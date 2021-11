'Shang-Chi' thay đổi cục diện phòng vé TP.HCM?

Sau 3 ngày công chiếu tại Việt Nam, bộ phim "Shang-Chi" đạt doanh thu hơn 3 tỷ đồng. Đại diện nhà rạp kỳ vọng đây là bom tấn giải cứu phòng vé Việt.

Lượng khách mua vé lác đác, ghế ngồi trống chỗ là tình trạng chung của hệ thống rạp chiếu phim tại TP.HCM sau khi mở cửa trở lại. Tâm lý e ngại của khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp cùng với loạt phim công chiếu thiếu sức nóng, từng phát hành trên các nền tảng trực tuyến là những yếu tố khiến doanh thu rạp phim giảm sâu.

Tuy nhiên, bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings trình làng khán giả Việt từ ngày 26/11 đã mang về doanh thu khả quan. Đại diện các hệ thống rạp chiếu phim trên địa bàn hy vọng bom tấn về siêu anh hùng châu Á của Marvel sẽ giúp giải cứu phòng vé Việt thời gian tới.

"Shang-Chi" đạt doanh thu hơn 3 tỷ đồng trong 3 ngày

Theo số liệu từ Vietnam Box Office, doanh thu các cụm rạp không khởi sắc rõ nét sau 10 ngày mở cửa trở lại. The Suicide Squad đứng đầu với doanh thu với gần 4 tỷ đồng . Tiếp đến là The Medium ( 3,5 tỷ đồng ), Black Widow (hơn 3 tỷ đồng )…

Điểm sáng của phòng vé Việt trong 3 ngày qua là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Bom tấn Hollywood bắt đầu công chiếu từ 26/11, đến nay ghi nhận doanh thu hơn 3 tỷ đồng . Đây là tín hiệu tốt, hâm nóng bầu không khí phòng vé Việt vốn ảm đạm suốt tuần qua.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV, cho hay doanh thu rạp chiếu phim đạt 30-35% so với trước dịch. Đại diện CGV nói đây là điều nằm trong dự đoán của doanh nghiệp vì rạp cần thời gian phục hồi và xây dựng lại thói quen mua vé xem phim của khán giả.

Chung tình cảnh, hệ thống rạp chiếu phim BHD có doanh thu thấp trong 10 ngày qua. Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc marketing của BHD cung cấp số liệu doanh nghiệp này giảm doanh thu từ 85-90% so với dịp đầu năm 2021.

“Giai đoạn trước dịch, Bố già và một số phim lớn khác của Hollywood thu hút lượng khách khá cao. Trong một tuần qua, các phim công chiếu đa số đều có bản đẹp trên các nền tảng trực tuyến và web phim lậu. Ngoài ra, tâm lý khán giả còn e ngại với dịch bệnh nên lượng khách thưa thớt, doanh thu èo uột", đại diện BHD lý giải.

Đại diện của Lotte Cinema từ chối đưa ra con số cụ thể nhưng xác nhận doanh thu giảm sâu. Ông Đoàn Thạch Cương, Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema cho hay bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vừa mới ra mắt tại Việt Nam trong 3 ngày nhưng đã có kết quả khả quan. Ông hy vọng đây sẽ là phim giải cứu phòng vé Việt thời gian tới.

Hỗ trợ phim Việt khi ra mắt

Giám đốc marketing của BHD nói trong bối cảnh doanh thu giảm nhưng các chi phí vận hành khác như điện nước, hàng hóa, lương nhân viên, khử khuẩn rạp phim... tăng cao khiến chủ doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngoài ra, nhà rạp cũng lo lắng trước nguy cơ đóng cửa rạp phim lần nữa khi tình hình dịch bệnh diễn phức tạp.

"Nếu dịch bệnh phức tạp và Chính phủ tiếp tục thắt chặt bằng quyết định đóng cửa lần nữa thì lúc đó công sức đầu tư, chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa vừa qua sẽ đổ xuống sông hết. Nguy cơ thua lỗ giai đoạn này chắc chắn là có nhưng vẫn còn cơ hội để khách đông dần trở lại. Tuy nhiên, nếu đóng cửa lần nữa, nguy cơ thua lỗ sẽ chuyển thành phá sản cao cho các doanh nghiệp ngành điện ảnh", ông Lê Hoàng Minh chia sẻ.

Rạp phim tại TP.HCM vắng khách sau khi mở lại. Ảnh: Bá Ngọc.

Nói về những giải pháp trước mắt, đại diện BHD cho hay nhà rạp đã tung ra nhiều chính sách như đẩy mạnh việc quảng bá, gợi nhớ những trải nghiệm điện ảnh chỉ có được khi thưởng thức phim tại rạp nhằm lôi kéo khán giả.

Song song, doanh nghiệp này bắt buộc nhân viên phải thực hiện tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19. Đồng thời, họ trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cho nhân viên như khẩu trang, găng tay, kính chống giọt bắn, vách ngăn, dung dịch sát khuẩn và que test nhanh Covid-19.

Về phía khách hàng, BHD yêu cầu trước khi vào rạp, khán giả phải xuất trình thẻ xanh, khai báo y tế, sát khuẩn và đo nhiệt độ.

Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema chia sẻ chi phí tăng trong khi doanh thu thấp là bài toán khó khăn với tất cả công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chi phí kể trên là bắt buộc và quan trọng nên Lotte Cinema sẽ cố gắng gồng gánh để vượt qua giai đoạn này.

Trong tháng 12, có ba phim Việt ra mắt là Bóng đè (Lê Văn Kiệt); Bẫy ngọt ngào (Đinh Hà Uyên Thư) và Rừng thế mạng (Trần Hữu Tấn).

Đại diện các nhà rạp cho hay sẽ cố gắng hỗ trợ để phim Việt có các suất chiếu hợp lý, cải thiện doanh thu.

"Từ trước đến nay, chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ phim Việt khi ra rạp bằng cách chiếu tất cả chứ không lựa chọn phim hay, dở. Tuy nhiên, phim có thành công về mặt doanh thu hay không đều nằm ở khách hàng. Họ là người đưa ra đánh giá và quyết định cuối cùng. Nếu thật sự có nhiều khách hàng mong muốn xem bộ phim đó thì không có lý do nào rạp lại không mở nhiều suất chiếu để phục vụ khán giả", ông Lê Hoàng Minh nói.