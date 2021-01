Shang-Chi trở thành Captain America thứ hai?

Siêu anh hùng gốc Á trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel được nhận xét có nhiều nét tính cách giống Captain America.

Shang-Chi là sáng tạo của nhà văn, kiêm hoạ sĩ truyện tranh Jim Starlin và người đồng nghiệp Steve Englehart. Anh đã từ bỏ số mệnh của một sát thủ, trở thành người anh hùng đương đầu với đế chế tội ác do cha mình dựng nên. Nhân vật xuất hiện lần đầu trong Special Marvel Edition số 15, phát hành tháng 12/1973.

Sau 48 năm, nhân vật sẽ xuất hiện bằng xương bằng thịt, qua diễn xuất của Simu Liu, trong bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Nam diễn viên Simu Liu (phải) trong sự kiện ăn mừng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đóng máy. Ảnh: Instagram.

ComicBook đưa tin mới đây, khi góp mặt trong chương trình truyền thanh Phase Zero của ComicBook, hoạ sĩ Jim Starlin đã trình bày một vài ý tưởng cũng như kỳ vọng của ông về cách siêu anh hùng gốc Á được thể hiện trên màn ảnh.

Trong chương trình, khi được hỏi đặc trưng khác biệt của Shang-Chi với các siêu anh hùng khác là gì, ông cho biết: "Từ chỗ tay sát thủ thuần túy, nhân vật đã trở thành một anh hùng với ý chí không thể khuất phục và kỷ luật thép".

"Tôi nghĩ có ba yếu tố quan trọng khiến Shang-Chi trở nên khác biệt với phần còn lại của vũ trụ siêu anh hùng. Về cơ bản, nhân vật có sự chuyên tâm cũng tập trung cao độ vào mục tiêu trước mắt. Sự tập trung ấy giúp cho anh ta tiến nhanh, tiến mạnh về phía trước", Starlin nói.

Hiện, chưa có thông tin về việc liệu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings có sự góp mặt của thành viên Avengers hay không, nhưng Starlin đã thấy tiềm năng về một cuộc hội ngộ giữa các siêu anh hùng trên màn ảnh. "Trong phiên bản cùng Englehart thực hiện, tôi nghĩ Black Widow và Captain America, những nhân vật gần với người bình thường hơn, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với Shang-Chi", ông nói.

Jim Starlin cũng nổi tiếng trong vai trò sáng tạo nhân vật Thanos. Ảnh: Getty Images.

Starlin nhận xét việc Shang-Chi có xu hướng trung thành với kim chỉ nam đạo đức giúp nhân vật dễ dàng đảm nhận vai trò tương tự Captain America trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel: "Họ có rất nhiều hướng đi để tiếp tục phát triển nhân vật, nhất là khi Captain America của Chris Evans đã rời đi, và vũ trụ siêu anh hùng trên màn ảnh thiếu vắng một hình mẫu đạo đức".

"Hành động của Shang-Chi cho thấy cậu ấy phù hợp với vai trò này. Mặt khác, dù xuất thân là sát thủ, đây vẫn là kiểu nhân vật đề cao đạo đức - ít nhất đó là cách tôi đã tạo ra và xây dựng cậu ấy. Tôi nghĩ các biên kịch sau mình cũng vậy. Nên bằng cách nào đó, Shang-Chi có thể sẽ thay thế Captain America trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel".