jack Kirby sáng tạo sẽ được tái hiện bằng xương bằng thịt trên màn ảnh dưới bàn tay nhào nặn của Chlóe Zhao.