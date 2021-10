‘Shang-Chi’ thu 400 triệu USD

Dù thiếu vắng phần đóng góp từ Trung Quốc, thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới năm 2020, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” đã cán mốc 400 triệu USD doanh thu bán vé.

Forbes đưa tin tính đến hết ngày 10/10, doanh thu từ phòng vé toàn cầu của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã chính thức cán mốc 400 triệu USD . Bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios mất sáu tuần để chạm tới con số này khi phát hành giữa đại dịch và thiếu đi khoản lợi nhuận từ thị trường Trung Quốc.

Cuối tuần qua, No Time to Die cũng chính thức phát hành tại thị trường Bắc Mỹ sau một tuần làm mưa làm gió tại vương quốc Anh và một số thị trường châu Âu. Phim thu 56 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba ngày, thấp hơn mức kỳ vọng 60 triệu USD hoặc hơn mà giới phân tích đưa ra.

Chiến thắng của Shang-Chi

Số liệu thống kê từ Box Office Mojo chỉ ra doanh thu toàn cầu của Shang-Chi hiện là 401,5 triệu USD . Trong đó thị trường Bắc Mỹ chiếm 52,9 % với 212,5 triệu USD còn quốc tế đóng góp 47,1% từ 189,1 triệu USD . Dịp cuối tuần thứ hai của tháng 10, Shang-Chi thu thêm 4,2 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ. Các chuyên gia dự báo Shang-Chi có thể rời rạp với doanh thu nội địa dao động trong khoảng 220 triệu USD - 225 triệu USD .

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hiện là phim có doanh thu cao nhất thị trường Bắc Mỹ 2021. Ảnh: Marvel Studios.

Những năm qua, Trung Quốc đóng góp không hề thua kém Bắc Mỹ trong cơ cấu doanh thu các bom tấn màn ảnh rộng. Trong thời điểm đại dịch, thị trường điện ảnh tỷ dân với tốc độ phục hồi nhanh chóng lại càng phát huy vai trò quan trọng với sự sống còn của các tựa phim kinh phí lớn.

Lấy ví dụ Fast & Furious 9, bom tấn đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng ăn khách toàn cầu 2021. Tác phẩm của Universal Pictures bán được 716,6 triệu USD tiền vé, với 543,6 triệu USD đến từ các thị trường ngoài Bắc Mỹ. Trung Quốc đóng góp 204,5 triệu USD (số liệu của Artisan Gateway công bố ngày 6/6) - tương đương 37,6% doanh thu quốc tế và 28,5% tổng doanh thu.

Hồi đầu năm, Godzilla vs. Kong kiếm 467,8 triệu USD toàn cầu và hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất 2021. Trong đó, 367,3 triệu USD đến từ phòng vé quốc tế. Thị trường Trung Quốc đóng góp 181,7 triệu USD (số liệu do Forbes công bố ngày 23/4), chiếm 49,4% doanh thu quốc tế và 38,3% toàn cầu. Fast & Furious 9 và Godzilla vs. Kong là hai phim Hollywood có doanh thu khi phát hành tại Trung Quốc lớn nhất năm nay.

Nếu không tính số tiền kiếm được từ thị trường tỷ dân, doanh thu toàn cầu của Fast & Furious 9 và Godzilla vs. Kong sẽ lần lượt là 512 triệu USD và 286 triệu USD . Con số giả định này cho thấy doanh thu 400 triệu USD của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings xứng đáng là màn chào sân huy hoàng cho siêu anh hùng gốc Á do Lưu Tư Mộ thủ vai. Phim nhiều khả năng không được cấp phép phổ biến tại thị trường Trung Quốc.

No Time to Die mở màn không như mong đợi

Tại Bắc Mỹ, No Time to Die mở màn thấp hơn kỳ vọng với 56 triệu USD từ 4.407 cụm rạp. Tuy nhiên, con số vẫn giúp tác phẩm đánh dấu lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai James Bond dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Trên toàn thế giới, No Time to Die đã bán được 313 triệu USD tiền vé, với 82,1% đến từ các thị trường ngoài Bắc Mỹ. Theo Variety, tương lai của bom tấn hành động vẫn còn nhiều chông gai, bởi phim phải kiếm ít nhất 800 triệu USD để thu hồi đủ số vốn đầu tư 250 triệu USD , cộng chi phí cho chiến dịch quảng bá kéo dài suốt hai năm qua.

No Time to Die có sự góp mặt của Daniel Craig, Léa Seydoux, Ana de Armas, Lashana Lynch, Rami Malek... trong các vai diễn quan trọng. Ảnh: MGM.

Các vị trí thứ hai và ba trên bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Venom: Let There Be Carnage ( 32 triệu USD sau ba ngày) và The Addams Family 2 ( 10 triệu USD ).

Trong tuần thứ hai trụ rạp, Venom: Let There Be Carnage ghi nhận doanh thu 141 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và 185 triệu USD toàn cầu. Trái ngược với No Time to Die, doanh thu của Venom 2 chủ yếu đến từ thị trường nội địa, với 76,3% trên tổng cơ cấu doanh thu.

Vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thuộc về Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Phim đang ở chặng cuối của khoảng thời gian 45 ngày phát hành độc quyền tại rạp trước khi lên sóng dịch vụ trực tuyến.