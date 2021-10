‘Shang-Chi’ sửa chữa sai lầm từ ‘Iron Man 3’

Biên kịch Dave Callaham của “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” chia sẻ về những được, mất khi ê-kíp đưa nhân vật từ “Iron Man 3” trở lại màn ảnh.

Theo The-Numbers, tính đến ngày 2/10, doanh thu của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tại thị trường Bắc Mỹ đã vượt 200 triệu USD . Con số đánh dấu mốc thành công tiếp theo cho phim có nhân vật chính là siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong một tháng qua, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ăn điểm nhờ cốt truyện mới mẻ, khai thác nhiều chất liệu văn hóa Á Đông trên nền tảng thể loại siêu anh hùng. Bên cạnh đó, dàn nhân vật chính trong phim, với trung tâm là hai cha con Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) và Wenwu (Lương Triều Vỹ), cũng tạo dựng được sự đồng cảm với đông đảo khán giả.

Vì sao Mandarin “rởm” trở lại?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng đánh dấu sự trở lại của Trevor Slattrery (Ben Kingsley) từ Iron Man 3 (2013). Trong Iron Man (2009), Tony Stark của Robert Downey Jr. từng bị một tổ chức tên Thập Luân bắt cóc. Tới Iron Man 3 (2013), Stark có cơ hội đối mặt ông trùm của tổ chức này.

Tuy nhiên, vị siêu anh hùng phát hiện Mandarin trước mặt chỉ là kẻ mạo danh khủng bố. Thân phận thật của gã là Trevor Slattery, một diễn viên xoàng xĩnh, đã hết thời và nghiện ngập. Tình tiết đến nay vẫn được các fan khó tính coi như lỗ hổng của phim.

Nhân vật Mandarin do Ben Kingsley thủ vai là "cú lừa" lớn với khán giả Iron Man 3.

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo! Entertainment, biên kịch Dave Callaham nhận được câu hỏi về sự trở lại của nhân vật Slattery ở Shang-Chi. Phóng viên đặt giả thiết liệu có phải Marvel Studios đang cố sửa chữa sai lầm từ Iron Man 3 hay không.

Callaham tiết lộ: “Tôi không còn nhớ cụ thể ý tưởng bắt đầu từ ai, nhưng ê-kíp xác định ngay từ đầu muốn đưa Trevor Slattery vào phim. Tôi có thể tự tin khẳng định điều này. Trước hết, chúng tôi đều yêu thích Trevor, và tiếp theo, nhân vật này ít nhiều dính dáng tới Mandarin”.

Anh chia sẻ: “Liên hệ duy nhất tới Thập Luân đã xuất hiện ở MCU mà chúng tôi có trong tay và sẵn sàng để sử dụng là Trevor, bởi Tony Stark đã chết. Thế nên, việc đưa nhân vật vào phim là hoàn toàn hợp lý với cốt truyện”.

“Mục đích ban đầu khi chúng tôi đưa Trevor trở lại Shang-Chi không nhằm sửa sai thành đúng. Tôi nghĩ ý tưởng đến khi mọi người bắt đầu phát triển các tình tiết cho kịch bản và Destin thuyết phục thành công Ben Kingsley tham gia Shang-Chi. Việc Ben Kingsley trở lại với vai Slaterry là sự kiện mà cả ê-kíp đều mong đợi”, vị biên kịch nói.

Trong kịch bản Shang-Chi, Slattery đã thú nhận sai lầm của mình với hai anh em Shang-Chi (Lưu Tư Mộ). Ở một cuộc phỏng vấn khác, đạo diễn Destin Daniel Cretton đã nhắc lại lời thoại của Slaterry trong cảnh phim này: “Tôi đã cố bắt chước cha của hai cô cậu một cách thảm hại”. Cretton mô tả đó là “lời xin lỗi công khai Slattery gửi tới hai nhân vật vì từng giả danh bố họ”.

Shang-Chi có sửa chữa sai lầm của Iron Man 3?

Hồi cuối tháng 6, trước thềm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ra rạp, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige từng nhắc đến sự xuất hiện của Mandarin giả trong Iron Man 3. Anh tiết lộ đằng sau chi tiết ấy là một câu chuyện dài.

Feige chia sẻ Iron Man 3 chưa phải thời điểm thích hợp để Mandarin thật xuất hiện. “Chúng tôi sẽ chỉ để Mandarin xuất hiện khi MCU sẵn sàng cho màn ra mắt đáng đồng tiền bát gạo, bộc lộ được sự phức tạp trong suy nghĩ và hành động của nhân vật này. Rõ ràng, Mandarin thật không thể xuất hiện trong Iron Man 3, bởi đó là bộ phim về Iron Man và Tony Stark”, anh nói.

Màn tái xuất của Trevor Slattery trong Shang-Chi.

Trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Mandarin dưới sự hóa thân của Lương Triều Vỹ hiện lên đa chiều và đa cảm hơn nhiều so với hình ảnh trùm khủng bố vô cảm và bạo tàn từng được mô tả trong Iron Man 3. Wenwu có những nỗi niềm riêng ẩn sau khuôn mặt tên thủ lĩnh lạnh lùng của tổ chức Thập Luân thay vì ác quỷ máu lạnh từ trong ra ngoài.

Hình ảnh Mandarin phản chiếu qua “diễn xuất” của Trevor Slaterry so với Wenwu bằng xương bằng thịt trong Shang-Chi có quá nhiều khác biệt. Nhưng phiên bản Mandarin trong Iron Man 3 có thể hoàn toàn được coi như một sản phẩm từ trí tưởng tượng điên rồ của Killian Aldrich nhằm tung hỏa mù với Tony Stark. Gã không màng tới nhân vật này thực tế mày ngang mũi dọc thế nào.

Shang-Chi không sửa chữa hay biến tình tiết thiếu kín kẽ của Iron Man 3 từ sai thành đúng. Tuy nhiên, có thể coi lời thoại của Slaterry như một lời tạ lỗi gián tiếp từ MCU tới khán giả vì từng khiến họ mừng hụt trong Iron Man 3 và tạo ra các phiên bản Mandarin bất nhất trên màn ảnh.